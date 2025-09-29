Στο επίκεντρο της κυβερνητικής ατζέντας η καθημερινότητα - «Σύγκρουση» για ΟΠΕΚΕΠΕ και Τέμπη

Να θέσει εξαρχής την κυβερνητική ατζέντα και να μην αφήσει χώρο μόνο για τα «πυρά» της αντιπολίτευσης σε θέματα, που φθείρουν την εικόνα της κυβέρνησης, επιχειρεί με την επιστροφή του στην Αθήνα ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Οι εξαγγελίες στη ΔΕΘ, που έθεσαν το περίγραμμα της κυβερνητικής οικονομικής πολιτικής για το 2026, όπως και η ολοκλήρωση των διεθνών επαφών στη Νέα Υόρκη, με τα μηνύματα που εξέπεμψε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ και τη νέα φάση των ελληνοτουρκικών σχέσεων, κλείνουν τον κύκλο των καθιερωμένων «ραντεβού» του Σεπτεμβρίου, με την πολιτική ατζέντα να περνά πλέον στην επόμενη φάση.

Η κυριακάτικη ανάρτηση του πρωθυπουργού έθεσε αυτή τη φορά τους άξονες της κυβερνητικής στρατηγικής και θεματολογίας. Ο κ. Μητσοτάκης έδειξε ότι προτίθεται να διατηρήσει σε πρώτο πλάνο την εξωτερική πολιτική, στον απόηχο της ακύρωσης του τετ α τετ με τον Ταγίπ Ερντογάν, τα αμφιλεγόμενα αποτελέσματα της συνάντησης του Τούρκου προέδρου με τον Ντόναλντ Τραμπ, αλλά και την κριτική που δέχθηκε η ελληνική κυβέρνηση από την αντιπολίτευση στο εσωτερικό.

Τις επόμενες ημέρες, τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής θα βρεθούν στο επίκεντρο της ολομέλειας της Βουλής, όπου ο ίδιος θα επιχειρήσει να αναδείξει τον αναβαθμισμένο ρόλο της Ελλάδας, ως πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή, με διεθνή αναγνώριση και ενισχυμένες Ένοπλες Δυνάμεις, που θα εξακολουθήσουν να αποτελούν προτεραιότητα για την κυβέρνηση.

Ταυτόχρονα, είναι σαφές ότι το Μέγαρο Μαξίμου θα προτάξει το επόμενο διάστημα το βασικό τρίπτυχο της εσωτερικής ατζέντας, εισοδήματα, υγεία και παιδεία, αλλά και καθημερινότητα, πάνω στα οποία εκτιμά ότι θα κριθεί από τους πολίτες την ώρα των εκλογών, στο τέλος της τετραετίας. Για την κυβέρνηση κομβικό ρόλο παίρνει πλέον η υλοποίηση των οικονομικών μέτρων, που ανακοινώθηκαν τόσο στη ΔΕΘ, όσο και την περασμένη άνοιξη.

Τον Νοέμβριο αρχίζει η διαδικασία για την επιστροφή ενός ενοικίου σε μόνιμη βάση, με τους ενοικιαστές να καλούνται να προχωρήσουν σε διόρθωση στοιχείων, αν απαιτείται, ώστε ουσιαστικά να δηλώσουν το ακριβές ποσό που καταβάλουν ως μίσθωμα και να λάβουν έως 800 ευρώ, με προσαύξηση για κάθε παιδί. Εν μέσω στεγαστικής κρίσης, όπου το ύψος των ενοικίων αποτελεί ένα σκληρό πάγιο για χιλιάδες οικογένειες, το μέτρο κρίνεται από την κυβέρνηση ως ιδιαιτέρως σημαντικό και υπολογίζεται ότι αφορά ένα εκατομμύριο δικαιούχους.

Έπεται η καταβολή του επιδόματος των 250 ευρώ στους χαμηλοσυνταξιούχους, μέτρο με επίσης μόνιμο χαρακτήρα και στη συνέχεια η εφαρμογή της νέας φορολογικής κλίμακας, όπου μισθωτοί και συνταξιούχοι θα δουν στην πράξη την αύξηση των αποδοχών τους από τον Ιανουάριο.

Το κυβερνητικό επιτελείο αναμένει την ολοκλήρωση αυτών των δράσεων - παράλληλα με όσες αναπτύσσονται στον χώρο του εμπορίου για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, που εξακολουθεί να αποτελεί το μείζον πρόβλημα για τους πολίτες - ώστε να αποτυπωθεί στις μετρήσεις ο πραγματικός αντίκτυπος της οικονομικής πολιτικής, που έχει εξαγγελθεί, εκτιμώντας ότι η μικρή ανάκαμψη των δημοσκοπικών ποσοστών που ήδη καταγράφεται σε αυτές, θα ενισχυθεί.

Ο «πήχης» του 30% παραμένει κρίσιμος, καθώς με δεδομένο τον στόχο της αυτοδυναμίας, στο Μέγαρο Μαξίμου θα ήθελαν να υπάρχουν στοιχεία, που να τον καταδεικνύουν ως εφικτό στον επόμενο σχεδόν ενάμιση χρόνο που απομένει έως την εκλογική αναμέτρηση.

