Στ. Καλαφάτης: Η καινοτομία στηρίζει στην πράξη την περιφερειακή ανάπτυξη

«Δεν βρισκόμαστε εδώ για να περιγράψουμε ακόμη ένα έργο υποδομής στην ελληνική περιφέρεια. Βρισκόμαστε εδώ για να μιλήσουμε για μια στροφή παραδείγματος στον τρόπο με τον οποίο το ελληνικό κράτος αντιλαμβάνεται και στηρίζει τις ορεινές του περιοχές -όχι ως περιθώριο που πρέπει να «αντέξει» αλλά ως στρατηγικό πυλώνα μιας νέας αναπτυξιακής ταυτότητας για τη χώρα», τόνισε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, Σταύρος Καλαφάτης, στο πλαίσιο της ομιλίας του στην Υποεπιτροπή Ορεινών Περιοχών της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Περιφερειών της Βουλής των Ελλήνων, με θέμα το «Νέο Ολιστικό Κέντρο Έρευνας και Καινοτομίας Ορεινότητας του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)» στον Δήμο Λίμνης Πλαστήρα.

Και πρόσθεσε: «Πριν από λίγα χρόνια, αν μιλούσαμε για ένα κέντρο έρευνας αιχμής στα Άγραφα, σε έναν ορεινό δήμο όπως ο Δήμος Λίμνης Πλαστήρα, ίσως να ακουγόταν ως ευγενής ουτοπία. Σήμερα όμως, αυτό που κάποτε φάνταζε μακρινό σενάριο, αποτελεί πλέον συγκροτημένη, χρηματοδοτημένη και θεσμικά κατοχυρωμένη πραγματικότητα».

«Η Ελλάδα είναι η τρίτη πιο ορεινή χώρα της Ευρώπης», επισήμανε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης υπογραμμίζοντας ότι: «Η ορεινότητα αποτελεί δομικό χαρακτηριστικό στοιχείο στενά συνδεδεμένο με την ανάπτυξη της χώρας μας και απαιτεί στοχευμένες και αποτελεσματικές πολιτικές». «Χρειαζόμαστε γνώση. Χρειαζόμαστε τεχνολογία. Χρειαζόμαστε έρευνα που μένει στον τόπο, που δουλεύει πάνω στον τόπο και που παράγει λύσεις για τον τόπο. Γι' αυτό η παρουσία του του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης στα Άγραφα έχει τόσο μεγάλη σημασία. Εδώ και 25 χρόνια, το ΕΚΕΤΑ αποτελεί ίσως το πιο ζωντανό παράδειγμα του τι μπορεί να κάνει η ελληνική επιστημονική κοινότητα όταν της δοθεί ο χώρος να κινηθεί με ελευθερία, εξωστρέφεια και υψηλή φιλοδοξία», τόνισε ο κ. Καλαφάτης.

«Η ίδρυση του Ολιστικού Κέντρου Έρευνας και Καινοτομίας Ορεινότητας – ''ΟΡΟΣ'' στο Δήμο Λίμνης Πλαστήρα, τα εγκαίνια του οποίου θα πραγματοποιηθούν σε λιγότερο από έναν μήνα, στις 20 Μαρτίου 2026, δεν είναι μια μεμονωμένη, αποσπασματική κίνηση. Εντάσσεται σε ένα ευρύτερο, συνεκτικό σχέδιο για το πώς η Ελλάδα αξιοποιεί τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα μέσα από την Εθνική Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης της τρέχουσας Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027», ανέφερε ο κ. Καλαφάτης προσθέτοντας ότι: «Η αγροδιατροφή, η βιοοικονομία, η κλιματική ανθεκτικότητα, η πράσινη ενέργεια, η ψηφιακή μετάβαση δεν είναι γενικές έννοιες αλλά συγκεκριμένοι άξονες της εθνικής μας στρατηγικής με στόχο τη στήριξη της περιφέρειας, τη μείωση των ανισοτήτων - ιδιαίτερα των παραμεθόριων και ορεινών περιοχών- και την αντιμετώπιση του δημογραφικού ελλείμματος».

«Η δημιουργία του Κέντρου στο Δήμο Λίμνης Πλαστήρα, εντάσσεται στον εθνικό περιφερειακό σχεδιασμό για την έρευνα και την καινοτομία με στόχο τη στήριξη της περιφέρειας, τη μείωση των ανισοτήτων - ιδιαίτερα των παραμεθόριων και ορεινών περιοχών- συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση του δημογραφικού ελλείμματος», υπογράμμισε ο κ. Καλαφάτης. «H καινοτομία στηρίζει στην πράξη την περιφερειακή ανάπτυξη. Μαζί - Πολιτεία, επιχειρήσεις, ερευνητικά κέντρα και επενδυτές- μπορούμε να χτίσουμε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο, βασισμένο στη γνώση, στη δημιουργικότητα, στη μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων και στις λύσεις που φέρνει η καινοτομία. Γιατί στο τέλος της ημέρας, ο στόχος μας είναι ένας: Καινοτομία για όλους. Ευημερία για όλους», σημείωσε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης.

Τον Υφυπουργό Ανάπτυξης προλόγισε ο Πρόεδρος της Υποεπιτροπής Ορεινών Περιοχών της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Περιφερειών της Βουλής των Ελλήνων, Μάνος Κόνσολας, το Κέντρο παρουσίασε στα μέλη της ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΕΚΕΤΑ Δρ. Ευάγγελος Μπεκιάρης, παρουσία του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Καινοτομίας Δημήτρη Τερζή, του Δημάρχου Λίμνης Πλαστήρα Παναγιώτη Νάνου και του Προέδρου της Επιτροπής Ορεινών Περιοχών της Κ.Ε.Δ.Ε., Δημάρχου Ανωγείων Σωκράτη Κεφαλογιάννη.