Στο Λονδίνο σήμερα ο Κυρ. Μητσοτάκης: Το ελληνικό ραντεβού με 30 τρισ. δολάρια και την Morgan Stanley

Στο Λονδίνο βρίσκεται σήμερα, Δευτέρα, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, για να συμμετάσχει στις εργασίες του 4ου Επενδυτικού Συνέδριου που διοργανώνει το Χρηματιστήριο Αθηνών σε συνεργασία με ένα από τα σημαντικότερα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα διεθνώς, τη Morgan Stanley.

Μεταξύ των άλλων, ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με τη πορεία της ελληνικής οικονομίας, σε ανοικτή συζήτηση που θα έχει το πρωί με την CEO της Morgan Stanley, Κλερ Γούντμαν.

Νωρίτερα, ο Έλληνας πρωθυπουργός έχει προγραμματισμένες συναντήσεις με διεθνείς επενδυτές, όπου και αναμένεται να τους παρουσιάσει τις ευκαιρίες που δίνονται στη χώρα να επενδύσουν.

Αξίζει να σημειωθεί πως από το Χρηματιστήριο Αθηνών συνολικά συμμετέχουν 42 εισηγμένες εταιρείες μεγάλης και μεσαίας κεφαλαιοποίησης, οι οποίες και αυτές με τη σειρά τους, θα παρουσιάσουν τις επενδυτικές ευκαιρίες της ελληνικής οικονομίας τόσο σε συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης όσο και σε κατ' δίαν συναντήσεις με επενδυτές.

Αναφορικά με τη πορεία της ελληνικής οικονομίας, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να αναδείξει τη συνεχιζόμενη πρόοδο τής, αλλά και την ελκυστικότητα της Ελλάδας ως επενδυτικού προορισμού. Θα τονίσει τους ρυθμούς ανάπτυξης, τη μείωση της ανεργίας, την αύξηση των επενδύσεων και τη σταδιακή αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους.

Επίσης, θα επισημάνει τις θετικές επιδόσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα, αλλά και το αναπτυσσόμενο οικοσύστημα των νεοφυών επιχειρήσεων.

Επιπλέον, θα δώσει έμφαση στον ρόλο της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, γεγονός που, όπως αναμένεται να τονίσει ο Έλληνας πρωθυπουργός, ενισχύει και την γεωπολιτική ισχύ της χώρας στην ευρύτερη περιοχή.

Το απόγευμα, ο κ. Μητσοτάκης θα μεταβεί στην Οξφόρδη για δημόσια συζήτηση στο Blavatnik School of Government του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης με την κοσμήτορα της Σχολής και καθηγήτρια Παγκόσμιας Οικονομικής Διακυβέρνησης, Νγκάιρ Γουντς.

Το BSG θεωρείται ένα από τα κορυφαία κέντρα εκπαίδευσης και έρευνας δημόσιας πολιτικής παγκοσμίως. Παρέχει υψηλού επιπέδου διεπιστημονική κατάρτιση στους τομείς της διακυβέρνησης, των διεθνών σχέσεων, της οικονομικής πολιτικής και της ηγεσίας, ενώ αποτελεί σημείο αναφοράς στη σύνδεση θεωρίας και πρακτικής διακυβέρνησης. Οι έρευνές του στοχεύουν σε σύγχρονες προκλήσεις, όπως η οικονομική διακυβέρνηση, η κοινωνική πολιτική, η δημοκρατία, το περιβάλλον, τα ανθρώπινα δικαιώματα κ.ά.

«Όπλα» της ελληνικής αποστολής για την προσέλκυση ξένων επενδυτών αποτελούν τα εξής δεδομένα:

Το ισχυρό αναπτυξιακό story της ελληνικής οικονομίας. Η ελληνική οικονομία διαθέτει τουλάχιστον για τα επόμενα χρόνια έναν «ελεύθερο διάδρομο» ανάπτυξης σε συνθήκες δημοσιονομικής σταθερότητας. Η Ελληνική Οικονομία θα είναι και το 2026, μια από τις πρώτες σε ανάπτυξη στην Ε.Ε. Για έκτη χρονιά εφέτος η χώρα μας θα έχει σχεδόν διπλάσιο ρυθμό ανάπτυξης σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη.

Η δημοσιονομική σταθερότητα. Η πορεία των δημοσιονομικών στοιχείων βρίσκεται σε τροχιά υπεραπόδοσης υποστηρίζοντας το σενάριο μια θετικής αναθεώρησης των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας. Την ίδια ώρα το δημόσιο χρέος αποκλιμακώνεται. Ραγδαία μείωση του ελληνικού χρέους βλέπει ο διεθνής οίκος Wood & Co, από το 154,1% το 2024 σε 101,3% το 2030.

Το νέο κεφάλαιο ανοίγει για τον ελληνικό ενεργειακό τομέα, με τον ρόλο της Ελλάδας ως περιφερειακός ενεργειακός κόμβος να αναβαθμίζεται μετά και την υπογραφή της συμφωνίας για τον Κάθετο Ενεργειακό Διάδρομο. Η χώρα καθίσταται κομβικό σημείο εισαγωγής, μεταφοράς και διανομής LNG προς την Ευρώπη. Με τον τρόπο αυτό, ο ρόλος της ως γέφυρα ενέργειας από τις ΗΠΑ προς την ευρωπαϊκή αγορά ενισχύεται και εδραιώνεται στον πυρήνα του ευρωπαϊκού ενεργειακού χάρτη.

