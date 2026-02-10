Δημοσκόπηση Interview

Σταθερά στην πρώτη θέση και με ποσοστό άνω του 30%, όσον αφορά την εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος, παραμένει η Νέα Δημοκρατία σύμφωνα με δημοσκόπηση της Interview για λογαριασμό της Political.

Συγκεκριμένα, η ΝΔ συγκεντρώνει ποσοστό 31,9% και διατηρεί διαφορά 17,9 μονάδων από το δεύτερο ΠΑΣΟΚ που από τη μεριά του συγκεντρώνει ποσοστό 14%. Στην τρίτη θέση βρίσκεται η Πλεύση Ελευθερίας με 8,3% και ακολουθούν Ελληνική Λύση με 7,3%, το ΚΚΕ με 6,5%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 3,9%, το ΜέΡΑ 25 με 3,8%, η Φωνή Λογικής με 3,5%, το Κίνημα Δημοκρατίας με 3,1%, η Νίκη με 1,4% και η Νέα Αριστερά με 1,4%.

Στην ερώτηση «αν είχαμε εκλογές την επόμενη Κυριακή, ποιο κόμμα θα ψηφίζατε;», το 26,9% απαντά τη ΝΔ και ακολουθούν το ΠΑΣΟΚ με 12% και διαφορά 14,9 μονάδων από την κυβερνητική παράταξη, η Πλεύση Ελευθερίας με 6,8%, η Ελληνική Λύση με 6%, το ΚΚΕ με 5,5%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 3,3%, το ΜέΡΑ25 με 3,2%, η Φωνή Λογικής με 3%, το Κίνημα Δημοκρατίας με 2,9%, η Νίκη με 1,2%, η Νέα Αριστερά με 1,2%, ενώ «άλλο» απαντά το 10,5% και «δεν έχω αποφασίσει» το 17,5%.

Ισχυρό «ναι» στη Συνταγματική Αναθεώρηση

«Ναι» στις βασικές αλλαγές που θα προτείνει η ΝΔ ενόψει της Αναθεώρησης του Συντάγματος, περιλαμβανομένων της

σύνδεσης της μονιμότητας των δημόσιων υπαλλήλων με την αξιολόγηση και την απόδοσή τους καθώς και της συμμετοχής της τακτικής δικαιοσύνης στη διερεύνηση υποθέσεων για την ποινική ευθύνη υπουργών, λέει η συντριπτική πλειονότητα των πολιτών, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα στα κόμματα της αντιπολίτευσης για την ανάγκη συναινέσεων στα μείζονα ζητήματα που απασχολούν τη χώρα και στη βαθιά θεσμική παρέμβαση του πρωθυπουργού.

Ειδικότερα, στην ερώτηση αν συμφωνούν ή διαφωνούν με την κατεύθυνση που προτείνει η κυβέρνηση από τις παρακάτω προτάσεις που αφορούν τη Συνταγματική Αναθεώρηση, οι απαντήσεις διαμορφώνονται ως εξής:

Υπέρ της συμμετοχής τακτικών δικαστών στην εκδίκαση υποθέσεων ενδεχόμενης ποινικής ευθύνης υπουργών τάσσεται το 81% (συμφωνώ/μάλλον συμφωνώ), έναντι 10% που διαφωνεί/μάλλον διαφωνεί και 9% που απαντά ΔΞ/ΔΑ.

Υπέρ της συμμετοχής των ίδιων των δικαστών στη διαδικασία επιλογής της ηγεσίας των ανώτατων δικαστηρίων τάσσεται το 73%

(συμφωνώ/μάλλον συμφωνώ), έναντι 17% που διαφωνεί/μάλλον διαφωνεί και 10% που απαντά ΔΞ/ΔΑ.

Στην κατοχύρωση υποχρεωτικής ισορροπίας εσόδων και εξόδων στον κρατικό προϋπολογισμό απαντά ότι συμφωνεί/μάλλον συμφωνεί το 63% έναντι 23% που λέει ότι διαφωνεί/μάλλον διαφωνεί και 14% που λέει ΔΞ/ΔΑ.

