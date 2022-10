Συγχαρητήρια Μητσοτάκη στον νέο πρωθυπουργό της Σουηδίας

Συγχαρητήρια στον Ουλφ Κρίστερσον για την εκλογή του ως Πρωθυπουργός της Σουηδίας έδωσε μέσω twitter ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Όπως έγραψε ο κ. Μητσοτάκης: «Ανυπομονώ να συνεργαστούμε για να αντιμετωπίσουμε όλες τις σοβαρές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ΕΕ».

Congratulations to Ulf Kristersson on his election as Prime Minister of Sweden. I’m looking forward to us working together in order to address all the serious challenges the EU is facing.