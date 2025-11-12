Στα Μέγαρα την Πέμπτη ο Κυρ. Μητσοτάκης - Θα μιλήσει στην εκδήλωση για την παραλαβή τριών αεροσκαφών της Πυροσβεστικής

Στο αεροδρόμιο των Μεγάρων θα βρεθεί αύριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Συγκεκριμένα, ο πρωθυπουργός στις 11:00 θα μιλήσει στην εκδήλωση του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για την παραλαβή τριών αεροσκαφών Diamond DA62 MPP του Πυροσβεστικού Σώματος.

Ακόμη, μία ώρα αργότερα, στις 12:00 θα συναντηθεί με πολίτες στην Ελευσίνα.

Ενώ το απόγευμα, το πρόγραμμα του πρωθυπουργού περιλαμβάνει συνάντηση με τον υπουργό Άμυνας του Λιβάνου Μισέλ Μενασά, στο Μέγαρο Μαξίμου. Η συνάντηση θα γίνει στις 17:00.