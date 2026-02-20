Στη Γάνδη σήμερα οι εμπειρογνώμονες για την απόκτηση των φωτογραφιών των εκτελεσθέντων στην Καισαριανή

Στη Γάνδη θα βρεθεί σήμερα ειδικό κλιμάκιο εμπειρογνωμόνων του υπουργείου Πολιτισμού, προκειμένου να συναντήσει τον κάτοχο μιας σπάνιας συλλογή φωτογραφιών που απεικονίζουν την πορεία των 200 εκτελεσθέντων, και τις τελευταίες στιγμές τους πριν την εκτέλεσή τους στο σκοπευτήριο της Καισαριανής, την πρωτομαγιά του 1944. Οι φωτογραφίες φέρεται να τραβήχτηκαν από Γερμανό αξιωματικό.

Πρόκειται για μια διαδικασία που θα διαρκέσει, απαιτεί λεπτούς χειρισμούς, νομική τεκμηρίωση και αρχίζει με την πιστοποίηση της αυθεντικότητας του υλικού, και της νομιμότητας της προέλευσής του.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στην ΕΡΤ, ο Πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης αποκάλυψε ότι πιθανότατα, ο συλλέκτης έχει στην κατοχή του ολόκληρο άλμπουμ με υλικό και φωτογραφίες από την επίμαχη περίοδο, το οποίο αποτελεί ιστορική καταγραφή, που πρέπει να περιέλθει στη χώρα.

Το υπουργείο Πολιτισμού κήρυξε μνημείο τη συλλογή φωτογραφιών των «200» της Καισαριανής μετά τη γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων, λόγω της ιδιαίτερης ιστορικής αξίας της. Η φρίκη της διαδικασίας, όπου οι μελλοθάνατοι πηγαίναν στον τοίχο ανά εικοσάδες και υποχρεώνονταν να μαζεύουν τα πτώματα των προηγουμένων, δεν έκαμψε το ηθικό τους.

Ο ρόλος των εμπειρογνωμόνων και η διαδικασία πιστοποίησης

Στην τελική ευθεία εισέρχεται η επιχείρηση για τη διεκδίκηση και τον επαναπατρισμό των συγκλονιστικών φωτογραφιών από την εκτέλεση των αγωνιστών στην Καισαριανή.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, το κρίσιμο ραντεβού της ελληνικής αποστολής με τον συλλέκτη έχει «κλειδώσει» για το πρωί της Παρασκευής, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας μεθοδικά οργανωμένης επιχείρησης του Υπουργείου Πολιτισμού.

Έμπειρα στελέχη και εμπειρογνώμονες του υπουργείου θα βρεθούν στα γραφεία της εταιρείας του κατόχου, έχοντας μαζί τους όλα τα απαραίτητα τεχνικά μέσα. Το πρώτο και κρισιμότερο βήμα είναι ο έλεγχος της εγκυρότητας και της γνησιότητας των φωτογραφιών. Μόλις ολοκληρωθεί η επιστημονική επικύρωση, η ελληνική πλευρά θα προχωρήσει στην επίσημη αναγνώριση της συλλογής ως μνημείο της χώρας.

Αλλάζει πλήρως η διαπραγματευτική βάση

Η αναγνώριση των φωτογραφιών ως μνημείων αλλάζει πλήρως τη διαπραγματευτική βάση, καθώς θέτει αυστηρά νομικά πλαίσια. Η κίνηση αυτή πρακτικά «παγώνει» για πάντα οποιαδήποτε πιθανότητα πώλησης ή δημοπρασίας της συλλογής σε τρίτους. Πλέον, το ερώτημα που μένει να απαντηθεί είναι αν η απόκτηση των φωτογραφιών θα γίνει μέσω απευθείας αγοράς ή αν ο κάτοχος θα υποχρεωθεί σε παραχώρηση, λόγω του μνημειακού τους χαρακτήρα.

Παρά το αυστηρό νομικό πλαίσιο, πηγές αναφέρουν ότι επικρατεί πολύ καλό κλίμα ανάμεσα στις δύο πλευρές. Ο κάτοχος φαίνεται να έχει αντιληφθεί την τεράστια ιστορική σημασία της συλλογής για την Ελλάδα.

Η όλη διαδικασία της αυτοψίας αναμένεται να διαρκέσει περίπου πέντε με έξι ώρες και θα ολοκληρωθεί σήμερα το μεσημέρι. Οι επίσημες ανακοινώσεις για την έκβαση της αποστολής θα γίνουν από το υπουργείο Πολιτισμού.

Λίνα Μενδώνη: Οι φωτογραφίες αποτελούν ανεκτίμητα τεκμήρια της ιστορίας μας

Τη σπουδαιότητα των 12 φωτογραφιών τόνισε η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη δηλώνοντας ότι «αποτελούν εξόχως σημαντικά τεκμήρια της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας.

Οι φωτογραφίες της συλλογής δίνουν ''πρόσωπο'' στις ιστορικές μαρτυρίες για το ήθος και τον πατριωτισμό τους, λίγες στιγμές πριν από την εκτέλεσή τους και για αυτό είναι ανεκτίμητες. Αλλά και οι υπόλοιπες φωτογραφίες είναι πολύ σημαντικές, καθώς επιτρέπουν να πλαισιώσουμε το δράμα της κατεχόμενης Ελλάδας και με το βλέμμα του κατακτητή.

Η αρμόδια Διεύθυνση Νεώτερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς επικοινώνησε άμεσα με τον συλλέκτη και εμπειρογνώμονες μεταβαίνουν την Παρασκευή στην έδρα του, στο Έβεργκεμ του Βελγίου, ώστε να διαπιστώσουν εκ του σύνεγγυς τη συλλογή και να συνομιλήσουν μαζί του. Με την κήρυξη της συλλογής ως μνημείο, το Υπουργείο Πολιτισμού αποκτά το έρεισμα για να την διεκδικήσει και να την αποκτήσει εκ μέρους του ελληνικού κράτους».