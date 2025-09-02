Κυρ. Μητσοτάκης: Τον Αύγουστο έφτασαν στην Κρήτη όσοι μετανάστες καταγράφηκαν σε μια ημέρα του Ιουλίου

Στην εκδήλωση του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής βρέθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για την παραλαβή και ένταξη πέντε Ταχύπλοων Περιπολικών Σκαφών στο Λιμενικό Σώμα.

Ο πρωθυπουργός επισήμανε ότι τα υπερσύγχρονα σκάφη δεν είναι μόνο μια απλή αναβάθμιση του Λιμενικού Σώματος, αλλά σηματοδοτούν «τη διαρκή μας δέσμευση να διατηρούμε τα θαλάσσια ύδατά μας ασφαλή και μπροστά στη μεταναστευτική πρόκληση έχουν μεγαλύτερη βαρύτητα».

Τα νέα σκάφη, συνέχισε, ενισχύουν τη θωράκιση των θαλασσίων συνόρων μας και συνέστησε «να κρατάτε τα αυτιά μας κλειστά στην κριτική κάποιον που από την άνεση του σαλονιού τους κατηγορούν αναίτια αυτούς που παλεύουν στα κύματα, στοχοποιώντας όσους τιμούν με αυταπάρνηση τον όρκο τους» και συμπλήρωσε: «αναπαράγοντας συχνά και την πιο χυδαία προπαγάνδα των διακινητών».

Φέτος καταγράφεται μια συνολική μείωση στις μεταναστευτικές ροές, τόνισε ο πρωθυπουργός, ιδιαίτερα στα ανατολικά νησιά, ενώ, όπως επισήμανε, η αποφασιστική πρωτοβουλία της κυβέρνησης να ανασταλεί προσωρινά της διαδικασίες ασύλου αποτέλεσε σημείο καμπής για τον περιορισμό των παράνομων μεταναστών.

«Αφίξεις από Λιβύη ήταν περισσότερες, όμως η αποφασιστική πρωτοβουλία της κυβέρνησης να αναστείλει τις διαδικασίες ασύλου ήταν σημείο καμπής. Πτωτική καμπύλη που συνεχίζεται μέχρι σήμερα, όλον τον Αύγουστο έφτασαν στην Κρήτη όσοι καταγράφηκαν μόνο σε μια μέρα του Ιουλίου».

Δείτε την ομιλία του πρωθυπουργού:

Από την πλευρά του, ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας επεσήμανε ότι «για πρώτη φορά ανοίγει ο δρόμος ώστε η ναυπήγηση νέων πλοίων του Λιμενικού Σώματος να μπορεί να πραγματοποιείται και σε ελληνικά ναυπηγεία, με πλήρη σεβασμό στη νομιμότητα και τη διαφάνεια».

Είπε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι να δοθεί η δυνατότητα και στους Έλληνες ναυπηγούς και στα ελληνικά ναυπηγεία να συμμετάσχουν με αξιώσεις στους διεθνείς διαγωνισμούς που θα προκηρυχθούν, χωρίς αποκλεισμούς.

Ανέφερε ότι το «ΑΙΓΙΣ 2» περιλαμβάνει δύο μεγάλα πλοία ανοιχτής θαλάσσης άνω των 80 μέτρων με ελικοδρόμια, νέα παράκτια περιπολικά και καταδιωκτικά υψηλών ταχυτήτων, drones, μη επανδρωμένα υποβρύχια και ένα νέο υπερσύγχρονο κέντρο επιχειρήσεων ("War Room") με αξιοποίηση τεχνητής νοημοσύνης.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, οι διαγωνιστικές διαδικασίες θα ξεκινήσουν μέσα στους επόμενους πέντε μήνες, ενώ η παραλαβή των πρώτων μέσων αναμένεται σε 15-18 μήνες.

«Είναι ένα φιλόδοξο πρόγραμμα, αλλά με πλήρη σεβασμό σε κάθε ευρώ, είτε προέρχεται από ευρωπαϊκούς είτε από εθνικούς πόρους», τόνισε ο υπουργός.

Ο κ.Κικίλιας έκανε ειδική μνεία στους πρώην υπουργούς Ιωάννη Πλακιωτάκη και Χρήστο Στυλιανίδη, καθώς και στους επίτιμους Αρχηγούς του Λιμενικού, Ναυάρχους Θεόδωρο Κλιάρη και Γεώργιο Αλεξανδράκη, για την καθοριστική συμβολή τους.

Τόνισε ότι «η κυβέρνηση, υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στηρίζει με συνέπεια τον ρόλο του Λιμενικού στην προστασία των θαλάσσιων συνόρων και στη στήριξη των νησιωτών» ενώ επεσήμανε ότι τα νέα σκάφη θα διατεθούν στις Λιμενικές Αρχές Τήνου, Σάμου, Κω, Χίου και Ηρακλείου, ενισχύοντας τις καθημερινές επιχειρήσεις διάσωσης και επιτήρησης.

Οι προδιαγραφές

Από τα πέντε νέα υπερσύγχρονα ταχύπλοα περιπολικά σκάφη τα τρία παραδόθηκαν στις λιμενικές αρχές Τήνου Κω και Σάμου και τα άλλα δύο θα παραδοθούν στη Χίο και το Ηράκλειο Υπάρχει δικαίωμα προαίρεσης για την απόκτηση έως και πέντε ακόμη όμοιων, συνολικού προϋπολογισμού 17 εκατ. ευρώ (3,4 εκατ. ανά σκάφος, χωρίς ΦΠΑ).

Τα σκάφη χρηματοδοτήθηκαν από το πρόγραμμα «ΤΑΜΕΥ 2021-2027» και ναυπηγήθηκαν στο Teijo της Φινλανδίας από την εταιρεία Marine Alutech Oy Ab, σύμφωνα με προδιαγραφές που εκπονήθηκαν από στελέχη του Λιμενικού Σώματος.

Τα νέα σκάφη του λιμενικού έχουν μήκος 19,5 μ., πλάτος 5,1 μ. και βύθισμα 0,8 μ., διαθέτουν μέγιστη ταχύτητα άνω των 50 κόμβων και επιχειρησιακή ταχύτητα άνω των 32 κόμβων, με ακτίνα δράσης 360 ναυτικών μιλίων. Είναι κατασκευασμένα από αλουμίνιο, με υπερκατασκευή από σύνθετα υλικά, και έχουν πλήρη επιχειρησιακή ικανότητα σε καιρικές συνθήκες Douglas 4, ενώ αντέχουν έως και Douglas 7.

Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει δύο μηχανές MAN με υδροπροωθητήρες Kongsberg, ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος Kohler, σύγχρονα συστήματα επικοινωνιών, ραντάρ, κάμερες ημέρας/νύχτας, ηλεκτρονικούς χάρτες και εξοπλισμό διάσωσης. Διαθέτουν αντιβαλλιστική προστασία, τηλεχειριζόμενο σταθμό οπλισμού της ισπανικής Escribano για πυροβόλα 7,62 ή 12,7 χιλ., δυνατότητα ενδιαίτησης εξαμελούς πληρώματος και μεταφοράς έως 40 ατόμων.

Η παράδοση των πέντε σκαφών ολοκληρώθηκε στο πλαίσιο της Σύμβασης Τ49/2023, που υπογράφηκε την 1η Νοεμβρίου 2023 μεταξύ του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και της

Δείτε φωτογραφίες από την εκδήλωση:

Πηγή φωτογραφιών: ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ / EUROKINISSI