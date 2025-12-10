Στις 15:00 σήμερα η ενημέρωση βουλευτών της ΝΔ από τον Κ. Τσιάρα για το αγροτικό

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της Ελλάδας, Κώστας Τσιάρας θα ενημερώσει σήμερα στις 15:00 τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για το αγροτικό ζήτημα στα γραφεία της Πειραιώς.

Υπενθυμίζεται ότι με κοινή τους δήλωση την Τρίτη, έξι βουλευτές της ΝΔ καλούσαν τη διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ και την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης να προχωρήσουν στην αποδέσμευση των χρημάτων προκειμένου να πληρωθούν οι δικαιούχοι αγρότες του «Μέτρου 23», των οποίων οι καλλιέργειες επλήγησαν από φυσικές καταστροφές. Μάλιστα ζητούν από τους αρμόδιους να προβούν άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες, «εφαρμόζοντας το νόμο και μόνο!».

Όπως αναφέρουν οι βουλευτές, Φωτεινή Αραμπατζή, Θεόδωρος Καράογλου, Νίκος Παναγιωτόπουλος, Δημήτρης Κυριαζίδης, Ιωάννης Πασχαλίδης, Ιωάννης Γιώργος, όλοι τους από τη Βόρεια Ελλάδα, «η χθεσινή πληρωμή του πολυαναμενόμενου, άκρως αναγκαίου Μ23 οδήγησε δυστυχώς σε έωλους, καταχρηστικούς και άδικους αποκλεισμούς δικαιούχων αγροτών».

«Χιλιάδες παραγωγοί να βρίσκονται σήμερα εκτός πληρωμής»

Μάλιστα υποστηρίζουν ότι «παρά το σήμα κινδύνου, που εκπέμψαμε με αφορμή τη συμπληρωματική πληρωμή των συνδεδεμένων ενισχύσεων, δυστυχώς, όπως φαίνεται, η διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ, αποφάσισε να εφαρμόσει αναδρομικά και εκ των υστέρων, φίλτρα ελέγχου και αντιπαραβολής ιδιοκτησιακού καθεστώτος για πληρωμή αποζημίωσης με έτος αναφοράς το 2024».

«Αποτέλεσμα, χιλιάδες παραγωγοί Παραδεκτών Αιτήσεων Στήριξης του Μέτρου 23 με βούλα και υπογραφή της Γενικής Γραμματέως Ενωσιακών Πόρων (30/10/25), να βρίσκονται σήμερα εκτός πληρωμής και από τα 178.507.863,52 εκατ. ευρώ του Μ23 να μοιράζονται τελικά 157.466.387,8 εκατ. ευρώ», σημειώνουν οι έξι βουλευτές στη δήλωσή τους και καλούν «τη διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ και την πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΑΤ να προχωρήσει στην αποδέσμευση των δικαιούχων του προγράμματος εφαρμόζοντας τον νόμο και μόνο!».