Παρουσίαση των έργων στη Θεσσαλονίκη

«Η Θεσσαλονίκη αλλάζει, ο κόσμος αλλάζει και η Θεσσαλονίκη έχει να παίξει έναν πρωταγωνιστικό ρόλο», τόνισε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας στην εκδήλωση με θέμα «Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή Ανάπτυξη- Έργα Θεσσαλονίκης», στο Μέγαρο Μουσικής, με κεντρικό ομιλητή τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

«Το γεωπολιτικό περιβάλλον αλλάζει με τέτοιο τρόπο που η Θεσσαλονίκη θα παίξει έναν καθοριστικό ρόλο στις εξελίξεις που έρχονται, όχι μόνο για λόγους ενεργειακούς. Ήδη ο κάθετος άξονας είναι μια νέα πραγματικότητα και άρα αμερικανικό φυσικό αέριο ανεβαίνει προς τα πάνω. Η βούληση του πρωθυπουργού είναι -και έχει κάνει τέτοιες συνομιλίες- οι χώρες που μέχρι τώρα ήταν απλώς γειτονικές χώρες, αλλά δεν υπήρχε μια διάδραση, να γίνουν άξονες, όχι μόνο για το φυσικό αέριο, αλλά και οδικοί και σιδηροδρομικοί άξονες, ούτως ώστε άνθρωποι και εμπορεύματα να πηγαίνουν από τη Βόρεια Ελλάδα μέχρι πάνω στη Δυτική Ευρώπη», τόνισε ο κ. Παπασταύρου, επισημαίνοντας ότι «αυτό εντάσσεται σε μια πολύ μεγαλόπνοη διεθνή πρωτοβουλία, στην οποία η κυβέρνησή μας έγκαιρα πήρε μέρος, που είναι ο Οικονομικός Διάδρομος Ινδίας- Μέσης Ανατολής- Ευρώπης», όπου «ένα από τα σημεία εισόδου αυτού του πολύ σημαντικού οικονομικού διαδρόμου προς την Ευρώπη θα είναι η Βόρεια Ελλάδα».

Ο υπουργός αναφέρθηκε, εξάλλου, στις δράσεις του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, προκειμένου «να βάλουμε τάξη στον χώρο, που είναι μια πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνησή μας».

«Αύριο παρουσιάζεται μια ιστορική μεταρρύθμιση -και δεν είναι υπερβολικός ο όρος- για πρώτη φορά η χώρα μας θα αποκτήσει έναν ενιαίο συνεκτικό Κώδικα Χωροταξίας και Πολεοδομίας. Αυτό σημαίνει ότι πάνω από 170 νόμοι θα καταργηθούν, νόμοι που υπάρχουν από το 1923 -102 χρόνια- και θα αντικατασταθούν από ένα χρηστικό κώδικα, με 477 άρθρα. Οι κατευθύνσεις της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι ξεκάθαρες: Απλοποίηση, διαφάνεια, ασφάλεια δικαίου. Έτσι, τον Σεπτέμβριο του 2025 ο κάθε πολίτης θα μπορεί να μη χρειάζεται να έχει ειδικό σύμβουλο για να ανακαλύψει τα δικαιώματά του, θα μπορεί σε ένα νομοθέτημα να ξέρει ακριβώς τι ισχύει. Και αυτό είναι μέρος ενός ευρύτερου πλαισίου πολεοδομικής ευταξίας», τόνισε.

«Έχουμε την ιστορική μεταρρύθμιση Δοξιάδη με τα 245 τοπικά και ειδικά πολεοδομικά σχέδια, έχουμε τον ψηφιακό χάρτη, ο οποίος θα αρχίσει να ολοκληρώνεται το 2026, έχουμε την ψηφιοποίηση των αρχείων του Κτηματολογίου, έχουμε την απορρόφηση των υποθηκοφυλακείων από το Κτηματολόγιο. Όλες αυτές είναι μεταρρυθμίσεις που δημιουργούν ένα πλαίσιο ασφάλειας για τον πολίτη που δίνουν αξία στην περιουσία του, στην ιδιοκτησία του», πρόσθεσε.

Σε ό,τι αφορά τη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα, ο κ. Παπασταύρου διευκρίνισε ότι «έχουμε για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας εκπόνηση τοπικών και ειδικών πολεοδομικών σχεδίων σε 32 δήμους» και «ειδικά στη Θεσσαλονίκη εκπονούνται σχέδια για εννέα δήμους», ενώ πολύ σημαντικό έργο χαρακτήρισε το ειδικό πολεοδομικό σχέδιο για το παραλιακό μέτωπο, καθώς «είναι μια εμβληματική μεταρρύθμιση. Μιλάμε για 40 χιλιόμετρα, για 8 δήμους, το παρακολουθούμε στενά και είναι πρώτη προτεραιότητα για το Υπουργείο μας», όμως «υπάρχουν και ειδικά πολεοδομικά σχέδια για ιδιωτικές επενδύσεις, για τις οποίες εξίσου είναι πολύ σημαντικές».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά όπου «γίνεται μια πολύ σημαντική παρέμβαση» και στο περιαστικό δάσος του Σέιχ Σου για τις πράσινες ζώνες που γίνονται. «Υπάρχουν πάρα πολλές δράσεις αντιπυρικών ζωνών σε πολλούς οικισμούς, σε πολλές περιοχές. Αυτό το οποίο έχει σημασία για μας είναι να υπάρχει ένα συνεκτικό σχέδιο μαζί με την Τοπική Αυτοδιοίκηση για την προστασία του χώρου, για την προστασία του περιβάλλοντος», υπογράμμισε ο υπουργός.