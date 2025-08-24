Στη Λέσβο ο Θ. Πλεύρης την Δευτέρα - Το πρόγραμμα του

Μετά την Σάμο, τη Λέσβο επισκέπτεται τη Δευτέρα ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης.

Αμέσως μετά την άφιξη του στο αεροδρόμιο θα επισκεφθεί την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, όπου θα συναντηθεί με τον Περιφερειάρχη Κώστα Μουτζούρη.

Ακολούθως θα συναντηθεί Δήμαρχο Μυτιλήνης, Παναγιώτη Χριστόφα και τους Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων στο Παλαιό Δημαρχείο Μυτιλήνης.

Μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης θα επισκεφθεί τη Δομή του Καρά Τεπέ όπου θα κάνει δηλώσεις στους δημοσιογράφους και στη συνέχεια θα αναχωρήσει για τη Βάστρια.

Στον Μανταμάδο θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Καλλονής, Ταξιάρχη Βέρρο και τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων.

Το απόγευμα θα επισκεφθεί την Αγιάσο όπου θα έχει συνεργασία με τον Πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ του Αναγνωστηρίου και θα ενημερωθεί για την πορεία των εργασιών αποκατάστασης των ζημίων του κτηρίου, έργο που χρηματοδοτείται από το Υπουργείο.

Η επίσκεψή του κ. Πλεύρη θα ολοκληρωθεί στο νησί της Λέσβου με την συνάντησή του με τα στελέχη της ΝΔ.