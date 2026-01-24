Στο χιονοδρομικό κέντρο των Καλαβρύτων ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Στο Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων βρέθηκε το πρωί του Σαββάτου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αξιοποιώντας τις ευνοϊκές καιρικές συνθήκες που επικράτησαν τις προηγούμενες ημέρες και ενίσχυσαν σημαντικά το ύψος του χιονιού στα ορεινά.

Σύμφωνα με το KalavrytaNews, ο πρωθυπουργός κινήθηκε χωρίς συνοδεία και ιδιαίτερες τυπικότητες: αγόρασε κανονικά το εισιτήριό του, προμηθεύτηκε τον εξοπλισμό του και περίμενε στη σειρά για τους αναβατήρες μαζί με τους υπόλοιπους επισκέπτες, όπως αποτυπώνεται και στις φωτογραφίες που δημοσιεύθηκαν.

Η παρουσία του δεν άργησε να γίνει αντιληπτή, με αρκετούς πολίτες να τον αναγνωρίζουν και να τον χαιρετούν, εκφράζοντας την έκπληξή τους. Όπως μεταδίδει το τοπικό μέσο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επρόκειτο να παραμείνει για περιορισμένο χρονικό διάστημα στην περιοχή και να επιστρέψει το απόγευμα στην Αθήνα.

Κατά την επίσκεψή του, είχε επίσης την ευκαιρία να ενημερωθεί από κοντά για τα έργα εκσυγχρονισμού που έχουν υλοποιηθεί τα τελευταία χρόνια στο Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων, το οποίο λειτουργεί ως δημοτική επιχείρηση.

Οι παρεμβάσεις, συνολικού ύψους άνω των 20 εκατομμυρίων ευρώ, περιλαμβάνουν εκτεταμένες αναβαθμίσεις σε αναβατήρες και πίστες, βελτίωση των υποδομών και ενίσχυση της λειτουργικής ασφάλειας, μετατρέποντας το συγκρότημα σε έναν από τους πιο σύγχρονους και ανταγωνιστικούς χειμερινούς προορισμούς της Ελλάδας.