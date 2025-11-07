Στο Ηράκλειο σήμερα ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης - Θα ανακοινώσει μέτρα για την παράνομη οπλοκατοχή

Στο Ηράκλειο θα βρεθεί σήμερα ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, λίγες μέρες μετά το αιματηρό περιστατικό στα Βορίζια, όπου δύο άτομα έχασαν τη ζωή τους και ακόμη έξι τραυματίστηκαν.

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, αναμένεται να παρουσιάσει στις 11:00, το πλαίσιο των νέων μέτρων για την οπλοκατοχή, περιλαμβάνοντας τον τρόπο έκδοσης αδειών και τη διαδικασία διεξαγωγής ελέγχων.



Η συνέντευξη θα πραγματοποιηθεί, στο αμφιθέατρο της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείο. Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, εντός των επόμενων ημερών, αναμένεται και η τοποθέτηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για την αυστηροποίηση του πλαισίου οπλοκατοχής.

Το γενικό πλαίσιο των ανακοινώσεων περιλαμβάνει πρωτοβουλίες στο κομμάτι της οπλοκατοχής και του τρόπου που δίνονται άδειες καθώς και στο πώς διεξάγονται οι έλεγχοι.

Ο πρωθυπουργός φέρεται να εργάζεται πάνω στα μέτρα που θα ανακοινώσει, αξιολογώντας και σχετικές προτάσεις που δέχεται από συνεργάτες του.

Παράλληλα, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, θα υπάρξει και μόνιμη εγκατάσταση τμήματος της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στην Κρήτη. Παράλληλα θα υπάρξει και μια σειρά από άλλα μέτρα – όπως ειδική αστυνόμευση σε συγκεκριμένες περιοχές, χωρίς να στοχοποιούνται συλλήβδην κάτοικοι μιας περιοχής – τα οποία θα ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Παύλος Μαρινάκης, τόνισε ότι το νομικό πλαίσιο για την οπλοκατοχή και την παράνομη οπλοχρησία έχει ήδη αυστηροποιηθεί. Στόχος της κυβέρνησης όπως ανέφερε είναι να εφαρμόζονται οι νόμοι στην πράξη και όχι να παραμένουν απλώς στο χαρτί. Υπογράμμισε ότι στο παρελθόν πολλά σοβαρά πλημμελήματα δεν οδηγούσαν σε φυλάκιση, ενώ πλέον η κυβέρνηση έχει αλλάξει τη νομοθεσία, αυξάνοντας τα ανώτατα όρια ποινών και το χρόνο πραγματικής έκτισης, με παραδείγματα όπως η ισόβια κάθειρξη για βιασμούς ανηλίκων και γυναικοκτονίες.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι η Αστυνομία και οι δικαστικές αρχές έχουν αυξημένα εργαλεία για την εφαρμογή της νομοθεσίας και την πρόληψη της εγκληματικότητας, ενώ οι αποφάσεις που θα λάβει ο πρωθυπουργός θα βασίζονται σε εισηγήσεις που εξασφαλίζουν πραγματικά αποτελέσματα, χωρίς υπερβολικές δεσμεύσεις που δεν μπορούν να εφαρμοστούν.