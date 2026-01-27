Συλλυπητήρια Ν. Κακλαμάνη για το δυστύηχημα στη Ρουμανία: Οι σκέψεις μας είναι με τις οικογένειες των θυμάτων

«Η άδικη απώλεια των επτά Ελλήνων, αποτελεί πλήγμα για τις οικογένειες, αλλά και για την ευρύτερη αθλητική κοινότητα της χώρας μας» δήλωσε ο Πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, για το τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία και την απώλεια των φιλάθλων του ΠΑΟΚ.

«Με βαθιά λύπη πληροφορήθηκα το τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία, που κόστισε τη ζωή σε επτά συμπατριώτες μας. Οι σκέψεις μας είναι με τις οικογένειες των θυμάτων και τους οικείους τους, καθώς και με ολόκληρη την οικογένεια του ΠΑΟΚ, η οποία βιώνει αυτή την ανείπωτη τραγωδία» ανέφερε ο κ. Κακλαμάνης.

Ενώ τόνισε ότι «η άδικη απώλεια των επτά Ελλήνων, αποτελεί πλήγμα για τις οικογένειες, αλλά και για την ευρύτερη αθλητική κοινότητα της χώρας μα».

«Σε αυτές τις δύσκολες ώρες, εκ μέρους της Βουλής των Ελλήνων, εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στους συγγενείς των θυμάτων και εύχομαι ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες», πρόσθεσε ο κ. Κακλαμάνης.