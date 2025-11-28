Στ. Παπασταύρου: Γίνονται οργανωμένες προσπάθειες για να μην διψάσει η Αττική

Για το πρόβλημα της λειψυδρίας μίλησε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, τονίζοντας πως «είναι ώρα αποφάσεων», ειδικά για την Αττική, που έχει κηρυχτεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

«Τα τελευταία χρόνια έχουμε μια σημαντική μείωση των βροχοπτώσεων. Μέχρι το 2021 οι ταμιευτήρες είχαν περίπου 1,1 δισ. κυβικά μέτρα αλλά κάθε χρόνο, τα τελευταία 4-5 χρόνια έχουμε μείωση γύρω στα 250 εκατ. Δεν μπορούμε να αφήσουμε την κατάσταση να φτάσει στο σημείο που μετά δεν θα έχουμε άλλες επιλογές», ανέφερε αρχικά ο κ. Παπασταύρου στον ΣΚΑΪ.

Αναφορικά με τα αποθέματα και τις ανάγκες που υπάρχουν, ο υπουργός ανέφερε πως: «Αυτή τη στιγμή είμαστε σε ένα σημείο που χρειάζεται να λάβουμε αποφάσεις, είναι η ώρα των αποφάσεων. Τα αποθέματα είναι γύρω στα 400 εκατ. κυβικά μέτρα και στην Αττική καταναλώνουμε γύρω στα 250 εκατ. το χρόνο. Δεν υπάρχει άλλο περιθώριο να αναβάλουμε δύσκολες αποφάσεις».

«Αν δεν βρέξει καθόλου έχουμε νερό διαθέσιμο για περίπου 2 χρόνια», τόνισε. «Όμως έχουν γίνει γεωτρήσεις και έργα τα οποία έρχονται να αυξήσουν αυτή τη δυναμικότητα. Έχουν ξεκινήσει από πέρυσι. Μέχρι το ‘21 είχαμε τους ταμιευτήρες γεμάτους, από κει και πέρα ξεκίνησε μια διαρκής μείωση, σε συνδυασμό με την αύξηση των εξατμίσεων και την αύξηση της κατανάλωσης».

«Το έργο του Ευρυτού θέλει 3-4 χρόνια για να γίνει. Και είναι έργα τα οποία θέλουν αρκετή μελέτη», σημειώνει ο υπουργός και τόνισε πως το συγκεκριμένο έργο θα δώσει λύση στη λειψυδρία για τα επόμενα 20-30 χρόνια. «Υπάρχουν όμως και έργα άμεσης εφαρμογής, γεωτρήσεις, αφαλατώσεις, τα οποία ενισχύουν το δυναμικό μας», επισήμανε.

Για το ποιος αναλαμβάνει τα έργα, ο κ. Παπασταύρου εξηγεί πως «θα γίνει σε συνεργασία προφανώς με την ΕΥΔΑΠ, που έχει την αρμοδιότητα».

Και τόνισε πως «το νερό είναι ένα δημόσιο αγαθό και ο δημόσιος χαρακτήρας της ΕΥΔΑΠ δεν αλλάζει».

Ο κ. Παπασταύρου τόνισε πως η λειψυδρία είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Αττική. «Από το 1991, είναι η δεύτερη φορά που η λειψυδρία μας χτυπάει την πόρτα και για αυτό είναι ανάγκη να πάρουμε μέτρα».

Ερωτώμενος ο υπουργός εάν μπορεί να διαβεβαιώσει πως δεν θα διψάσει η Αττική, απάντησε πως: «Οι προσπάθειες είναι οργανωμένες για να μην αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα».

Εκτός από την Αττική, που είναι σε κόκκινο συναγερμό για τη λειψυδρία, ο κ. Παπασταύρου ανέφερε πως «το πρόβλημα χτυπάει την πόρτα σε όλη την Ελλάδα. Και κυρίως στα νησιά και σε περιοχές που με τον τουρισμό η κατανάλωση πολλαπλασιάζεται, αυτές οι περιοχές χρειάζονται μεγαλύτερη προσοχή και σχεδιασμό για να μην βρεθούν σε καταστάσεις το καλοκαίρι που δεν θα μπορούν να αντιμετωπίσουν».