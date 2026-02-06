Στο ΠΑΣΟΚ έχουν βαλθεί να «εξοντώσουν» το ΠΑΣΟΚ

Η κουτοπόνηρη πρόθεση του ΠΑΣΟΚ, να εκτρέψει τη συζήτηση στην κοινοβουλευτική επιτροπή για το νομοσχέδιο της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας και τις συλλογικές συμβάσεις, του γύρισε μπούμερανγκ. Καθιστώντας σχεδόν περιττή την υπεράσπιση του νομοσχεδίου και της ιστορικής συμφωνίας από τη Νίκη Κεραμέως!

Το αντιπολιτευτικό σόου της Χαριλάου Τρικούπη αποδομήθηκε πλήρως από τον επί 12ετία πρόεδρο της ΓΣΕΒΕΕ και στέλεχος του ΠΑΣΟΚ.

Ο εισηγητής της αξιωματικής αντιπολίτευσης Παύλος Χρηστίδης, σε κοινό βηματισμό με το ΚΚΕ και τις λοιπές... προοδευτικές δυνάμεις απαξίωσε προσβλητικά τους παριστάμενους κοινωνικούς εταίρους καταγγέλλοντας ως «στίγμα» ότι δεν εκλήθη το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων, το Εργατικό Κέντρο Κορίνθου ή το Σωματείο Εργαζομένων στη Βιολάντα.

«Ξαναδείχνω προς όλους τους πολίτες, τους δημοσιογράφους, τους παρουσιαστές και όλους εκείνους οι οποίοι κάνουν ρεπορτάζ, ξαναδίνω, ποιοι είναι αυτοί που αποδέχτηκε η κυβέρνηση να προσκληθούν σήμερα. Ένας από τους οκτώ εκπροσωπεί εργαζόμενους. Ένας από τους οκτώ» διαλάλησε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.

Η απάντηση Καββαθά υπήρξε αποστομωτική.

«Τι κάναμε, κύριε Χρηστίδη, όταν μας κάλεσε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ; Κάλεσε και τις 90 ομοσπονδίες της ΓΣΕΒΕΕ; Κάλεσε τα εργατικά κέντρα ή κάλεσε τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους; Εγώ ανήκω στον χώρο πολιτικά και είναι γνωστό αυτό… Κατηγορηθήκαμε ότι κάναμε μία κακή συμφωνία και έπρεπε να έρθουν οι άλλες Οργανώσεις. Τη ΓΣΕΒΕΕ βάλατε μπροστά και την παράταξη που οδηγεί τη ΓΣΕΒΕΕ με 85%...», επιτίμησε τον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ.

Τα ψελλίσματα και η αμηχανία του κ. Χρηστίδη - ο οποίος αντελήφθη αργά το βάρος της μομφής στους κοινωνικούς εταίρους και την ατυχή επιχείρηση αποπροσανατολισμού- όχι μόνο δεν ανέκοψε το ξέσπασμα του προέδρου της ΓΣΕΒΕΕ αλλά το έκανε ακόμη πιο οξύ.

«Κόπτεστε τόσο πολύ ώστε εσείς να μας πείτε και προδότες; Εγώ αισθάνθηκα απαίσια. Θα το λέω μέχρι να πεθάνω. Ήρθα στη βουλή για μια Εθνική Συμφωνία, και κατηγορούμαι ότι έθαψα τους εργαζόμενους και κατέστρεψα τη χώρα… Δε μπορείτε να μας «χτυπάτε την πλάτη» και από την άλλη πλευρά να μας υβρίζετε με τον τρόπο που μας υβρίσατε» ανέφερε, θέτοντας το κρίσιμο πολιτικό ερώτημα προς το ΠΑΣΟΚ: αν απορρίπτει την επέκταση των συλλογικών συμβάσεων, τους καλύτερους μισθούς και τις βελτιωμένες συνθήκες εργασίας.

Το γάντι στο ΠΑΣΟΚ, εμμέσως είχε ρίξει και ο επί δυο δεκαετίες πράσινος πρόεδρος της ΓΣΕΕ. Στην ομιλία του - πριν προκύψει η εξέλιξη με την οικονομική εισαγγελία – ο Γιάννης Παναγόπουλος υπερασπίστηκε την υπογραφή του στη συμφωνία που μπορεί να οδηγήσει, όπως εκτίμησε στη βελτίωση της κατάστασης των Συλλογικών Συμβάσεων. Θυμήθηκε και εκείνος ότι ο Ν. Ανδρουλάκης κάλεσε τη ΓΣΕΕ και τις εργοδοτικές οργανώσεις. Όχι, τα εργατικά κέντρα και τα σωματεία που θυμήθηκε χθες η Χαριλάου Τρικούπη και ο κ. Χρηστίδης.

Στο μεταξύ σχετικά με την έρευνα σε βάρος του - την οποία πληροφορήθηκε ενώ βρισκόταν στη Βουλή - ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ υπονόησε ότι κάποιοι δεν αποκλείεται «να τον βάζουν σε περιπέτεια γιατί διαφωνούν με τη συμφωνία ή έχουν άλλα πράγματα στο μυαλό τους». Σε μετέπειτα αναλυτική ανακοίνωση του υποστήριξε ότι δεν έχει να κρύψει και να φοβηθεί τίποτα και ότι είναι στη διάθεση της δικαιοσύνης.

Οι κατηγορίες για υπεξαίρεση κοινοτικών κονδυλίων είναι βαριές. Ο εισαγγελέας και η δικαιοσύνη κάνουν τη δουλειά τους. Ο κ. Παναγόπουλος ευπρεπώς υπερασπίζεται τον εαυτό του, επικαλούμενος και το τεκμήριο της αθωότητας. Το ΠΑΣΟΚ ανέστειλε ασκαρδαμυκτί την κομματική ιδιότητα του εγκαλούμενου προέδρου της ΓΣΕΕ, που ήταν και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, υπό το φόβο ότι θα εισπράξει τα επίχειρα της επιλογής να αποδίδει κάθε σκιά και κάθε λεκέ συλλογικά στη ΝΔ. Στο κυβερνητικό στρατόπεδο η άσκηση θεσμικής συγκράτησης, σεβασμού της δικαιοσύνης και των βασικών αρχών του δικαίου, ήταν για μια ακόμη φορά επιτυχής και παρήγορη.