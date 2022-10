Συγχαρητήρια στον Φαν ντερ Μπέλεν για την επανεκλογή του

Με ανάρτηση στο Twitter η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου συγχαίρει τον Αλεξάντερ Φαν ντερ Μπέλεν για την επανεκλογή του ως Ομοσπονδιακού Προέδρου της Δημοκρατίας της Αυστρίας.

Παράλληλα, εκφράζει την βεβαιότητά της, ότι «οι δεσμοί μεταξύ των δυο χωρών μας θα συνεχίσουν να γίνονται ακόμη πιο ισχυροί και βαθύτεροι με βάση τις κοινές μας αρχές και αξίες».

My warmest congratulations to @vanderbellen on his reelection as Federal President of the Republic of Austria. I am confident that the ties between our countries will continue getting even stronger and deeper based on our shared principles and values. pic.twitter.com/MzZQDBplas