Στη Θεσσαλονίκη το πρώτο «ντιμπέιτ» Μητσοτάκη-Τσίπρα

Παραδοσιακά η Θεσσαλονίκη έχει το «χάρισμα» να εξάπτει τα πολιτικά πάθη. Οι ανοιχτές συγκεντρώσεις των πολιτικών αρχηγών στην πλατεία Αριστοτέλους, μέχρι τα μέσα της πρώτης δεκαετίας του 2000, έβγαζαν κυβερνήσεις, «εξέλεγαν» Πρωθυπουργούς και καθόριζαν σε σημαντικό βαθμό το πολιτικό κλίμα της χώρας.

Δίχως ίχνος υπερβολής η πόλη λειτουργούσε ως «πολιτικό θερμόμετρο», αφού τα κόμματα κατέγραφαν στις γειτονιές της την απήχηση και την επιρροή τους. Κάθε ομιλία, κάθε δημόσια παρέμβαση στη Θεσσαλονίκη αποκτούσε ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς η πόλη αναδείκνυε τις στρατηγικές των κομμάτων και όριζε σε μεγάλο βαθμό την πολιτική ατζέντα των επόμενων εβδομάδων και μηνών.