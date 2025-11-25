Δημοσκόπηση Interview

Ξεκάθαρο προβάδισμα διατηρεί για άλλη μια φορά η Νέα Δημοκρατία, με ποσοστό 30% στην εκτίμηση ψήφου, με το ΠΑΣΟΚ να παραμένει στη δεύτερη θέση στο 16%, σύμφωνα με δημοσκόπηση της Interview για την ιστοσελίδα Politic.gr.

Στην τρίτη θέση βρίσκεται Ελληνική Λύση στο 7,8%. Ακολουθούν ΚΚΕ με 5,3%, Φωνή Λογικής με 5,3%, Πλεύση Ελευθερίας με 4,8%, Κίνημα Δημοκρατίας με 4,5%, ΜεΡΑ25 με 4,1% και ΣΥΡΙΖΑ με 3,6%.

Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 24,1%, το ΠΑΣΟΚ 13,5% και ακολουθούν: Ελληνική Λύση με 6,4%, ΚΚΕ με 4,5%, Φωνή Λογικής με 4,3%, Πλεύση Ελευθερίας με 4,2%, Κίνημα Δημοκρατίας με 4,0%, ΜέΡΑ25 με 3,8%, ΣΥΡΙΖΑ με 2,9%, Νέα Αριστερά με 1,4% και Νίκη με 1,3%. Όσον αφορά, δε, τους αναποφάσιστους φτάνουν το 19,9%.

Πρώτος ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εμπιστοσύνη των πολιτών

Πρώτος εμφανίζεται ακόμη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο ερώτημα «ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύεστε για τη διακυβέρνηση της χώρας», καθώς το 28,8% να επιλέγει τον σημερινό πρωθυπουργό.

Ο δεύτερος Νίκος Ανδρουλάκης υπολείπεται 20 μονάδων στο 9,8% και ακολουθούν, Κυριάκος Βελόπουλος με 5,2%, Στέφανος Κασσελάκης με 4,7%, Ζωή Κωνσταντοπούλου με 4,3%, Δημήτρης Κουτσούμπας με 3,5, Σωκράτης Φάμελλος με 2,9%, Αφροδίτη Λατινοπούλου με 2,2%.

Σημαντικότερο πρόβλημα παραμένει η ακρίβεια

Οι πολίτες, τέλος, επιλέγουν (52%) την ακρίβεια ως το νο1 πρόβλημα σε ένα υποθετικό σενάριο όπου η κυβέρνηση μπορεί να λύσει μόνο ένα, και ακολουθούν το δημογραφικό (21%), οι μισθοί και συντάξεις (19%) και το στεγαστικό (7%).