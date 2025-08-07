Στ. Γκίκας για φέρι μποτ στη Νέα Στύρα: Υπήρξε ανθρώπινο λάθος – Δεν τηρήθηκαν τα πρωτόκολλα

Την ύπαρξη ανθρώπινου λάθους και τη μη τήρηση των πρωτοκόλλων στην περίπτωση προσάραξης σε ξέρα του φέρι μποτ που εκτελούσε το δρομολόγιο Νέα Στύρα-Αγία Μαρίνα στην Εύβοια, υπογράμμισε ο υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Στέφανος Γκίκας, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Πρώτο Πρόγραμμα.

«Προφανώς υπήρξε ανθρώπινο λάθος. Είναι ανεξήγητο το γεγονός κατ’ εμέ (…). Και θα μου επιτρέψετε και να μην άκουγε το πηδάλιο, έχεις τις μηχανές (που μπορεί να κάνει κινήσεις προς αποφυγήν συγκρούσεως), μπορείς να κάνεις κράτημα, μπορείς να κάνεις ανάποδα. Όμως, επειδή αυτή τη στιγμή γίνεται μια έρευνα – ανάκριση από το Λιμεναρχείο Καρύστου, ας περιμένουμε να δούμε. Και βεβαίως έχει εμπλακεί ο εισαγγελέας (…). Εδώ προφανώς δεν τηρήθηκαν τα πρωτόκολλα όπως θα έπρεπε (…). Προφανώς ανθρώπινο λάθος ήταν αυτό. Εγώ θα έλεγα ίσως υπέρμετρη άνεση, χαλαρότητα και χαλάρωση (…)», σημείωσε ο Στέφανος Γκίκας.

Δεν είναι βέβαιο ότι σήμερα θα ρυμουλκηθεί το φέρι μποτ στο λιμάνι της Αγίας Μαρίνας

«Περιμένουμε ακόμα και σήμερα να υποβληθεί από την πλοιοκτήτρια εταιρεία, με την εταιρεία η οποία έχει αναλάβει την αποκόλληση του πλοίου, το σχέδιο ακριβώς για την αποκόλληση και την ασφαλή ρυμούλκηση. Περιμένουμε λοιπόν, να υποβληθεί αυτό το σχέδιο, διότι από ότι φαίνεται υπάρχει κάποιο ρήγμα εκεί πέρα, το οποίο προφανώς θα πρέπει να επισκευαστεί σε κάποιο βαθμό ώστε να είναι ασφαλής η ρυμούλκηση του πλοίου στην Αγία Μαρίνα. Επίσημα περιμένουμε το χαρτί που θα μας στείλει η πλοιοκτήτρια εταιρεία με την εταιρεία των ρυμουλκών και την εκτίμηση της κατάστασης την οποία θα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι και βεβαίως ο νηογνώμονας προκειμένου να τοποθετηθούμε (…). Δεν είναι βέβαιο λοιπόν, ότι σήμερα θα ρυμουλκηθεί το φέρι μποτ στο λιμάνι της Αγίας Μαρίνας. Τώρα οι τελευταίες πληροφορίες είναι ότι γίνονται εκτιμήσεις αυτή τη στιγμή προκειμένου να υποβληθεί το σχέδιο στην αρμόδια Λιμενική Αρχή που είναι το Λιμεναρχείο Καρύστου, για να εγκρίνει ή όχι το σχέδιο αποκόλλησης (…)», είπε ο Στέφανος Γκίκας.

Έχουν πολλαπλασιαστεί οι έλεγχοι ασφάλειας τους τελευταίους μήνες

Αναφορικά με τους ελέγχους ασφαλείας που έχουν διενεργηθεί τους τελευταίους μήνες, ο υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανέφερε: «Αυτό που θα ήθελα να τονίσω είναι ότι με εντολή του υπουργού, από τις αρχές του χρόνου έχουν πολλαπλασιαστεί οι έλεγχοι ασφάλειας. Ακόμα και σε αυτά τα μικρά πλοία έχουν γίνει πάνω από 100 με 110 έλεγχοι ακριβώς για να επιβεβαιωθεί ότι και τα σωσίβια υπάρχουν σωστά στο νούμερο και τα σωστικά υπάρχουν όπως πρέπει και οι διαδικασίες υπάρχουν. Υποχρεούται το κάθε πλοίο να κάνει πολύ συχνά γυμνάσια. Δηλαδή και γυμνάσια για εγκατάλειψη πλοίου και γυμνάσια ελέγχου βλαβών, όπως είναι για παράδειγμα η διαρροή υδάτων και πυρκαγιάς. Υπάρχουν αγήματα στα πλοία, όπως λέγονται, τα οποία εκπαιδεύονται για αυτή τη δουλειά. Εδώ βέβαια θα πρέπει να δούμε πόσο συχνά έχει γίνει σε αυτό το πλοίο αντίστοιχο γυμνάσιο».

Προέχει η ασφάλεια – Η ελληνική ναυσιπλοΐα είναι απόλυτα ασφαλής

Και τόνισε «Είναι απόλυτα ασφαλής η ναυσιπλοΐα (…). Υπάρχουν τα σχολεία σωστικών και πυροσβεστικών που όλο το προσωπικό που υπηρετεί πάνω στα πλοία, στα εμπορικά περνάει αυτή την εκπαίδευση, ακριβώς γι’ αυτό το λόγο και υπάρχει και μία συχνότητα γυμνασίων κυρίως στα μεγαλύτερα πλοία αλλά και στα μικρά. Υποχρεούνται δηλαδή, να το κάνουν αυτό προκειμένου να αντιμετωπίζουν τέτοιες καταστάσεις (…)».