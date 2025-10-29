Δημοσκόπηση Interview

Σταθερά στην πρώτη θέση, με προβάδισμα άνω των 13 ποσοστιαίων μονάδων έναντι του δεύτερου ΠΑΣΟΚ, παραμένει η Νέα Δημοκρατία σύμφωνα με δημοσκόπηση της Interview για το politic.gr.

Συγκεκριμένα, στην εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 29,3%, ενώ ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 16%. Στην τρίτη θέση βρίσκεται η Ελληνική Λύση με 7,9%, ενώ ακολουθούν το ΚΚΕ με 7,1%, η Πλεύση Ελευθερίας με 6,6%, το Κίνημα Δημοκρατίας και η Φωνή Λογικής με 4,5%, το ΜέΡΑ 25 με 3,9%, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ μπαίνει οριακά στη Βουλή με 3,2%.

Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται στην πρώτη θέση με ποσοστό 23,8%, διατηρώντας διψήφια διαφορά έναντι του δεύτερου ΠΑΣΟΚ, το οποίο συγκεντρώνει 13%. Ακολουθούν Ελληνική Λύση με 6,4%, ΚΚΕ με 5,8%, Πλεύση Ελευθερίας με 5,4%, Κίνημα Δημοκρατίας και Φωνή Λογικής με 4% και ΜέΡΑ 25 με 3,5%.

Τα ποσοστά των κομμάτων σε σύγκριση με τα αποτελέσματα του Σεπτεμβρίου

ΝΔ: Παραμένει ουσιαστικά αμετάβλητη στο 23,8% (από 23,9%)

ΠΑΣΟΚ: Διατηρείται στη δεύτερη θέση με 13% (από 13,2%)

Ελληνική Λύση: Υποχωρεί στο 6,4% (από 7,5%)

ΚΚΕ: Μικρή πτώση στο 5,8% (από 6,1%)

Πλεύση Ελευθερίας: Σημαντική μείωση στο 5,4% (από 6,4%), γεγονός που δείχνει απώλεια δυναμικής μετά την άνοδο του καλοκαιριού.

Κίνημα Δημοκρατίας: Σταθερά στο 4%

Φωνή Λογικής: Αύξηση στο 4% (από 3,5%)

ΜέΡΑ25: Κερδίζει οριακά έδαφος στο 3,5% (από 3,4%)

ΣΥΡΙΖΑ: Σημειώνει τη μεγαλύτερη πτώση στο 2,6% (από 4,4%)

Νέα Αριστερά: Πέφτει στο 1,6% (από το 2%)

Νίκη: Στο 1,2% (από 1,0%).

«Άλλα κόμματα»: Το ποσοστό ανεβαίνει στο 9,2% (από 6,7%)

Αναποφάσιστοι: Ανεβαίνει στο 19,5% (από 17,9%)

«Εκλογές ξανά» σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας

Παράλληλα, η πλειονότητα των πολιτών φαίνεται να προτιμά την επανάληψη της κάλπης από μια συνεργασία κομμάτων, γεγονός που αποτυπώνει τη δυσπιστία απέναντι στη σταθερότητα των συνεργασιών.

Το 45% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι θα προτιμούσε να διεξαχθούν νέες εκλογές, έναντι του 22% που επιλέγει τη συνεργασία ΝΔ – ΠΑΣΟΚ, σενάριο που συγκεντρώνει τη μεγαλύτερη αποδοχή.

Ακολουθούν με χαμηλότερα ποσοστά οι συνδυασμοί ΠΑΣΟΚ – ΣΥΡΙΖΑ – Νέα Αριστερά (9%), ΝΔ – Φωνής Λογικής (7%), ενώ τα σενάρια ΠΑΣΟΚ – ΣΥΡΙΖΑ, ΝΔ – Ελληνική Λύση – Φωνή Λογικής και ΣΥΡΙΖΑ – Νέα Αριστερά – ΜέΡΑ25 συγκεντρώνουν από 3% το καθένα.

Σταθερό προβάδισμα ο Μητσοτάκης ως καταλληλότερος πρωθυπουργός

Στην ερώτηση «ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύεστε περισσότερο για τη διακυβέρνηση της χώρας;», ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει ποσοστό 28,1%, ενώ ακολουθεί ο Νίκος Ανδρουλάκης με 9,4%, η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 6,2%, ο Κυριάκος Βελόπουλος με 5,9%, και ο Δημήτρης Κουτσούμπας με 4,8%. Ο Στέφανος Κασσελάκης συγκεντρώνει 4,4%, ενώ πιο χαμηλά βρίσκονται ο Σωκράτης Φάμελλος (3,2%), η Αφροδίτη Λατινοπούλου (2,5%), ο Αλέξης Χαρίτσης (1,4%) και ο Δημήτρης Νατσιός (1,3%). «Κανέναν» απαντά το 32,3%.