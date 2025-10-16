Σε διψήφια επίπεδα, της τάξης του 14%, παγιώνεται η διαφορά της Νέας Δημοκρατίας με το ΠΑΣΟΚ σύμφωνα με δημοσκόπηση της MRB που παρουσιάστηκε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του OPEN.

Συγκεκριμένα, στην πρόθεση ψήφου στην αναγωγή επί του συνόλου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 28%, ενώ το ΠΑΣΟΚ παραμένει στη δεύτερη θέση με ποσοστό 13,8%. Ακολουθεί η Ελληνική Λύση με 12,1%, η Πλεύση Ελευθερίας με 9,4%, το ΚΚΕ με 8,6%, η Φωνή Λογική με 5,2%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 4,3%, ενώ εκτός Βουλής μένουν το Κίνημα Δημοκρατίας (2,9%), το ΜέΡΑ25 (2,7%), η Νέα Αριστερά (2%) και η Νίκη (1,7%).

Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 21,5%, το ΠΑΣΟΚ 10,6%, η Ελληνική Λύση 9,3%, η Πλεύση Ελευθερίας 7,2%, το ΚΚΕ 6,6%, ο ΣΥΡΙΖΑ 3,3%, η ΝΙΚΗ 1,3%

Η πλειοψηφία γυρίζει την πλάτη της στο κόμμα Τσίπρα

Θετικά αξιολογεί την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα από τον ΣΥΡΙΖΑ το 47,9% των ερωτηθέντων, ενώ το 36,6% την αξιολογεί αρνητικά. Ωστόσο, η πλειοψηφία «γυρνά την πλάτη» στο ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό, αφού το 73,4% αποκλείει το ενδεχόμενο να τον ψηφίσει σε νέα πολιτική προσπάθεια, ενώ το 21,8% απαντά θετικά σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Καταλληλότερος πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης

Στο ερώτημα για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό, πρώτος αναδεικνύεται και πάλι ο Κυριάκος Μητσοτάκης με ποσοστό 22,6%. Ακολουθούν ο Κυριάκος Βελόπουλος (8,1%) και η Ζωή Κωνσταντοπούλου (7,4%), ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης βρίσκεται στην τέταρτη θέση με ποσοστό 4,8%. «Άλλος» επιλέγει το 13,9% και «Κανένας» το 28%.

Η άποψη των πολιτών για Σαμαρά-Καρυστιανού

Όσον αφορά τον Αντώνη Σαμαρά, το 15,9% θα στήριζε ένα ενδεχόμενο νέο κόμμα του, ενώ 79,6% το απορρίπτουν.

Αναφορικά δε με την Μαρία Καρυστιανού, το 50% εκφράζει θετική γνώμη προς το πρόσωπό της, ωστόσο η πλειοψηφία (51,1%) δεν επιθυμεί την εμπλοκή της στην πολιτική. Πρόθυμο να την ψήφιζε σε περίπτωση που κατέβαινε στον «πολιτικό στίβο» δηλώνει το 32,2%.