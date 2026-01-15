Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην πρεσβεία του Ιράν - Την Παρασκευή στις 18:00

Σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από την πρεσβεία του Ιράν στην Αθήνα καλούν πολίτες στις 18:00 την Παρασκευή, εν μέσω των τεράστιων διαδηλώσεων κατά του καθεστώτος της Τεχεράνης που «απλώνονται» και στις 31 περιφέρειες της χώρας.

Το κάλεσμα της Επιτροπής Πρωτοβουλίας

«Η εξέγερση στο Ιράν είναι το αντίστροφο της "Αραβικής Άνοιξης", που έφερε ακόμη χειρότερα καθεστώτα.

Έχει καθαρά Δημοκρατικά χαρακτηριστικά.

Διότι φαίνεται πως πίσω από την εξέγερση, βρίσκεται ένας ιδιαίτερος ανθρώπινος τύπος. Αυτός του ανθρώπου που θεωρεί ότι η ζωή δεν έχει κανένα νόημα, σε ένα καθεστώς όπου οι άνθρωποι στερούνται του δικαιώματος να έχουν δικαιώματα.

Είναι το νόημα που αφαιρούν από τους ανθρώπους τα ολοκληρωτικά καθεστώτα.

Και το καθεστώς των μουλάδων, ως θεοκρατικό, είναι ολοκληρωτικό. Αφού θέλει να ελέγχει όχι μόνον την συμπεριφορά αλλά και την ψυχή των ανθρώπων.

Δεν έχουμε καμία σχέση με τα γεωπολιτικά παιχνίδια που παίζονται ιδίως όταν υπάρχει η υποψία ότι θα υπάρχει κάποια ανατροπή.

Στεκόμαστε δίπλα στους εξεγερμένους Ιρανούς, που απορρίπτουν τον ολοκληρωτισμό των Μουλάδων και απαιτούν την ελευθερία τους.

Για να κερδίσουν τη Δημοκρατία, που θα δώσει νόημα στη ζωή τους.

Με την Δημοκρατία λοιπόν στο Ιράν, μέχρι τέλους!

ΟΛΟΙ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΟΥ ΙΡΑΝ στο Παλαιό Ψυχικό, Στρατηγού Καλλάρη και Ταϋγέτου

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 Ιανουαρίου 2026, ώρα 6 μ.μ.

Επιτροπή πρωτοβουλίας: