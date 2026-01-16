Στο αρχείο η μήνυση Φάμελλου στην «Ομάδα Αλήθειας»: Από την εισαγγελική έρευνα δεν προέκυψε πιθανή σύνδεση με τη ΝΔ

«Ουδέν μεμπτό έχει προκύψει από την εισαγγελική έρευνα» που να αφορά πιθανή σύνδεση της Νέας Δημοκρατίας με την «Ομάδα Αλήθειας» και την εταιρεία Blue Skies, σύμφωνα με τον υφυπουργό Δικαιοσύνης Ιωάννη Μπούγα.

Όπως ανέφερε, ο υφυπουργός Δικαιοσύνης, η μήνυση του προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελλου, τέθηκε στο αρχείο από τις εισαγγελικές αρχές, καθώς δεν διαπιστώθηκαν ενδείξεις τέλεσης αδικήματος.

«Όλα όσα εκθέτετε στην επίκαιρη ερώτηση σας, αλλά και τα όσα αποτέλεσαν αντικείμενο δημόσιας συζήτησης το προηγούμενο χρονικό διάστημα, αξιολογήθηκαν χωρίς μέχρι σήμερα να προκύψει οτιδήποτε μεμπτό και αξιολογούνται από τα αρμόδια δικαστικά όργανα, καθώς επίσης έχουν αυτά την αρμοδιότητα να κρίνουν στο πλαίσιο των νόμων και των διαδικασιών με πλήρη σεβασμό στην ανεξαρτησία της δικαιοσύνης» είπε ο κ. Μπούγας, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργου Καραμέρου με θέμα «Πώς εξελίσσονται οι έρευνες για το σκάνδαλο γαλάζιων τριγωνικών συναλλαγών με την Ομάδα Αλήθειας της ΝΔ;»

Συγκεκριμένα, ο κ. Μπούγας είπε ότι στις 6 Μαΐου 2025, σχηματίστηκε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, κατόπιν μήνυσης του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, κ. Φάμελλου, ποινική δικογραφία η οποία ανατέθηκε, αυθημερόν, σε εισαγγελικό λειτουργό και στις 6 Ιουνίου 2025, διαβιβάστηκε για διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης στην Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων.

Στη συνέχεια, η δικογραφία αυτή επέστρεψε και στις 26 Ιουνίου 2025, ανατέθηκε στην εισαγγελική λειτουργό, η οποία την ίδια μέρα τη διαβίβασε στην Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, Τμήμα Προστασίας Δημόσιας Περιουσίας και Ευρωπαϊκών Πόρων για διενέργεια περαιτέρω προκαταρκτικής εξέτασης.

Η δικογραφία επέστρεψε στις 9 Οκτωβρίου 2025 και την επόμενη μέρα χρεώθηκε στην εισαγγελική λειτουργό που στις 16 Οκτωβρίου 2025 τη διαβίβασε για διενέργεια περαιτέρω προκαταρκτικής εξέτασης στο Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος. Μετά την ολοκλήρωση της προκαταρκτικής εξέτασης, η δικογραφία στις 21 Νοεμβρίου 2025 χρεώθηκε στην εισαγγελική λειτουργό.

Αφού ενήργησε τις διαδικαστικές πράξεις, την 1η Δεκεμβρίου 2025 την υπέβαλε στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, σύμφωνα με το άρθρο 43 παράγραφος 4 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, με σχετική πράξη αρχειοθέτησης, επειδή κατά την εκτίμησή της δεν υπήρξαν επαρκείς ενδείξεις που να στοιχειοθετούν περαιτέρω έρευνα της υπόθεσης. Έκτοτε με βάση την ενημέρωση που έχω -και η ενημέρωση είναι σημερινή- εκκρεμεί ενώπιον του κυρίου Εισαγγελέα Εφετών η έγκριση ή όχι της πράξης της Εισαγγελέως Πρωτοδικών. Όλα όσα σας ανέφερα προκύπτουν από έγγραφα της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών στην οποία απευθυνθήκαμε, προκειμένου να απαντήσουμε στην ερώτησή σας είπε ο κ. Μπούγας.

Από την πλευρά του, ο κ. Καραμέρος είπε ότι οι πολίτες «σέβονται τη δικαιοσύνη, βλέπουν όμως και την κατάληξη κάθε φορά. [...] Είναι η αρχειοθέτηση, που άλλοι το λένε «κουκούλωμα», άλλοι το λένε «συγκάλυψη», άλλοι «αποσιώπηση». Σε κάθε περίπτωση, η αλήθεια δεν βγαίνει στο φως. [. . .] Γι' αυτό και μας κατατάσσουν τρίτους από το τέλος στο κράτος δικαίου. Μόνο στην Ουγγαρία και στη Βουλγαρία γίνονται αντίστοιχα και χειρότερα» είπε ο κ. Καραμέρος.

«Εσείς βαφτίσατε σκάνδαλο την υπόθεση, «χωρίς αυτό να προκύπτει από την μέχρι σήμερα έρευνα όλων των δικαστικών και διοικητικών αρχών. [. . . ] Ερευνήθηκε, κρίθηκε μέχρι σήμερα, και υπάρχει εκκρεμότητα που θα αποφανθεί ο Εισαγγελέας Εφετών. Αυτό περιγράφεται στο Σύνταγμα και στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, αυτό τηρείται σε όλες τις υποθέσεις» ανταπάντησε ο κ. Μπούγας.