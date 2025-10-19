Στο Λουξεμβούργο σήμερα ο Γ. Γεραπετρίτης για το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων - Αύριο η συνάντηση με Φιντάν

Στο Λουξεμβούργο μεταβαίνει σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ο οποίος θα συμμετάσχει αύριο, Δευτέρα 20 Οκτωβρίου, στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης περιλαμβάνονται ο πόλεμος στην Ουκρανία και οι τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Επίσης, στο περιθώριο του Συμβουλίου, ο κ. Γεραπετρίτης θα έχει διμερείς συναντήσεις με τους ομολόγους του, της Αρμενίας, της Ουκρανίας και της Τουρκίας.

Αυστηρό μήνυμα Γεραπετρίτη σε Φιντάν για SAFE: Καμία συζήτηση σε θέματα εθνικού συμφέροντος - Όποιος ενοχλείται, οφείλει να το αποδεχθεί

Υπενθυμίζεται ότι ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, ξεκαθάρισε ότι «η Ελλάδα θα συνεχίσει να ασκεί ενεργητική και συνεπή εξωτερική πολιτική που στηρίζεται στις οικουμενικές αξίες του διεθνούς δικαίου και δεν ετεροκαθορίζεται»,απαντώντας στις δηλώσεις του Τούρκου ομολόγου του, Χακάν Φιντάν για την Ελλάδα, σχετικά με το Πρόγραμμα SAFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Από τις αρχές αυτές δεν πρόκειται να αποστεί και όποιος ενοχλείται οφείλει να το αποδεχτεί, διότι υποδείξεις και μομφές δεν είναι αποδεκτές» συνεχίζει ο κ. Γεραπετρίτης πως «η Ελλάδα επιδιώκει εμπράκτως την ειρήνη και τις σχέσεις καλής γειτονίας. Εντούτοις, σε θέματα εθνικού συμφέροντος δεν μπορεί να υπάρξει καμία συζήτηση» πρόσθεσε ο Γ. Γεραπετρίτης σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ.

Σημειώνεται πως ο κ. Φιντάν αναφέρθηκε πρώτη φορά ανοικτά σε αυτό το θέμα λέγοντας πως «οι αποφάσεις που επηρεάζουν την ασφάλεια της Ευρώπης δεν πρέπει να εξυπηρετούν τα συμφέροντα μόνο μιας χώρας, αλλά να προάγουν τη συνολική ασφάλεια», ενώ έκανε και μια αναφορά έτσι στην «επανεισδοχή» της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ – το 1980 είχε αποχωρήσει τότε με την τουρκική εισβολή – και είπε ότι τότε η Τουρκία θα μπορούσε να είχε φέρει αντιρρήσεις, αλλά δεν το έκανε κοιτώντας το συνολικό, καλό της συμμαχίας.

Αξίζει να σημειωθεί πως είναι η πολλοστή φορά που ο Έλληνας πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια της συζήτησης για τον εξωτερική πολιτική στη Βουλή, επανέλαβε ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να επιτρέψει την είσοδο της Τουρκίας στο πρόγραμμα, αν, εάν δεν αρθεί το casus belli.

Τουρκία: Ενόχληση για το SAFE - Φιντάν: Στην ελληνική πολιτική ευδοκιμεί το αντιτουρκικό αίσθημα

Στην Ελλάδα και την Κύπρο αναφέρθηκε σε τηλεοπτική του συνέντευξη ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, αφήνοντας αιχμές για τη στάση της Αθήνας όσον αφορά τη συμμετοχή της Άγκυρας στην ευρωπαϊκή άμυνα και λέγοντας ότι «η ελληνική πολιτική τροφοδοτείται από την αντιτουρκική στάση».

Μιλώντας στον τουρκικό τηλεοπτικό σταθμό Ulke TV, o Χακάν Φιντάν υποστήριξε ότι «στην Ελλάδα καμία πολιτική νομιμότητα δεν είναι αρκετά ισχυρή ώστε να τερματίσει τα προβλήματα με την Τουρκία», ισχυριζόμενος ότι «το χαρτί της Τουρκίας» γίνεται αντικείμενο εσωτερικής πολιτικής εκμετάλλευσης.

Αναφερόμενος στις δηλώσεις του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη σε σχέση με το αίτημα της Τουρκίας για συμμετοχή στη Δράση για την Ασφάλεια της Ευρώπης (SAFE), ο Τούρκος υπουργός δήλωσε πως «το γεγονός ότι ο πρωθυπουργός της Ελλάδας υπερηφανεύεται στο ελληνικό Κοινοβούλιο για το πώς δεν θα δεχτούν την Τουρκία στο πρόγραμμα SAFE για να υπερασπιστεί τον εαυτό του είναι ένα θέμα που πρέπει να παρακολουθείται με προσοχή. Το σύστημα ασφάλειας της Ευρώπης, έχει καταληφθεί (χακαριστεί) από μία ή δύο χώρες, όπως η Ελλάδα. Αυτές οι χώρες δεν έχουν καμία σχέση με την ασφάλεια της Ευρώπης».

Ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας είπε ακόμη ότι «το 1980 η τότε τουρκική ηγεσία δέχτηκε την επιστροφή της Ελλάδας στο στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ», κοιτάζοντας τη «μεγάλη στρατηγική εικόνα» και τόνισε στη συνέχεια ότι «η Τουρκία περιμένει από την Αθήνα να επιδείξει την ίδια ωριμότητα», καθώς υπάρχει ένα μεγαλύτερο πρόβλημα ασφαλείας στην Ευρώπη.

O Τούρκος ΥΠΕΞ, κάνοντας αναφορά στα χωρικά ύδατα, δήλωσε επίσης ότι «το πρόβλημα στο Αιγαίο δεν είναι πρόβλημα που δεν μπορεί να λυθεί». Όπως είπε, «έχουν γίνει προηγουμένως διερευνητικές επαφές, έχει διανυθεί ορισμένη απόσταση».

Ο Φιντάν ανέφερε ότι ο ίδιος θα συμμετάσχει στη συνεδρίαση του Συμβουλίου υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ στο Λουξεμβούργο τη Δευτέρα, όπου θα έχει την ευκαιρία να συνομιλήσει με τον Έλληνα ομόλογό του, ο οποίος έχει ήδη ζητήσει συνάντηση.

Τέλος, κατηγόρησε την Κυπριακή Δημοκρατία ότι σε σύμπραξη με το Ισραήλ επιχειρεί να περικυκλώσει την Τουρκία, η οποία έχει προειδοποιήσει τους αρμόδιους φορείς, καταγράφοντας τις θέσεις της. Κατηγόρησε ακόμη την Κύπρο ότι «ήταν από τις μία-δύο χώρες που φιλοξένησαν τη γενοκτονία στη Γάζα».