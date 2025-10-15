Στ. Κουρμέντζα (Διευθύντρια τεχνικών ελέγχων ΟΠΕΚΕΠΕ): Δεν δέχθηκα καμία πίεση από κανέναν

Η Σταυρούλα Κουρμέντζα, διευθύντρια τεχνικών ελέγχων και επί 23 χρόνια υπάλληλος του ΟΠΕΚΕΠΕ δήλωσε στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, που διερευνά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ότι «καμία πίεση δεν δέχθηκα ούτε ένιωσα από κανέναν, ούτε νομίζω ότι κάποιος μπορεί να πιέσει έναν ελεγκτή που βάζει την υπογραφή του. Γιατί ο καθένας φέρει την ευθύνη αυτής της υπογραφής του για τις συνέπειες».

Η κ. Κουρμέντζα άφησε αιχμές κατά του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, Ευάγγελου Σημανδράκου και της πρώην διευθύντριας εσωτερικού ελέγχου και ειδικής συνεργάτιδας της ευρωπαϊκής εισαγγελίας, Παρασκευής Τυχεροπούλου, δηλώνοντας ότι αυτοί έδωσαν εντολή για την πληρωμή δεσμευμένων ΑΦΜ.

«Πόσα ακριβώς ήταν τα δεσμευμένα ΑΦΜ;» ρωτήθηκε από τον εισηγητή της ΝΔ, Μακάριο Λαζαρίδη.

«Στο excel ήταν 7.786 δεσμευμένα ΑΦΜ σε εκκρεμότητα. Τα πολύ μπερδεμένα αρχεία τα συνέλεξα εγώ, έχουν ελεγχθεί, ολοκληρώθηκε ο έλεγχος καταχωρήθηκαν στο πληροφοριακό σύστημα του Οργανισμού όλα, εκτός από το έτος 2022.

Το 80% των 7.786 των ΑΦΜ ήταν πληρωμένα. Από έρευνα που κάναμε και αξιολόγηση, είδαμε ότι ήταν πληρωμένα», ανέφερε η κ. Κουρμέντζα.

Όπως είπε, «εγώ είχα πάθει πανικό με τον έλεγχο των δεσμευμένων ΑΦΜ, γιατί ανάμεσα σε αυτές τις περιπτώσεις ήταν και αποφάσεις ειρηνοδικών που ζητούσαν να γίνουν έλεγχοι».

«Τον Νοέμβριο του 2022 είχαν ξεκινήσει οι άμεσες ενισχύσεις, με εντολή Παρασκευής Τυχεροπούλου, η οποία εξέδωσε ανακοίνωση, ζητώντας από τους δικαιούχους παραγωγούς των δεσμευμένων ΑΦΜ να προσκομίσουν ισχυρούς τίτλους κατοχής για όσα δήλωναν. Δόθηκε μάλιστα παράταση που ζητήθηκε από τα ΚΥΔ για την υποβολή των δικαιολογητικών», υποστήριξε στην κατάθεσή της και πρόσθεσε:

«Από τον έλεγχο που κάναμε σε αυτά τα πληρωμένα ΑΦΜ, διαπιστώσαμε ότι η κ. Τυχεροπούλου με τον κ. Θεοδωρόπουλο (προσωρινό διευθυντή τεχνικών ελέγχων) είχαν κάνει τον έλεγχο για να πληρωθούν».

«Όσες φορές ζητούσα τα αρχεία και τα δικαιολογητικά δεσμευμένων ΑΦΜ, δεν παρέδιδαν τίποτα, μη τηρώντας την σωστή θεσμοθετημένη διαδικασία.

Βγάλανε αποτέλεσμα ελέγχου, στις 22 Δεκεμβρίου 2023, πληρώθηκε το 80% των κόκκινων ΑΦΜ, ενώ σκοπός της δέσμευσης ήταν να ολοκληρωθεί ο έλεγχος. Ποιος ο λόγος να πληρώνονται τα δεσμευμένα ΑΦΜ δεν ξέρω. Εγώ δεν πλήρωσα. Εγώ ελέγχω. Αναρωτιέμαι και εγώ γιατί πληρώθηκαν παράνομα ΑΦΜ τα οποία μια εβδομάδα αργότερα, στις 29 Δεκεμβρίου ξαναδεσμεύτηκαν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως είπε, «ανάμεσα σε αυτούς που πληρώθηκαν ήταν και ο κ. Ξυλούρης «ο λεγόμενος Φραπές» με το ποσό των 108.253 ευρώ».