Προσφάτως ο διεθνής οίκος FTSE Russell αναβάθμισε, για τον Σεπτέμβριο του 2026, την ελληνική κεφαλαιαγορά από την κατηγορία των Προηγμένων Αναδυόμενων Αγορών στην κατηγορία των Ανεπτυγμένων Αγορών (Developed Markets).

Η κίνηση αυτή αναμένεται να διευρύνει σημαντικά τη δεξαμενή των διεθνών επενδυτών που θα μπορούν πλέον να επενδύσουν στην ελληνική αγορά, προσελκύοντας σημαντικές εισροές κεφαλαίων που παρακολουθούν τους παγκόσμιους δείκτες Ανεπτυγμένων Αγορών.

Με εξαγορά του Χ.Α από το Euronext αλλάζει πίστα η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά και επιτρέπει στους συμμετέχοντες στις ελληνικές χρηματοπιστωτικές αγορές να ενταχθούν σε ένα δίκτυο άνω των 1.800 εισηγμένων εταιρειών με συνολική κεφαλαιοποίηση αγοράς που υπερβαίνει τα 6 τρισεκ. ευρώ. Το Χρηματιστήριο Αθηνών θα αποτελέσει σύντομα μέρος του Εuronext, μίας αγοράς που έχει πλέον διπλάσιο μέγεθος από την κεφαλαιαγορά του Λονδίνου (περίπου 12 δισ. ημερησίως).

Η κερδοφορία των εισηγμένων εταιρειών στηρίζει τις αποτιμήσεις των μετοχών. Η διαφαινόμενη καταγραφή ιστορικών υψηλών στα μερίσματα των εισηγμένων. Όπως όλα δείχνουν το 2025 θα εξελιχθεί σε έτος σταθμό για τις χρηματικές διανομές από τις εισηγμένες εταιρείες του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Μέχρι στιγμής οι τακτικές διανομές μερισμάτων είναι λίγο χαμηλότερα από τα 5 δισ. ευρώ και εάν προσθέσουμε και τα προμερίσματα των τραπεζών και του ΟΠΑΠ θα οδηγηθούμε σε υπέρβαση του ιστορικού υψηλού των 5,4 δισ. ευρώ του 2007.

Τα ελληνικά ομόλογα

Η δυναμική που έχει δημιουργήσει η ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας και κυρίως στην αγορά των ομολόγων. Τα ελληνικά ομόλογα παρουσιάζονται ιδιαίτερα ανθεκτικά, όταν εκδηλώνεται παγκόσμιο «ξεπούλημα» στις αγορές ομολόγων. Θετικές προοπτικές για το 2026 στην Πιστοληπτική Αξιολόγηση Κρατικών Ομολόγων διακρίνει η Τράπεζα Πειραιώς, εκτιμώντας μάλιστα πως «εάν η θετική πορεία της ελληνικής οικονομίας διατηρηθεί, τότε η πρόβλεψη μας είναι για μια επιπλέον αναβάθμιση σε Baa2 κατά τη διάρκεια του 2026».

Από το β' εξάμηνο του 2019, το ελληνικό αξιόχρεο αυξήθηκε κατά τέσσερις βαθμίδες από τον Fitch, τον DBRS και τον Scope (από ΒΒ-σε ΒΒΒ) και κατά πέντε βαθμίδες από τον S&P (από Β+ σε ΒΒΒ) καθώς το μεγάλο δημόσιο χρέος της Ελλάδας ακολούθησε ταχεία πτωτική πορεία και η οικονομία έδειξε ανθεκτικότητα στις αλλεπάλληλες εξωγενείς κρίσεις, σημειώνοντας ρυθμούς ανάπτυξης διπλάσιους από της Ευρωζώνης. Ο Moody's αναβάθμισε επίσης την Ελλάδα τέσσερις βαθμίδες την ίδια περίοδο, δίνοντας εφέτος τον Μάρτιο την επενδυτική βαθμίδα, αλλά με την αξιολόγησή του ένα σκαλοπάτι χαμηλότερα από τους άλλους οίκους.

Οι τράπεζες

Οι μεγάλες ελληνικές τράπεζες (Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα και Τράπεζα Πειραιώς) ανακοίνωσαν συνολικά καθαρά κέρδη ύψους 3,509 δισ. ευρώ για το εννεάμηνο του 2025 ενθαρρυντικό στοιχείο σταθεροποίησης της κερδοφορίας. Όλα δείχνουν ότι και το 2025 οι τέσσερις συστημικοί πυλώνες της αγοράς θα ξεπεράσουν με άνεση τα 4 δισ. ευρώ. Με αυτή την επίδοση θα μπορούν να συνεχίσουν να μοιράζουν καλά μερίσματα αλλά και να δημιουργήσουν κεφάλαια απαραίτητα για χορήγηση νέων δανείων.

Οι ελληνικές τράπεζες ωφελούνται σημαντικά από το ελληνικό story ανάκαμψης και την αύξηση του εταιρικού δανεισμού, σύμφωνα με εκτιμήσεις διεθνών οίκων.