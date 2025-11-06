Στην Ολομέλεια σήμερα για συζήτηση και ψήφιση το σχέδιο νόμου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για τη «Φορολογική μεταρρύθμιση για το δημογραφικό και τη μεσαία τάξη - Μέτρα στήριξης για την κοινωνία και την οικονομία».

Συγκεκριμένα, το νομοσχέδιο που έχει θετικά φορολογικά μέτρα, ύψους 1,7 δισ. ευρώ που αφορούν περίπου 4 εκατομμύρια φορολογούμενους, εισάγεται από την Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων με τη θετική ψήφο της ΝΔ.

Αντίθετα το καταψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και Νέα Αριστερά, ενώ ΠΑΣΟΚ, Ελληνική Λύση, Νίκη και Πλεύση Ελευθερίας επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν σήμερα στην Ολομέλεια.

Παράλληλα με το σχέδιο νόμου έχουν κατατεθεί μέχρι την έναρξη της συζήτησης στην Ολομέλεια τέσσερις βουλευτικές τροπολογίες από τον ΣΥΡΙΖΑ και δύο από το ΚΚΕ.

Ειδικότερα οι τροπολογίες του ΣΥΡΙΖΑ αφορούν τη θέσπιση μηδενισμού του ΦΠΑ για τα προϊόντα εμμήνου ρύσεως και μείωση ΦΠΑ για απορροφητικές πάνες ενηλίκων κατ' εφαρμογή του Ευρωπαϊκού πλαισίου. Την κατάργηση του τεκμαρτού τρόπου φορολόγησης των ελευθέρων επαγγελματιών, των αυτοαπασχολούμενων, των ατομικών επιχειρήσεων. Την απαλλαγή ΦΠΑ στις επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών ως 30.000 ευρώ, σύμφωνα με το πνεύμα της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/285 του Συμβουλίου, για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων των μικρών επιχειρήσεων. Τον προσωρινό μηδενισμό του ΦΠΑ σε είδη βασικής ανάγκης και μόνιμη μείωση συντελεστών ΦΠΑ στα επίπεδα της ΕΕ- Μόνιμη μείωση συντελεστών στο σύνολο των νησιών που προβλέπονται στις εξαιρετικές περιπτώσεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2022/542 του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2022.

Οι τροπολογίες του ΚΚΕ αφορούν την επαναφορά των διατάξεων του άρθρου 21 του ν. 2859/2000 (Κώδικας ΦΠΑ) για τον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ στα νησιά του Αιγαίου. Την παράταση ισχύος των πινάκων του πρώτου πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού ΑΣΕΠ 2Γ/2022.