«Δεν τον πλήρωσα εγώ τον κ. Ξυλούρη. Ο κ. Σημανδράκος με την κ. Τυχεροπούλου τον πλήρωσαν. Εγώ πήγα με κλιμάκιο στην Κρήτη, τον ελέγξαμε, έχω φωτογραφικό υλικό από το ζωϊκό κεφάλαιο, δεν βρέθηκε κάτι μη νόμιμο, τα έχει όλα ο άνθρωπος, ζώα σύγχρονους στάβλους», σημείωσε.

Σε ερώτηση του βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας, Αλέξανδρου Καζαμία, για το ποιος αποφάσισε την πληρωμή των δεσμευμένων ΑΦΜ, απάντησε ότι «αποφασίστηκε επί προεδρίας Σημανδράκου», καταθέτοντας παράλληλα βεβαίωση εφορίας φορολογικού έτους 2023.

«Το έγγραφο είναι από εφορία, δεν αναφέρει πότε πάρθηκε η απόφαση για την αποδέσμευση των κόκκινων ΑΦΜ» σημείωσε ο κ. Καζαμίας.

«Δεν έχω την απόφαση αποδέσμευσης αλλά την απόφαση πληρωμής», απάντησε η μάρτυρας.

Η κ. Κουρμέντζα αρνήθηκε ότι «υπήρξε ποτέ σκόπιμη καθυστέρηση στους ελέγχους για τα Ζωνιανά», επισημαίνοντας ότι «ξεκινήσαμε εντός 48 ωρών τη διαδικασία ελέγχου, ενώ τέλη Ιουνίου, λόγω της πανώλης των ζώων, υπήρξε απόφαση του υπουργού για αποφυγή εξάπλωσης της ασθένειας, για αυτό σημειώθηκε η καθυστέρηση».

«Υπάρχουν αποφάσεις για αυτά. Πήγαν στα Ζωνιανά 15 κλιμάκια, έδωσα σαφείς οδηγίες, μοιράστηκαν οι ελεγχόμενοι παραγωγοί. Τελείωσε ο έλεγχος και έγινε μάλιστα και επέκταση του ελέγχου», είπε.

Απαντώντας σε άλλες ερωτήσεις βουλευτών, σχετικά με τα επίμαχα έγγραφα με στοιχεία των ελέγχων, που κλείδωσε σε ντουλάπα και δεν παρέδωσε η κ. Τυχεροπούλου όταν αποχώρησε, η Κουρμέντζα ανέφερε ότι η ίδια είχε εμπλακεί από ενδιαφέρον.

«Είναι καθαρό τι έγινε με τη ντουλάπα. Ο Οργανισμός έχει πολιτική ασφάλειας. Κανένας δεν έχει δικαίωμα να κλειδώνει έγγραφα. Εγώ κλήθηκα και πήγα παρουσία του εισαγγελέα και του κλειδαρά. Η ντουλάπα περιείχε έγγραφα εσωτερικού ελέγχου τα οποία εμείς τα ψάχναμε. Μεταξύ αυτών ήταν και 13 ιεραρχημένες μη νόμιμες πληρωμές, υπογεγραμμένες από τον κ. Σημανδράκο, ανάμεσα τους και η υπόθεση της 72χρονης.

Ήταν έγγραφα που αφορούσαν δεσμεύσεις, ελέγχους που είχαν ολοκληρωθεί, αρνητική απάντηση στις αρχικές αιτήσεις για τις οποίες επανήλθαν χωρίς να προσκομισθούν καινούργια έγγραφα. Φάνηκε ότι μπαίνανε -κάποιοι που ήταν ελεγκτές του ΟΠΕΚΕΠΕ και ήταν χρεωμένοι- και τα πειράζανε. Κάποιοι ήταν να γυρίσουν υπέρογκα ποσά και παράνομα μπλοκάρανε τη διαδικασία αχρεωστήτων», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Με την εμπειρία σας, των 23 χρόνων στον Οργανισμό ποια είναι η άποψη σας; Υπάρχει σκάνδαλο; όπως καταγγέλλεται από την ευρωπαϊκή εισαγγελία με εμπλοκή υπουργών και στελεχών της κυβέρνησης της ΝΔ;» ρωτήθηκε από την εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη.

