Δημοσκόπηση Interview

Πρώτη με διαφορά άνω των 14 μονάδων από το ΠΑΣΟΚ (15%) παραμένει η Νέα Δημοκρατία (29,2%) στην εκτίμηση ψήφου στη δημοσκόπηση της Interview για το political.gr, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι μακράν ο «καταλληλότερος για πρωθυπουργός».

Στη δημοσκόπηση που διενεργήθηκε, στο διάστημα από τις 6/11 έως τις 10/11, η ΝΔ διατηρεί τις δυνάμεις της αλλά και τη διαφορά της από το ΠΑΣΟΚ, σε σχέση με την προηγούμενη δημοσκόπηση της ίδιας εταιρείας, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει με διαφορά καταλληλότερος για πρωθυπουργός.

Στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, η ΝΔ εξασφαλίζει ποσοστό 29,2%, το ΠΑΣΟΚ 15%, η Ελληνική Λύση 8,1%, το ΚΚΕ 7,9%, η Φωνή Λογικής 6%, η Πλεύση Ελευθερίας 5,7%, το ΜέΡΑ25 5,3%, το Κίνημα Δημοκρατίας 5%, ο ΣΥΡΙΖΑ 3,7%, η Νίκη 1,6%, η Νέα Αριστερά 1,4% και άλλο το 11,1%.

Στην πρόθεση ψήφου, το 24% απαντά ότι θα ψήφιζε τη ΝΔ, το 12% το ΠΑΣΟΚ, το 6,7% την Ελληνική Λύση, το 6,5% το ΚΚΕ, το 5,2% τη Φωνή Λογικής, το 4,6% την Πλεύση Ελευθερίας, το 4% το ΜέΡΑ25, το Κίνημα Δημοκρατίας το 4%, τον ΣΥΡΙΖΑ το 3%, τη Νίκη το 1,3%, τη Νέα Αριστερά το 1,1%, το 8% άλλο, ενώ σημαντικό και συγκεκριμένα 19,6% είναι το ποσοστό των πολιτών που δηλώνουν ότι δεν έχουν αποφασίσει.

Καταλληλότερος ο Μητσοτάκης

Σταθερή πρωτιά στην ερώτηση «ποιον πολιτικό εμπιστεύεστε πιο πολύ για τη διακυβέρνηση της χώρας;» διατηρεί ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με ποσοστό 29%. Στην πρώτη θέση παραμένει ο «Κανένας» με ποσοστό 32%, και ακολουθούν ο Νίκος Ανδρουλάκης με 8,9%, ο Κυριάκος Βελόπουλος με 6,1%, η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 5,3%, ο Δημήτρης Κουτσούμπας με 5%, ο Στέφανος Κασσελάκης με 4,5%, η Αφροδίτη Λατινοπούλου με 3,2%, ο Σωκράτης Φάμελλος με 2,9%, ο Αλέξης Χαρίτσης με 1,3%, ο Δημήτρης Νατσιός με 1,1% και 0,7% απαντούν ΔΞ/ΔΑ.

Μόλις το 14% βλέπει σοβαρή αντιπολίτευση

Όπως δείχνει η επόμενη ερώτηση, ωστόσο, μόλις το 14% εκ των ερωτηθέντων θεωρεί ότι γίνεται σοβαρή αντιπολίτευση και με προτάσεις προς την κυβέρνηση. Αντιθέτως, το 56% θεωρεί ότι γίνεται αντιπολίτευση μόνο για λόγους εντυπώσεων, το 28% εκτιμά ότι γίνεται αντιπολίτευση χωρίς εναλλακτικές προτάσεις και το 2% απαντά ΔΞ/ΔΑ.

Η «Ιθάκη» και το rebranding

H ίδια δημοσκόπηση αποκαλύπτει ότι μόλις δύο στους δέκα πολίτες θα αγόραζαν το βιβλίο «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα, με το οποίο ο πρώην πρωθυπουργός επιχειρεί να «ξανασυστηθεί» στους ψηφοφόρους. Ενώ το ποσοστό ανεβαίνει σε 3 στους 10, όταν ζητείται από τους ερωτώμενους να αξιολογήσουν την επιστροφή του κ. Αλέξη Τσίπρα στην ενεργό πολιτική σκηνή, μέσα από το λεγόμενο «rebranding» της δημόσιας εικόνας του.

«Καμπανάκι» για ΝΔ από την περιφέρεια

Τη δυσαρέσκεια μέρους της ελληνικής περιφέρειας και κυρίως αγροτικών περιοχών προς την κυβέρνηση αποκαλύπτει η δημοσκόπηση, συνιστώντας ένα ηχηρό προειδοποιητικό καμπανάκι για τη ΝΔ που φαίνεται να χάνει 4 από τις 13 περιφέρειες. Στη διοικητική κατανομή της ψήφου καταγράφει μείωση της εκλογικής της δύναμης, με αποτέλεσμα ο χάρτης να βάφεται πράσινος στην Κρήτη (κυρίως λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ), την Πελοπόννησο, τη Δυτική Ελλάδα και την Ήπειρο.