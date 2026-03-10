Ο Ανάλγητος

Στην Αθήνα οι υπηρεσίες ασφαλείας βρίσκονται σε επιφυλακή. Στο κόκκινο! Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή έχουν πυροδοτήσει αρκετά εφιαλτικά σενάρια για τις δυτικές πρωτεύουσες. Στο ΠΑΣΟΚ, πάντως, ασχολούνται με πιο πεζά πράγματα, όπως η διεύρυνση. Ένα όνομα απ’ αυτά που ανακοινώθηκαν χτες προκάλεσε χαμό στα social media. Ο Θεοδόσης Πελεγρίνης, ο οποίος πέρασε από τον Αλέξη Τσίπρα και τον Γιώργο Πατούλη, εντάσσεται στο ΠΑΣΟΚ. Μιλάμε για μεταγραφή από τις λίγες!

Ο Θεοδόσης Πελεγρίνης δεν είναι απλά μια μεταγραφή αεροδρομίου απ’ αυτές που συνηθίζουν σε προεκλογικές περιόδους τα πολυσυλλεκτικά κόμματα. Είναι ένας χαρακτηριστικός περιπλανώμενος της πολιτικής. Υφυπουργός Παιδείας του Αλέξη Τσίπρα στις μέρες της οργής του 2015, υποψήφιος για λίγες ώρες με τον Γιώργο Πατούλη για την Περιφέρεια της Αττικής και τώρα υποψήφιος βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη.

Έγραψε σχετικά ο Γιάννης Μεϊμάρογλου στο facebook: «Ο Θεοδόσης Πελεγρίνης, πρώην υφ. Παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ, πρώην υποστηρικτής του περιφερειάρχη Πατούλη και πρώην πρύτανης του ΕΚΠΑ που δήλωσε ότι δεν θα εφαρμόσει τον ν. Διαμαντοπούλου για την Παιδεία δεν έχει καμιά θέση στις λίστες διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ». ΣΗΜΕΙΩΣΗ της στήλης: Γιάννη μου ο Πελεγρίνης σε πείραξε; Εδώ «φάγατε αμάσητο» κοτζάμ Κουρουμπλή, για να μην πω για τους Μωραϊτη και Κασιμάτη. Και σας πείραξε ο Πελεγρίνης;

Μόλις θυμήθηκα πρόσφατη ομιλία της Άννας Διαμαντοπούλου που υπερασπιζότανε την πολιτική διεύρυνσης του Νίκου Ανδρουλάκη. Αυτό πριν τον Πελεγρίνη…

Πάμε τώρα στο ουσιαστικό. Είναι σαφές ότι η «διοίκηση Ανδρουλάκη» θέλει να ξεχάσει ότι το ΠΑΣΟΚ υπήρξε συγκυβερνήτης στο τρένο του Αντώνη Σαμαρά. Κάνουν λοιπόν να αδύνατα δυνατά για να γυρίσουν πίσω το χρόνο και να κάνουν τώρα στην πράξη μια νέα συμμαχία που ήθελαν να την κάνουν το 2016 και δεν τόλμησαν. Ή καλύτερα δεν τους άφησε η Φώφη Γεννηματά. Από την άλλη ο Νίκος Ανδρουλάκης τρέχει να προλάβει τον Αλέξη Τσίπρα. Να του πάρει όσα στελέχη μπορεί και να τον δυσκολέψει έτσι στο να επιστρέψει και να διεκδικήσει την πρωτοκαθεδρία στον χώρο. Διότι ο Νίκος Ανδρουλάκης και ο Αλέξης Τσίπρας ψαρεύουν πλέον από την ίδια δεξαμενή…

Κόκκινος συναγερμός έχει σημάνει σε Μαξίμου, υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, ΕΥΠ και αντιτρομοκρατική για τρομοκρατικές ενέργειες και συνδέσμους των Φρουρών της Επανάστασης στη χώρα μας. Οι ελληνικές αρχές βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με CIA, Mossad, M16 και Europol για πιθανούς στόχους στην Ελλάδα. Όπως μαθαίνουμε εκτός από Ιρανούς με φιλοκυβερνητικό παρελθόν παρακολουθούνται ύποπτοι από άλλες ασιατικές χώρες.