Οι βελτιώσεις που επιχειρούνται στην υγεία και την παιδεία, αποτελούν επίσης κεντρικό άξονα των κυβερνητικών πολιτικών. Δράσεις, όπως οι προληπτικές εξετάσεις ή οι νέες ρυθμίσεις, που προωθούνται με νομοσχέδιο για την καλύτερη λειτουργία του ΕΣΥ, τη στελέχωση των νοσοκομείων και τη διαχείριση της φαρμακευτικής δαπάνης, αλλά και στον χώρο της εκπαίδευσης προγράμματα όπως το ψηφιακό φροντιστήριο που επαναλειτουργεί για τη φετινή σχολική χρονιά και οι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης, εκτιμούν ότι μπορούν να παράξουν απτά αποτελέσματα.

Στην κυβερνητική ατζέντα επανέρχεται και το ζήτημα της ανομίας. Με το δόγμα «νομιμότητα παντού» που προτάσσεται ως πρώτιστο για την κυβέρνηση, δράσεις για την πάταξη της εγκληματικότητας, όπως η εγκατάσταση ομάδων αστυνομικών μέσα στους καταυλισμούς των Ρομά, θεωρούνται απόδειξη της κυβερνητικής θέσης ότι ουδείς εξαιρείται από την τήρηση του νόμου.

Η κυβέρνηση και η αντιπαράθεσή της με την αντιπολίτευσης βρίσκεται σε μια κρίσιμη στιγμή. Η επικαιρότητα κυριαρχείται από δύο μείζονα θέματα, αυτά της τραγωδίας των Τεμπών, με την έναρξη της δίκης να επίκειται, αλλά και την απεργία πείνας του Π. Ρούτσι, όπως και το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, με την Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής σε εξέλιξη.

Και τα δύο θέματα το προηγούμενο διάστημα αποτέλεσαν «αχίλλειο πτέρνα» της κυβέρνησης, οδηγώντας σε αξιοσημείωτες απώλειες το κυβερνητικό στρατόπεδο. Η αναφορά του Κυριάκου Μητσοτάκη στον πατέρα απεργό πείνας, στην κυριακάτικη ανάρτησή του, δεν είναι τυχαία.

Θέλοντας να αποφύγει αστοχίες του παρελθόντος, ο πρωθυπουργός επέλεξε να τοποθετηθεί άμα την επιστροφή του από τις ΗΠΑ, στέλνοντας το μήνυμα, όπως είπε, ότι «η πολιτεία πρέπει να στέκεται με ευαισθησία δίπλα στους ανθρώπους που πονούν, ακόμη κι όταν την αμφισβητούν», επιμένοντας ταυτόχρονα ότι «το κράτος δικαίου δεν μπορούμε να επικαλούμαστε α λα καρτ και παραπέμποντας στη δικαιοσύνη τις όποιες αποφάσεις.

Τυχαία δεν είναι και η αναφορά του στην έναρξη της δίκης, και τον κίνδυνο παραγραφής αδικημάτων αν καθυστερήσει, καθώς στο κυβερνητικό επιτελείο εκτιμούν ότι συγκεκριμένες δυνάμεις επιθυμούν το θέμα να παραμείνει «στον αέρα» και να μη μεταφερθεί στις δικαστικές αίθουσες.

Προβληματισμό προκαλεί στο κυβερνητικό επιτελείο και το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς αποτελεί βασικό συστατικό της πολιτικής αντιπαράθεσης, με την κυβέρνηση να γνωρίζει ότι είναι ένα από τα θέματα που πλήττουν την εικόνα της. Το μήνυμα ότι όλα τα στοιχεία και οι εμπλεκόμενοι θα αποκαλυφθούν και θα λογοδοτήσουν, είναι αυτό που επιχειρείται να εκπέμψει, επιμένοντας ότι μετά την αρχική αποτυχία στη διαχείρισή του - όπως ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει παραδεχθεί - οι κινήσεις, που γίνονται είναι προς την κατεύθυνση της πλήρους εξυγίανσης και ορθής λειτουργίας του οργανισμού.

Από τη Νέα Υόρκη, ο πρωθυπουργός, μέσω συνεντεύξεων σε ξένα μέσα ενημέρωσης, έδωσε το σαφές στίγμα των προθέσεών του, τόσο για τις εκλογές, όσο και για το διακύβευμα της κάλπης που θα θέσει όταν φθάσει η ώρα της κάλπης. Με αιχμή τη θετική πορεία της ελληνικής οικονομίας, τους ρυθμούς ανάπτυξης, τις επενδύσεις, τη μείωση της ανεργίας και την αύξηση των εισοδημάτων και σε αντίστιξη με την εικόνα άλλων ευρωπαϊκών χωρών, όπως της Γαλλίας, το Μέγαρο Μαξίμου δημιουργεί το παζλ του κυβερνητικού αφηγήματος στην τελική ευθεία της τετραετίας.