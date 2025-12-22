Δημοσκόπηση Interview

Σταθερά στην πρώτη θέση με διψήφια διαφορά που αγγίζει το 15% από το δεύτερο ΠΑΣΟΚ παραμένει η Νέα Δημοκρατία σύμφωνα με δημοσκόπηση της Interview για το politic.gr.

Εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος

Συγκεκριμένα, στην εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος, η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται στην πρώτη θέση με 29,4%, σχεδόν διπλάσιο ποσοστό απ' αυτό του δεύτερου ΠΑΣΟΚ (14,8%). Τρίτη είναι η Πλεύση Ελευθερίας με 10,4% και ακολουθούν Ελληνική Λύση (8,3%), ΚΚΕ (6,1%), Φωνή Λογικής (4,7%), ΜέΡΑ 25 (4,5%), Κίνημα Δημοκρατίας (4,2%) και ΣΥΡΙΖΑ (4%), ενώ η Νίκη μένει εκτός Βουλής (1,5%).

Πρόθεση ψήφου

Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 23,2% και ακολουθούν ΠΑΣΟΚ (11,6%), Πλεύση Ελευθερίας (8,2%), Ελληνική Λύση 6,6%, ΚΚΕ 5,0%, Φωνή Λογικής 3,7%, ΜέΡΑ25 3,3%, Κίνημα Δημοκρατίας 3,2%, ΣΥΡΙΖΑ 3,0%, ΝΙΚΗ 1,1%, Νέα Αριστερά 1,1%, ενώ οι αναποφάσιστοι δηλώνουν πάνω από 1 στους 5 πολίτες, ήτοι ποσοστό 21,6%.

Πιερρακάκης, Δένδιας και Γεωργιάδης οι πιο δραστήριοι υπουργοί

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης αναδεικνύεται ως ο πιο δραστήριος υπουργός της χρονιάς, συγκεντρώνοντας ποσοστό 20,5%. Ακολουθεί ο Νίκος Δένδιας με 18%, ενώ την τρίτη θέση καταλαμβάνει ο Άδωνις Γεωργιάδης με 13,2%. Η πρώτη τριάδα συγκεντρώνει το μεγαλύτερο μέρος των απαντήσεων, αποτυπώνοντας με σαφήνεια τους υπουργούς που ξεχώρισαν περισσότερο στη συγκεκριμένη κατάταξη.

Ακολουθούν ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης με 6,3%, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης με 3,4%, ο Γιώργος Φλωρίδης με 2,4% και η Σοφία Ζαχαράκη με 2,2%.

Σταθερά καταλληλότερος πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης

Στο ερώτημα για τον καταλληλότερο για τη διακυβέρνηση της χώρας ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είναι για ακόμη μια φορά πρώτος με ποσοστό 28,6%, την ώρα που όλοι οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί συγκεντρώνουν μονοψήφια ποσοστά. Συγκεκριμένα, ο Νίκος Ανδρουλάκης 9,4%, η Ζωή Κωνσταντοπούλου 8,9%, ο Κυριάκος Βελόπουλος 6,3%, ο Στέφανος Κασσελάκης 4,9%, ο Δημήτρης Κουτσούμπας 3,1% και ο Σωκράτης Φάμμελος 2%

Σημαντικό προβάδισμα της Καρυστιανού έναντι του Τσίπρα

Παράλληλα, οι πολίτες δίνουν σαφή απάντηση στο στο ερώτημα για το ποιο από τα δύο φημολογούμενα κόμματα αυτό του Τσίπρα ή της Καρυστιανού θα πήγαινε καλύτερα στις εκλογές.

Συγκεκριμένα, το υποθετικό κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού συγκεντρώνει 53%, υπερδιπλάσιο ποσοστό σε σχέση με το 23% που αποδίδεται στο αντίστοιχο του Αλέξη Τσίπρα.

Ποια γεγονότα σημάδεψαν το 2025





Η δημοσκόπηση καταγράφει, τέλος, τα γεγονότα που σημάδεψαν το 2025. Στην πρώτη θέση αναδεικνύεται η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, στη δεύτερη τα συλλαλητήρια για την τραγωδία των Τεμπών, στην τρίτη τις αγροτικές κινητοποιήσεις και ακολουθούν οι ενεργειακές συμφωνίες της Ελλάδας για έρευνες υδρογονανθράκων και η εκλογή Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup.