Δημοσκόπηση GPO

Εικόνα γενικευμένης φθοράς για τα περισσότερα κόμματα και θεαματική διεύρυνση της δεξαμενής των αναποφάσιστων καταγράφει η νέα δημοσκόπηση της GPO, που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star.

Πρόθεση ψήφου: Πτώση σχεδόν για όλους, αλλά διεύρυνση του προβαδίσματος της ΝΔ

Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 24,5%, έναντι 25,2% τον Νοέμβριο. Παρά τη μικρή υποχώρηση κατά 0,7 μονάδες, το κυβερνών κόμμα αυξάνει σημαντικά τη διαφορά από το δεύτερο ΠΑΣΟΚ, το οποίο καταγράφει νέα πτώση στο 10,8%, από 12,6% στην προηγούμενη μέτρηση.

Τρίτη εμφανίζεται η Ελληνική Λύση με 9,6% (από 10,4%), ενώ στην τέταρτη θέση ανεβαίνει η Πλεύση Ελευθερίας, καταγράφοντας αξιοσημείωτη ενίσχυση στο 8,2%, από 5,8% τον Νοέμβριο. Ακολουθούν: ΚΚΕ 6,8%, ΣΥΡΙΖΑ 4,2%, Φωνή Λογικής 2,8%, ΜέΡΑ25 2,1%, Νέα Αριστερά 2%, Νίκη 1,9%, Κίνημα Δημοκρατίας 1,8%.

Καθοριστική μεταβολή αποτελεί η εκτίναξη των αναποφάσιστων, που ανέρχονται στο 17,9%, από 13,3% στην προηγούμενη έρευνα.

Νέα κόμματα: Ισχυρή δεξαμενή για Καρυστιανού, μικρότερη για «κόμμα Τσίπρα»

Ένας στους πέντε πολίτες εμφανίζεται δυνητικός ψηφοφόρος του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού. Συγκεκριμένα, το 20,1% δηλώνει ότι είναι «πολύ» ή «αρκετά» πιθανό να το ψηφίσει στις επόμενες εθνικές εκλογές.

Η μεγαλύτερη διείσδυση της Μαρίας Καρυστιανού εντοπίζεται στη Φωνή Λογικής, την Πλεύση Ελευθερίας, τη Νίκη, την Ελληνική Λύση, καθώς και στη δεξαμενή των αναποφάσιστων.

Στο ερώτημα για τις απόψεις της σχετικά με τις αμβλώσεις, το 19,2% δηλώνει ότι συμφωνεί ή μάλλον συμφωνεί, ενώ το 68,1% διαφωνεί ή μάλλον διαφωνεί.

Η GPO δεν είχε μετρήσει τη δυνητική ψήφο για το «κόμμα Καρυστιανού» στην έρευνα του Νοεμβρίου. Είχε όμως μετρήσει το «κόμμα Τσίπρα», το οποίο πλέον εμφανίζει μικρότερη δεξαμενή: το 17,6% δηλώνει ότι είναι πολύ ή αρκετά πιθανό να το ψηφίσει, έναντι 21,8% στην προηγούμενη έρευνα.

Σχεδόν μοιρασμένες οι προτιμήσεις για αυτοδυναμία ή συνεργασίες

Οι πολίτες εμφανίζονται σχεδόν απόλυτα διχασμένοι ως προς το μοντέλο διακυβέρνησης: το 48,8% προτιμά κυβέρνηση συνεργασίας μετά τις εκλογές, ενώ το 47% τάσσεται υπέρ αυτοδύναμης κυβέρνησης.

Ωστόσο, στο ερώτημα για τη συνολική κατεύθυνση της χώρας, το 69,5% δηλώνει ότι επιθυμεί να προκύψει άλλη κυβέρνηση, ενώ μόλις το 25,2% θέλει να συνεχίσει να κυβερνά η Νέα Δημοκρατία με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Κυρίαρχο πρόβλημα η ακρίβεια

Η ακρίβεια και τα χαμηλά εισοδήματα αναδεικνύονται μακράν ως το σοβαρότερο πρόβλημα για τους πολίτες, με ποσοστό 58,5%. Ακολουθεί η διαφθορά με 18%.

Σχεδόν οι μισοί Έλληνες (49,6%) δηλώνουν ότι το διαθέσιμο εισόδημά τους δεν επαρκεί για να καλύψουν τις μηνιαίες ανάγκες τους, ενώ το 50,4% απαντά ότι επαρκεί.

Οι κινήσεις Τραμπ και η ασφάλεια της Ευρώπης

Σε ό,τι αφορά την πρόθεση των ΗΠΑ να αποκτήσουν τη Γροιλανδία, το 76,9% εκτιμά ότι αποδυναμώνει ή μάλλον αποδυναμώνει την ασφάλεια των ευρωπαϊκών χωρών, έναντι 13,7% που θεωρεί ότι την ενισχύει ή μάλλον την ενισχύει.

Τέλος, στο ερώτημα αν η Ελλάδα θα έπρεπε να συμμετάσχει στο Συμβούλιο Ειρήνης του Ντόναλντ Τραμπ, το 54,2% απαντά «όχι» ή «μάλλον όχι», ενώ το 32% απαντά «ναι» ή «μάλλον ναι»