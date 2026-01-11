Στ. Καλαφάτης: Η Τεχνητή Νοημοσύνη στρατηγικό εργαλείο για την ανάπτυξη της χώρας

«Οι νέες τεχνολογίες, η Τεχνητή Νοημοσύνη και η Καινοτομία, αντανακλούν με ακρίβεια τις στρατηγικές προτεραιότητες της χώρας μας και το όραμα της Κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη για την Ελλάδα του 2030», τονίζει ο υφυπουργός Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης σε άρθρο του στην εφημερίδα «Το Παρόν της Κυριακής».

Και προσθέτει: «Η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να αντιπροσωπεύει κάτι βαθύτερο από μια οικονομική και τεχνολογική ευκαιρία. Μπορεί ν΄αποτελέσει στρατηγική επιλογή. Και πεδίο που μπορεί να δημιουργήσει το έδαφος ώστε ν΄αξιοποιηθεί το εξαιρετικό επιστημονικό δυναμικό μας -τα μυαλά της χώρας- και να μπορούν να δημιουργούν εδώ, στην Πατρίδα μας, αντιστρέφοντας το brain drain». Ειδικότερα αναφέρει:

«Βρισκόμαστε σε ένα από τα πλέον καθοριστικά σταυροδρόμια της σύγχρονης τεχνολογικής ιστορίας. Η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν είναι απλώς μια τεχνολογική αναβάθμιση ή ένα νέο ψηφιακό εργαλείο. Συνιστά μια νέα εποχή, έναν θεμελιώδη μετασχηματισμό που επαναπροσδιορίζει τον τρόπο που παράγουμε, που εργαζόμαστε, που λειτουργούμε ως κοινωνία. Μπορούμε να δούμε την Τεχνητή Νοημοσύνη ως απειλή ή να την αντιμετωπίσουμε με στρατηγική σοφία αναγνωρίζοντας τις δυνατότητές της, σεβόμενοι τους όποιους κινδύνους και οικοδομώντας την με αξίες.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι ένας καταλύτης που επηρεάζει κάθε πτυχή της οικονομίας: Στην παραγωγή, όπου η αυτοματοποίηση και η προγνωστική συντήρηση μειώνουν κόστος και αυξάνουν αποδοτικότητα. Στην εφοδιαστική αλυσίδα, όπου τα εργαλεία της βελτιστοποιούν τη διαχείριση αποθεμάτων και τις μεταφορές. Στις χρηματοοικονομικές λειτουργίες, όπου η ρομποτική αυτοματοποίηση διαδικασιών (RPA) και η ανάλυση δεδομένων μειώνουν τον χρόνο και τα λάθη. Σύμφωνα με διεθνείς μελέτες η συμβολή της Τεχνητής Νοημοσύνης στο παγκόσμιο ΑΕΠ αναμένεται να ξεπεράσει τα 15 τρισεκατομμύρια δολάρια έως το 2030. Πρόσφατη έρευνα της PwC αναφέρει ότι οι εταιρείες που εντάσσουν την Τεχνητή Νοημοσύνη στον πυρήνα της επιχειρηματικής τους στρατηγικής βλέπουν τετραπλάσια αύξηση στην παραγωγικότητά τους σε σχέση με τους κλαδικούς τους ανταγωνιστές.

Η Ελλάδα δεν προσεγγίζει τη νέα αυτή πραγματικότητα ως παρατηρητής. Δεν μας αρκεί να ακολουθούμε τις εξελίξεις. Στρατηγική μας επιλογή είναι να συμμετέχουμε ενεργά στη διαμόρφωσή τους. Οι νέες τεχνολογίες, η Τεχνητή Νοημοσύνη και η

Καινοτομία, αντανακλούν με ακρίβεια τις στρατηγικές προτεραιότητες της χώρας μας και το όραμα της Κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη για την Ελλάδα του 2030. Με την Εθνική Στρατηγική για την Τεχνητή Νοημοσύνη η οποία είναι πλήρως εναρμονισμένη με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και τον Κανονισμό AI Act, με το έργο AI Factory Pharos που αξιοποιεί τον νέο εθνικό υπερυπολογιστή «ΔΑΙΔΑΛΟΣ» και με τις στοχευμένες επενδύσεις στην έρευνα και την καινοτομία, οικοδομούμε το οικοσύστημα του αύριο. Από τις κρίσιμες υποδομές που απαιτούνται για να καταστήσουμε τη χώρα μας υπολογιστικά αυτόνομη μέχρι την εκπαίδευση και την κατάρτιση. Στόχος μας είναι η νέα αυτή τεχνολογία να γίνει κτήμα της κοινωνίας. Να μπορεί ο κάθε πολίτης να κάνει τη ζωή του καλύτερη και πιο εύκολη στην καθημερινότητά του αλλά και ο κάθε επιχειρηματίας –είτε διευθύνει έναν μεγάλο όμιλο είτε μια μικρομεσαία επιχείρηση– να μπορεί να βρει τα εργαλεία για ν΄αναπτυχθεί και να καινοτομήσει.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, η υιοθέτηση της Τεχνητής Νοημοσύνης στην Ελλάδα είναι εντυπωσιακή: Περισσότερες από 400.000 ελληνικές επιχειρήσεις αξιοποιούν λύσεις AI, με το 34% να τη χρησιμοποιεί συστηματικά – αύξηση 55% σε ένα έτος, τη δεύτερη υψηλότερη στην Ευρώπη. Το 89% μάλιστα των επιχειρήσεων που υιοθέτησαν AI αναφέρει αύξηση εσόδων κατά μέσο όρο 18%. Κατά συνέπεια για την Ελλάδα, η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να αντιπροσωπεύει κάτι βαθύτερο από μια οικονομική και τεχνολογική ευκαιρία. Μπορεί ν΄αποτελέσει στρατηγική επιλογή. Και πεδίο που μπορεί να δημιουργήσει το έδαφος ώστε ν΄αξιοποιηθεί το εξαιρετικό επιστημονικό δυναμικό μας –τα μυαλά της χώρας– και να μπορούν να δημιουργούν εδώ, στην Πατρίδα μας, αντιστρέφοντας το brain drain.

Ήδη, μέσω του Κέντρου Καινοτομίας και Τεχνολογίας της Θεσσαλονίκης Thess INTEC, δημιουργούμε έναν χώρο όπου ερευνητικά ιδρύματα και επιχειρήσεις μπορούν να συνεργάζονται για να αναπτύξουν καινοτόμα προϊόντα βασισμένα στην Τεχνητή Νοημοσύνη. Πρόσφατα, μάλιστα, εγκαινιάσαμε στη Θεσσαλονίκη το Κέντρο Έρευνας στην Τεχνητή Νοημοσύνη AI Nucleus, μια νέα υποδομή του Ινστιτούτου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ). Η Ελλάδα έχει ανοίξει τον βηματισμό της. Θέλουμε να είμαστε στην πρώτη γραμμή της ψηφιακής εποχής. Σε ένα μέλλον όπου η τεχνολογία θα βελτιώνει την καθημερινότητα των πολιτών και θα είναι ωφέλιμη για όλους.»