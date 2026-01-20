Στην πυρά η Καρυστιανού από όσους την χρησιμοποίησαν ως τώρα

Ορυμαγδός οργής και επιθετικής απαξίωσης κατά της Μαρίας Καρυστιανού, για τη δήλωσή της ότι οι αμβλώσεις είναι ζήτημα που αφορά τη δημόσια διαβούλευση.

Ισορροπημένες και μετριοπαθείς οι δηλώσεις ΝΔ και ΠΑΣΟΚ. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατέστησε σαφές ότι κάθε άνθρωπος είναι υπεύθυνος να ορίζει το σώμα του. Το ΠΑΣΟΚ δικαιωματικά υπενθύμισε ότι η κυβέρνηση του Αντρέα έκανε πράξη το δικαίωμα κάθε γυναίκας να αποφασίζει για το σώμα της.

Εκεί που ξεχείλισε η επιθετικότητα προς την πρώην αγαπημένη τους ήταν από τον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ. Η τομεάρχης ισότητας Έλενα Ακρίτα, έκανε λόγο για «επικίνδυνους δρόμους» στους οποίους οδηγεί η δήλωση. Πρόκειται για σκοταδιστική αντίληψη που ιστορικά συνδέεται με θεοκρατικά καθεστώτα, τον βαθύ αμερικανικό Νότο, και την τραμπική ιδεολογία.

Για τον γραμματέα της Νέας Αριστεράς Γαβριήλ Σακελλαρίδη, η δήλωση πυκνώνει τα μαύρα σύννεφα σε μια συγκυρία όπου η κοινωνία δεν αντέχει άλλη οπισθοδρόμηση.

Η μεγάλη επίθεση ωστόσο προήλθε από τους οπαδούς του ΣΥΡΙΖΑ και των πέριξ χώρων στα κοινωνικά δίκτυα . Ήταν ο χώρος που την θεοποίησε αφότου η ηγεσία και τα στελέχη του κόμματος επί τρία χρόνια την χρησιμοποίησαν ως πολιορκητικό κριό, εναντίον του μητσοτακικού «κάστρου».

Και όποιος τολμούσε όλο αυτό το διάστημα να εντοπίσει πολιτική χροιά στις δηλώσεις της, (όχι να την επικρίνει, απλώς να εντοπίσει πολιτικές απόψεις), γινόταν στόχος αλλεπάλληλων σκληρών επιθέσεων από τα τρολ της υποτιθέμενης Αριστεράς. Που πάντα είναι «με τον άνθρωπο», αλλά μόνο με τον άνθρωπο που συμφωνεί μαζί τους.

Κάθε διαφορετική γνώμη δεν αντιμετωπίζεται με επιχειρήματα. Ο άλλος δεν είναι αντίπαλος, είναι εχθρός. Και ρίχνεται στο πυρ το εξώτερο μέσα σε μια συνθήκη δολοφονίας χαρακτήρα, προβοκάτσιας και ανθρωποφαγίας.

Αυτή την ανθρωποφαγία αντιμετωπίζει τώρα η «Μάνα των Τεμπών». Η γνώμη της για τις αμβλώσεις σαφώς παρωχημένη, παρότι την συνόδευσε με ένα σκεπτικό - που και αυτό παρωχημένο από τις σύγχρονες απόψεις περί της αυτοδιάθεσης του γυναικείου σώματος – χρήζει απάντησης, όχι οργίλης καταδίκης.

Αλλά αυτή την επιθετικότητα εισπράττει η Καρυστιανού όχι για τις απόψεις της, που σαφώς είναι συντηρητικές ή την τάση της στον θρησκευτικό μυστικισμό. Οι ευαίσθητοι σύντροφοι δεν ειρωνεύτηκαν και δεν χαρακτήρισαν «θεούσο» τον σύντροφο Αλέξη όταν κλείστηκε μόνος στο Άγιο Όρος με την εικόνα «Άξιον Εστί».

Ναι η πράξη του Αλέξη ήταν σεβαστή γιατί ήταν επί προσωπικού. Μια πράξη που αγγίζει τον πυρήνα της ανθρώπινης ύπαρξης. Μα και της Καρυστιανού το να νιώθει δίπλα της τον Αρχάγγελο, όπως και δίπλα στην χαμένη κόρη της, και αυτό προσωπικό θέμα είναι και αγγίζει τον βαθύτερο πυρήνα της ανθρώπινης ύπαρξης. Αλλά αυτή την λοιδορούν.

Η ουσία της ξαφνικής μεταστροφής και της αύξουσας εχθροπάθειας απέναντί της δεν οφείλεται στις απόψεις της. Οφείλεται στην αναγγελία δημιουργίας νέου κόμματος, το οποίο φοβήθηκαν (όπως ως τώρα έδειχναν οι δημοσκοπήσεις) ότι θα λειτουργήσει ανταγωνιστικά προς τα κόμματα που την χρησιμοποίησαν ως εργαλείο στον αντιμητσοτακικό τους αγώνα.

Αν δεχόταν να γίνει υποψήφια βουλευτής τους, μια χαρά θα ξεπερνούσαν τις συντηρητικές απόψεις της, αποδίδοντάς τες σε προσωπική της γνώμη, που ναι μεν δεν την αποδέχονται, αλλά έχει το δικαίωμα να την εκφράζει. Το έκαναν άνετα με τον Καμμένο, που δεν θα τον χαρακτήριζε και κανείς ως συμπαθή. Πόσο μάλλον για τη «μάνα των Τεμπών» που συγκέντρωνε την πάνδημη συμπόνια.

Αλλά η αναγγελία κόμματος, τους απομάκρυνε αφού την είδαν ως αλιεύτρια των ψήφων τους.

Χθες για παράδειγμα, σύμφωνα με την Opinion Poll για το Action 24, τη μεγαλύτερη φθορά έχει η Ελληνική Λύση, καθώς το 27% των ψηφοφόρων της θεωρεί ως «πολύ πιθανό» να την ψηφίσει. Το ίδιο ισχύει και για το 24% της Νίκης, το 23,7% του ΣΥΡΙΖΑ και το 18,5% του κόμματος της Ζωής.

Βέβαια μετά την χθεσινή της δήλωση λογικό είναι να αναμένονται διαφοροποιήσεις στα ποσοστά, τουλάχιστον σε αυτά του ΣΥΡΙΖΑ και του κόμματος της Ζωής.

Η Μαρία Καρυστιανού χθες βγήκε από το απυρόβλητο που της εξασφάλιζε ο τίτλος της τραγικής μάνας και η προστατευτική θωπεία του αντιμητσοτακικού στρατοπέδου. Χθες έγινε κατ’ εξοχήν πολιτικό πρόσωπο. Και στην πολιτική κατάλαβε ότι έχει παγωνιά για τους αμάθητους.