Ναι» στη σύνδεση της μονιμότητας των δημόσιων υπαλλήλων με την αξιολόγηση και την απόδοσή τους απαντά το 63% (συμφωνώ/μάλλον συμφωνώ), έναντι 33% που λέει ότι διαφωνεί/μάλλον διαφωνεί και 4% που

απαντά ΔΞ/ΔΑ.

Υπέρ της θέσπισης εξαετούς θητείας για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, χωρίς δυνατότητα ανανέωσης, τάσσεται το 53% (συμφωνώ/μάλλον συμφωνώ), έναντι 36% που λέει διαφωνώ/μάλλον διαφωνώ και 11% που απαντά ΔΞ/ΔΑ.

Τέλος, συμφωνεί ή μάλλον συμφωνεί με την άρση του κρατικού μονοπωλίου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, με δυνατότητα ίδρυσης μη κρατικών πανεπιστημίων, το 45%, έναντι 52% που διαφωνεί/μάλλον διαφωνεί και 3% που δηλώνει ΔΞ/ΔΑ.

Μητσοτάκης ο καταλληλότερος για πρωθυπουργός

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει πρώτος με σημαντική διαφορά από τον Νίκο Ανδρουλάκη στο ερώτημα «ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύεστε για τη διακυβέρνηση της χώρας;».

Συγκεκριμένα, τον επιλέγει το 31,3% των ερωτηθέντων, έναντι 28,6% που απαντά «Κανέναν», 11% που απαντά τον Νίκο Ανδρουλάκη, 7% που επιλέγει τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, 6,4% που προκρίνει τον Κυριάκο Βελόπουλο, 4,7% που τάσσεται υπέρ του Δημήτρη Κουτσούμπα, 3,4% που επιλέγει τον Σωκράτη Φάμελλο, 2,6% τον Στέφανο Κασσελάκη, 2,3% την Αφροδίτη Λατινοπούλου, 1,7% τον Δημήτρη Νατσιό και 1% τον Αλέξη Χαρίτση.

Μείωση ποσοστών για Καρυστιανού - Στάσιμος ο Τσίπρας

Στη δημοσκόπηση ανιχνεύονται οι τάσεις σε ό,τι αφορά την πιθανότητα να αλλάξουν οι πολίτες την επιλογή τους υπέρ ενός κόμματος από τη Μαρία Καρυστιανού ή από τον Αλέξη Τσίπρα. Ειδικότερα, στην ερώτηση «πόσο πιθανό είναι να αλλάζατε την επιλογή σας υπέρ κόμματος Καρυστιανού;», το 11,8% απαντά πολύ πιθανό, το 9% αρκετά πιθανό, το 10,7% λίγο πιθανό, το 65,8% καθόλου πιθανό, ενώ 1,5% απαντά ΔΞ/ΔΑ.

Στο ερώτημα «πόσο πιθανό είναι να αλλάζατε την επιλογή σας υπέρ του κόμματος Τσίπρα;», το 9,9% απαντά πολύ πιθανό, το 4,7% αρκετά πιθανό, το 8,4% λίγο πιθανό, το 76,3% καθόλου πιθανό και το 0,7% ΔΞ/ΔΑ.

Από τη σύγκριση των διαγραμμάτων των τριών «κυμάτων» της Interview από τις αρχές Ιανουαρίου έως σήμερα, προκύπτει

ότι το υπό ίδρυση κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού παρουσιάζει ευδιάκριτη μείωση της δυναμικής του, από το 14,5% στο πρώτο κύμα, στο 13,8% στο δεύτερο κύμα και στο 11,8% στο σημερινό.

Αντιθέτως, η δυναμική ενός κόμματος υπό τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα παραμένει σχεδόν αμετάβλητη: 10,1% στο πρώτο κύμα, 9,9% στο δεύτερο και 9,9% στο σημερινό.

Ένας στους τέσσερις πολίτες βλέπει θετικά το ενδεχόμενο ενασχόλησης του Ντε Γκρες με την πολιτική

Επίσης, ένας στους τέσσερις πολίτες βλέπει θετικά το ενδεχόμενο να ασχοληθεί ενεργά με την πολιτική ο Παύλος Ντε Γκρες. Συγκεκριμένα, αρνητικά/μάλλον αρνητικά απαντά το 63%, θετικά/μάλλον θετικά το 23% και ΔΞ/ΔΑ το 14%.