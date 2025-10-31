Στη Μονή Σινά ο Κυρ. Μητσοτάκης για την ενθρόνιση του νέου Αρχιεπισκόπου

Στην τελετή ενθρόνισης του νέου Αρχιεπισκόπου Σινά, Φαράν και Ραϊθώ και Ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίας Αικατερίνης Όρους Σινά κ. Συμεών, στην Αίγυπτο, θα παραστεί σήμερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μια κίνηση ισχυρού συμβολισμού για το ενδιαφέρον της Αθήνας για τα ζητήματα της Μονής.

Από την πλευρά της κυβέρνησης επισημαίνεται ότι υπάρχει μια καταρχάς κοινή κατανόηση της ελληνικής και της αιγυπτιακής πλευράς στην κατεύθυνση διασφάλισης της συνέχειας και του χαρακτήρα της Ιεράς Μονής, η οποία θα τεθεί υπόψιν της σιναϊτικής κοινότητας, σύμφωνα με όσα αναφέρει το ΣΚΑΙ.

Υπενθυμίζεται, ότι ο πρωθυπουργός και ο κ. Αλ Σίσι είχαν την ευκαιρία να τα μιλήσουν την προηγούμενη εβδομάδα στις Βρυξέλλες, σε δείπνο ΕΕ- Αιγύπτου, ενώ σε αυτό ο Αιγύπτιος πρόεδρος εξήρε τον ρόλο της Ελλάδας, ώστε να αναβαθμιστούν ουσιαστικά οι σχέσεις του Καϊρου με την Ευρώπη.

Σημειώνεται ότι αύριο, Σάββατο ο κ. Μητσοτάκης θα παραβρεθεί στα εγκαίνια του Μεγάλου Αιγυπτιακού Μουσείου (Grand Egyptian Museum).

Την Κυριακή ο πρωθυπουργός θα μεταβεί στην Κύπρο, όπου θα παραστεί στο μνημόσυνο του Γλαύκου Κληρίδη, στον Καθεδρικό Ναό Αποστόλου Βαρνάβα Λευκωσίας.