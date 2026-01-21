Δημοσκόπηση Pulse

Η Νέα Δημοκρατία διατηρεί την πρώτη θέση με 29,5% στην εκτίμηση ψήφου, σημειώνοντας άνοδο μισής μονάδας σε σχέση με τον Δεκέμβριο, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Pulse που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο του ΣΚΑΪ.

Η διαφορά 16,5 μονάδων από το δεύτερο κόμμα αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη από το 2016, όταν ανέλαβε πρόεδρος ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά το υψηλότερο ποσοστό του 2024.

Σχεδόν όλα τα υπόλοιπα κόμματα εμφανίζουν απώλειες, εκτός από τη Φωνή Λογικής που κερδίζει μισή μονάδα. Το ΠΑΣΟΚ υποχωρεί στο 13%, ελάχιστα πάνω από το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών (12,8%), ενώ η Πλεύση Χρυσή Ακτή χάνει μια μονάδα αλλά διατηρεί την τρίτη θέση. Μισή μονάδα χάνει η Ελληνική Λύση και το ΚΚΕ.

Ο ΣΥΡΙΖΑ υποχωρεί κατά μία μονάδα, το ΜεΡΑ25 παραμένει στο 2,5% και οριακά μπαίνει στη Βουλή. Μισή μονάδα χάνουν η Νίκη, το κόμμα Κασσελάκη και η Νέα Αριστερά, παραμένοντας στο 2%.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, η οποία διενεργήθηκε σε δείγμα 1.123 πολιτών, στο διάστημα 16-19 Ιανουαρίου, το υπό κατασκευή κόμμα που δείχνει να συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ποσοστό αποδοχής, είναι η κίνηση της Μαρίας Καρυστιανού, με το «κόμμα» του πρώην πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα να ακολουθεί και το «κόμμα» του επίσης πρώην πρωθυπουργού, Αντώνη Σαμαρά να έπεται.

Πρόθεση ψήφου - Προβάδισμα 16,5 μονάδων για τη ΝΔ

Όσον αφορά στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία διατηρεί το προβάδισμά της έναντι του δεύτερου ΠΑΣΟΚ, διευρύνοντας μάλιστα τη διαφορά στις 16,5 μονάδες.

Ωστόσο, το κυβερνών κόμμα παραμένει σε απόσταση από το ποσοστό αυτοδυναμίας, ενώ στη Βουλή, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης της Pulse, εισέρχονται επτά κόμματα, με το ΜέΡΑ25 (ως όγδοο) να βρίσκεται στο όριο του 3%.

Η αποδοχή που τυγχάνει το «κόμμα» Καρυστιανού ανέρχεται στο 31% (θετικά και με ενδιαφέρον), ενώ του Αλέξη Τσίπρα είναι στο 19% και του Αντώνη Σαμαρά στο 10%.

Από ποια κόμματα αντλούν τους υποψήφιους ψηφοφόρους τους τα «υπό κατασκευή» κόμματα

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η «πηγή άντλησης» των υποψήφιων ψηφοφόρων των «υπό κατασκευή» κομμάτων. Οι όποιες απώλειες για τα υπάρχοντα κόμματα, θα είναι εκείνες που θα διαμορφώσουν την επόμενη μέρα των εκλογών.

Τις μικρότερες απώλειες δείχνει να έχει η Νέα Δημοκρατία, ωστόσο, ακόμη και λίγες ποσοστιαίες μονάδες, είναι αρκετές για να κρίνουν την αυτοδυναμία ή μη στις επόμενες εκλογές.

Η έλλειψη πολιτικής εμπειρίας - Αξιολογήσεις

Σημαντική είναι η αξιολόγηση των απαντήσεων για τους λόγους με βάση τους οποίους διαμορφώνεται το νέο πολιτικό σκηνικό.

Η ηλικιακή κατανομή δείχνει τις ροπές, ενώ οι απόψεις για τα αίτια που προκαλούν την ανάγκη δημιουργίας νέων κομματικών σχηματισμών, συνθέτουν ένα σαφές μήνυμα προς το υπάρχον πολιτικό προσωπικό.