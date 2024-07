Στο δείπνο του Μπάιντεν για τους ηγέτες του χωρών του ΝΑΤΟ παρευρέθηκε ο Κυρ. Μητσοτάκης (pics)

Στο δείπνο που παρέθεσε ο Μπάιντεν για τους ηγέτες των κρατών - μελών του ΝΑΤΟ, στο Λευκό Οίκο, συμμετείχε και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη,

Το πρωθυπουργικό ζεύγος κάθισε διπλά στον Γερμανό Καγκελάριο Όλαφ Σολτς και τη σύζυγό του.

Στην εκδήλωση ο πρόεδρος των ΗΠΑ απευθύνθηκε στους προσκεκλημένους επισημαίνοντας τους κοινούς δεσμούς μεταξύ των μελών της Συμμαχίας.

«Πριν από 75 χρόνια, όταν τα έθνη μας δημιούργησαν το ΝΑΤΟ, ο πρώην Πρόεδρος Τρούμαν είπε και παραθέτω: "Αυτό που πρόκειται να κάνω εδώ είναι μια πράξη γειτονίας"», είπε ο Μπάιντεν ο οποίος και τόνισε ότι «είμαστε γείτονες, γιατί όλοι μοιραζόμαστε κοινές πεποιθήσεις».

«Αυτή η απλή αλλά βαθιά ιδέα βρίσκεται στην καρδιά της συμμαχίας μας», συνέχισε ο πρόεδρος των ΗΠΑ συμπληρώνοντας ότι «επέτρεψε στα έθνη μας να αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε απειλή με δύναμη και αποφασιστικότητα, και πάνω από όλα, επέτρεψε σε γυναίκες και άνδρες, να γνωρίσουν τη ζωή της ελευθερίας, της ασφάλειας και της δημοκρατίας».

WATCH: Pres. Biden toasts Secretary General Jens Stoltenberg as the Bidens host dinner with NATO allies at the White House.



"To NATO, and to our neighborhood of nations, may we continue to grow stronger and closer in all the years ahead." https://t.co/VZGhsjrJc0 pic.twitter.com/Dwv78DsEN5