Υπενθυμίζεται η υπόθεση του 2023 όπου δύο Πακιστανοί συνελήφθησαν, δρώντες ως βραχίονες των Φρουρών της Επανάστασης, θα ανατίναζαν με φιάλη υγραερίου συναγωγή στο κέντρο της Αθήνας.

Μαξίμου και αρμόδια υπουργεία γράφουν συνεχώς σενάρια για την ενεργειακή κρίση. Αυτό που θα κρίνει τις επιπτώσεις στην οικονομία είναι η διάρκεια της αβεβαιότητας. Εκτιμάται ότι οι τιμές θα πέσουν, ενώ στην περίπτωση που υπάρχει διαρκείας κρίση στις τιμές ενέργειας (άνω των 2 μηνών) τότε υπάρχει πρόβλεψη στον προϋπολογισμό για πετρέλαιο στα 100 δολάρια, κάτι που φέρει αύξηση πληθωρισμού και συρρίκνωση της ανάπτυξης. Η κυβέρνηση σε κάθε περίπτωση είναι έτοιμη να λάβει έκτακτα μέτρα στήριξης της κοινωνίας.

Ο Αλέξης Τσίπρας, λέει, συναντήθηκε με την Μαρία Καρυστιανού. Ότι πάντως άσκησε κριτική στον Κυριάκο Μητσοτάκη για την εξωτερική του πολιτική, μόνο θυμηδία προκαλεί…

Μέσα σε πέντε ημέρες επαναπατρίστηκαν, συνολικά, 1.039 συμπολίτες μας, από το Κατάρ, το Κουβέιτ, το Μπαχρέιν, το Ισραήλ, το Ομάν, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, καθώς και από τα Παλαιστινιακά εδάφη. Για τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιήθηκαν μισθωμένα από το Υπουργείο Εξωτερικών αεροσκάφη, χερσαία μέσα και στρατιωτικά αεροπλάνα.

Τι έχουν τα «έρ(η)μα» της αντιπολίτευσης και «ψοφάνε» στις δημοσκοπήσεις; Μεταξύ των άλλων διαφημίζουν, θαυματουργές λύσεις, άμεσης δράσης και απόδοσης, ανεξαρτήτως συνθηκών και αιτιών. Στη Χαριλάου Τρικούπη κλωθογυρίζουν και προαναγγέλλουν ότι άμεσα θα φέρουν (ξανά) πρόταση για έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών των τραπεζών. Επιστροφή στο παρελθόν και στο Δεκέμβρη του 2024 όταν ο Ν. Ανδρουλάκης κατέθετε τροπολογία για τη φορολόγηση των κερδών των τραπεζών με ποσοστό 5% έχοντας ως πρότυπο (ξανά) τον Σάντσεθ. Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς το έκανε εικόνα γιατί ο καλός λαϊκισμός έτσι πάει μπροστά. Θα βάλει η κυβέρνηση το χέρι στην τσέπη (των τραπεζών);» ρώτησε σε τηλεοπτικό πάνελ.

Μέχρι και ο Νίκος Παππάς του ΣΥΡΙΖΑ, ακούστηκε λιγότερο λαϊκιστής παρουσιάζοντας το μπουκέτο άμεσων λύσεων της Κουμουνδρούρου. Το οποίο έρχεται από ακόμη πιο μακριά: από το 2022 και περιλαμβάνει μείωση ΦΠΑ και ΕΦΚ στα καύσιμα, πλαφόν στα τραπεζικά επιτόκια, ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους, ενίσχυση του δημόσιου ρόλου της ΔΕΗ ώστε να πιεστούν οι τιμές προς τα κάτω.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επαναφέρει στο προσκήνιο την ανάγκη προώθησης της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου, ασκώντας πιέσεις προς την Λευκωσία για την επιτάχυνση των διαδικασιών υλοποίησης.

Οι Βρυξέλλες αναμένουν από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να παραμείνουν προσηλωμένοι στις δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί, επισημαίνοντας ότι η όσο το δυνατόν ταχύτερη υλοποίηση του έργου είναι κρίσιμη. Όπως τονίζεται, οποιαδήποτε περαιτέρω καθυστέρηση θα μπορούσε να έχει αρνητικές συνέπειες για όλες τις πλευρές.

Ο Ανάλγητος