Στο 14ο Τακτικό Συνέδριο της ΟΝΝΕΔ θα μιλήσει σήμερα ο Κυρ. Μητσοτάκης

Στο 14ο Τακτικό Συνέδριο της ΟΝΝΕΔ, στις Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις Παιανίας, θα μιλήσει σήμερα, Παρασκευή 3 Οκτωβρίου, στις 18.00, ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του συνεδρίου:

Η ΟΝΝΕΔ ανακοινώνει το πρόγραμμα του 14ου Τακτικού Συνεδρίου της, το οποίο θα διεξαχθεί από τις 3 έως τις 5 Οκτωβρίου στις Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις Παιανίας.



Η έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου στις 17:00 με κεντρικό ομιλητή τον Πρωθυπουργό και Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκο Μητσοτάκη και τις ομιλίες του Προέδρου της ΟΝΝΕΔ, Ορφέα Γεωργίου και του Προέδρου της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου, Νίκου Πατσέα.



Το Σάββατο και την Κυριακή οι 2.554 σύνεδροι που αναδείχθηκαν από 90.084 μέλη θα έχουν την ευκαιρία να τοποθετηθούν πάνω σε επίκαιρες θεματικές ενότητες.



Το Συνέδριο θα τιμήσουν επίσης με την παρουσία τους εκπρόσωποι από αρκετές ευρωπαϊκές και διεθνείς οργανώσεις νεολαίας, που διατηρούν στενούς δεσμούς φιλίας και συνεργασίας με την ΟΝΝΕΔ.



Ταυτόχρονα, στο χώρο του Συνεδρίου θα λειτουργούν περίπτερα, για την Οδική Ασφάλεια, του Συλλόγου «Μαζί για τη Ζωή» για τον Καρκίνο του Μαστού και του Συλλόγου «Όραμα Ελπίδας» για δότες μυελού των οστών, όπου οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία όχι μόνο να ενημερωθούν, αλλά και να συμμετάσχουν ενεργά. Παράλληλα, τα περίπτερα των Ιδρυμάτων Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) και Hanns-Seidel-Stiftung θα παρέχουν πληροφορίες για το έργο και τις πρωτοβουλίες τους, ενώ την Κυριακή 5 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί παράλληλη δράση με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων.



Επιπλέον, καθ’ όλη τη διάρκεια του Συνεδρίου θα λειτουργεί ειδικά διαμορφωμένος χώρος για τους εκπροσώπους του Τύπου (press room).