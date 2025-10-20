Δημοσκόπηση MARC

Σταθερά στην πρώτη θέση με διψήφιο προβάδισμα έναντι του ΠΑΣΟΚ παραμένει η Νέα Δημοκρατία σύμφωνα με δημοσκόπηση της MARC που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1.

Συγκεκριμένα, στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία καταγράφει ποσοστό 30,5%, με το ΠΑΣΟΚ να βρίσκεται στη δεύτερη θέση με 14%. Ακολουθούν Πλεύση Ελευθερίας με 10,8%, Ελληνική Λύση με 9,5%, ΚΚΕ με 8,4%, ΣΥΡΙΖΑ με 7%, Φωνή Λογικής με 3,8% και ΜέΡΑ25 με 3,2%.

Στην πρόθεση ψήφου, η ΝΔ συγκεντρώνει 27%, το ΠΑΣΟΚ 10,4%, η Πλεύση Ελευθερίας 8,6%, η Ελληνική Λύση 7,5%, το ΚΚΕ 6,9, ο ΣΥΡΙΖΑ 5,8% και ακολουθεί η Φωνή Λογικής με 3,1%.

Παράλληλα, η Marc για πρώτη φορά συμπεριέλαβε τον Αλέξη Τσίπρα σε ερώτημα για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό. Ο πρώην πρωθυπουργός λαμβάνει 24,3%, δηλαδή 9,6 μονάδες χαμηλότερα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος λαμβάνει 33,9%, με τον Νίκο Ανδρουλάκη τρίτο στο 11,3%.

Η ακρίβεια ο τομέας που πρέπει να εστιάσει η κυβέρνηση

Σχετικά με τον τομέα που πρέπει να εστιάσει η κυβέρνηση, αυτός είναι η καταπολέμηση της ακρίβειας με 67,7%, ενώ ακολουθεί ο τομέας της υγείας με 42,6%. Μάλιστα, η ακρίβεια είναι ο τομέας που κοστίζει περισσότερο στην κυβέρνηση με ποσοστό 37,7%. Ακολουθούν τα Τέμπη με 31,1%.

Μάλιστα, η ακρίβεια και το βιοτικό επίπεδο δείχνει να απασχολεί τις μεγαλύτερες ηλικίες και συγκεκριμένα του 65 ετών και άνω σε ποσοστό 45,8% και τα Τέμπ τις μικρότερες ηλικίες και συγκεκριμένα του 17-44 ετών σε ποσοστό 38%.

Ο Μητσοτάκης καταλληλότερος ηγέτης της κεντροδεξιάς

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός έχει ευρύ προβάδισμα σχετικά με την ηγεσία στον χώρο της κεντροδεξιάς. Συγκεκριμένα, το 38,8% των πολιτών θεωρεί ότι είναι καταλληλότερος για να εκφράσει τον συγκεκριμένο χώρο, με μεγάλο προβάδισμα από τον δεύτερο Αντώνη Σαμαρά που συγκεντρώνει 13,1%. Τρίτος είναι ο Κυριάκος Βελόπουλος με 12,7% και τέταρτη η Αφροδίτη Λατινοπούλου με 7,1%.

Αντίστοιχα καταλληλότερος εκφραστής της κεντροαριστεράς είναι ο Αλέξης Τσίπρας με 24%. Ακολουθεί η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 12,8% και τρίτος είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης με 12,6%. Σημειώνεται, ωστόσο, ότι η επιλογή «κανένας» συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ποσοστό ήτοι 26,1%.