«Με 600.000 υποθέσεις, μπορεί εν δυνάμει να υπάρξουν μικρά ή μεγάλα. Ούτε θα διαφωνήσω ούτε θα συμφωνήσω με αυτά που αναφέρονται στη δικογραφία της ευρωπαϊκής εισαγγελίας περί εμπλοκής αξιωματούχων και στελέχη της κυβέρνησης και του ΟΠΕΚΕΠΕ που έκλεβαν. Εν δυνάμει μπορεί να υπάρχει μεγάλο ή μικρό. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ένας μεγάλος Οργανισμός που αφέθηκε στο έλεος του Θεού. Δεν είπα δεν υπάρχουν προβλήματα. Η υλοποίηση των ελέγχων είναι ευθύνη του Οργανισμού. Σήμερα όμως τα πράγματα κυλάνε και εξελίσσονται ομαλά», ανέφερε ενώ σε άλλο σημείο τόνισε:

«Μέχρι το 2021, αυτό το σύστημα που δούλευα με τους ελέγχους μπορούσα να το δουλέψω. Το 2022 αυτό κατέρρευσε. Από το 2023 μέχρι σήμερα γίνεται προσπάθεια να ελεγχθεί».

Ερωτώμενη για τις σχέσεις της με τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Κυριάκο Μπαμπασίδη, η κ. Κουρμέντζα έκανε λόγο για «άριστη συνεργασία, αμοιβαία σχέση εκτίμησης και σεβασμού, ελάχιστη φιλική, και αυτή λόγω κοινού παρελθόντος».

Παράλληλα, απέρριψε κατηγορίες ότι έχει λάβει ο κ. Μπαμπασίδης παράνομη επιδότηση.

«Ο κ. Μπαμπασίδης δεν έχει κάνει αίτηση για πληρωμή. Αν υπάρχει έγγραφο που να αναφέρει ότι ο κ. Μπαμπασίδης έχει αίτηση με ΑΦΜ να μου το φέρετε να ελεγχθεί και εκεί θα αποδειχτούν όλα. Δεν έχει αίτηση δική του».

Στις επίμονες ερωτήσεις σχετικά με επίμαχους διαλόγους της ίδιας με τον κ. Μπαμπασίδη, που καταγράφονται στις επισυνδέσεις και είδαν το φως της δημοσιότητας , η κ. Κουρμέντζα είπε ότι δεν έχει διαβάσει τη δικογραφία και ό, τι γνωρίζει είναι μόνο από τα Μέσα Ενημέρωσης.

«Τίποτα παράνομο δεν έχω κάνει», δήλωσε και πρόσθεσε:

«Στον προφορικό λόγο όταν μιλάς είσαι σε ένταση. Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τις συνθήκες κάτω από τις οποίες γίνονται οι διάλογοι».

Σε άλλη ερώτηση, διευκρίνισε ότι «καθ ύλην αρμόδιες να κάνουν ελέγχους και να πιστοποιήσουν το ζωϊκό κεφάλαιο, είναι οι περιφερειακές κτηνιατρικές διευθύνσεις».

Τέλος, μίλησε «για εξαιρετική σχέση που έχει η ίδια και οι ελεγκτές του ΟΠΕΚΕΠΕ με την ευρωπαϊκή εισαγγελία, τονίζοντας ότι «στέλνουμε τα πάντα, ότι έγγραφο μας ζητάει».

Απαντώντας, σχετικά με την έφοδο της OLAF στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, ανέφερε ότι «διερευνά τα πάντα».

«Ζητάνε τα πάντα από το 2014 μέχρι σήμερα, όλα τα στοιχεία από τεχνικούς ελέγχους, πληρωμές, ακόμα και αποφάσεις διορισμού προέδρων, αντιπροέδρων», ανέφερε χαρακτηριστικά.