Στις προοπτικές και τις ευκαιρίες για τη Βόρεια Ελλάδα αναφέρθηκε ο Κ. Γκιουλέκας στην κοπή της βασιλόπιτας του ΥΜΑΘ

Τις προοπτικές, δυνατότητες, προκλήσεις και ευκαιρίες που ανοίγονται για τη Βόρεια Ελλάδα χάρη στην γειτνίασή της με τέσσερα βαλκανικά κράτη και τη σημασία της των έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη από την Κυβέρνηση στην περιοχή τόνισε ο υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας και Θράκης Κωνσταντίνος Π. Γκιουλέκας κατά την σημερινή κοπή της βασιλόπιτας του Τομέα Μακεδονίας-Θράκης του υπουργείου Εσωτερικών στο Διοικητήριο.

Ο υφυπουργός Εσωτερικών μετέφερε στους εργαζόμενους στο ΥΜΑΘ και στις διοικήσεις των εποπτευόμενων από το ΥΜΑΘ φορέων που παρέστησαν στην εκδήλωση τους θερμούς χαιρετισμούς του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Υπουργού Εσωτερικών Θεόδωρου Λιβάνιου και επανέλαβε ότι στις προτεραιότητες του υπουργείου Εσωτερικών περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων και η καταβολή του Ταμείου Αλληλοβοήθειας και στους εργαζόμενους του Υπουργείου Εσωτερικών στην περιφέρεια.

Στο ίδιο μήκος κύματος ο Γενικός Γραμματέας του υπουργείου Εσωτερικών Αθανάσιος Μπαλέρμπας, επισήμανε ότι με την ψηφιοποίηση που προωθεί το Υπουργείο Εσωτερικών «θα επιτελεί ακόμη καλύτερα το έργο του προς όφελος του κάθε Έλληνα πολίτη» εντός και εκτός συνόρων.

Τρεις πρωτοβουλίες του ΥΜΑΘ

Αναφερόμενος στις προοπτικές της Μακεδονίας και της Θράκης ο υφυπουργός Εσωτερικών τόνισε ότι όσα περισσότερα έργα γίνονται στην Βόρεια Ελλάδα και όσες περισσότερες ξένες ή εγχώριες επενδύσεις έρχονται στην περιοχή τόσο μεγαλύτερο είναι το κέρδος όχι μόνο για την τοπική αλλά και για την εθνική οικονομία.

Στην κατεύθυνση αυτή επισήμανε την τριπλή πρωτοβουλία εξωστρέφειας που έχει σε εξέλιξη το ΥΜΑΘ: τις περιοδείες σε γειτονικά βαλκανικά κράτη με στόχο την περαιτέρω προώθηση βαλκανικών συνεργασιών για τις ελληνικές επιχειρήσεις, Πανεπιστήμια και άλλους φορείς, τις περιοδείες στην κάθε Περιφερειακή Ενότητα της Μακεδονίας και Θράκης για την επίτευξη ακόμη καλύτερων ρυθμών επιχειρηματικότητας και ανάπτυξης στην περιφέρεια και το μεγάλο διεθνές συνέδριο «1st Blue Heritage Summit Thessaloniki» που θα πραγματοποιηθεί στην Θεσσαλονίκη τον Μάρτιο με στόχο την ανάδειξη της Βόρειας Ελλάδας ως σημείο αναφοράς για το «Blue & Sustainable Growth» στην περιοχή της ΝΑ Ευρώπης.