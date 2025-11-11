Σοφία Ζαχαράκη: Να μας πει ο Πελετίδης αν θέλει το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου»

Συνέχεια στη δημόσια αντιπαράθεση που άνοιξε ο δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης, έδωσε η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη. Μιλώντας στο Action 24, κάλεσε τον δήμαρχο να ξεκαθαρίσει τη στάση του σχετικά με το αν επιθυμεί να συνεχιστεί το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου» στα σχολεία της Πάτρας.

Η ένταση ανάμεσα στην κυβέρνηση και τον δήμο ξέσπασε την περασμένη εβδομάδα, όταν ο δήμος Πατρέων αποφάσισε να αφαιρέσει τις πινακίδες με τα ονόματα των χορηγών από τα σχολεία που ανακαινίστηκαν μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος εκσυγχρονισμού. Οι χορηγοί του προγράμματος, το οποίο προβλέπει επισκευές και ανακατασκευές σχολικών κτιρίων, είναι τραπεζικά ιδρύματα.

Με αφορμή τα πρόσφατα περιστατικά σε σχολεία - όπως στο Πόρτο Ράφτη και νωρίτερα στην Ηγουμενίτσα, όπου έπεσαν σοβάδες, θέτοντας σε κίνδυνο μαθητές και εκπαιδευτικούς - επανέρχεται στο προσκήνιο το ζήτημα της συντήρησης των σχολικών εγκαταστάσεων. Η υπουργός υπογράμμισε ότι «συνεργαζόμαστε με τους δήμους για τις επισκευές σχολικών μονάδων», σημειώνοντας πως το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου», που υλοποιείται με χορηγία των τραπεζών, θα συνεχιστεί με προϋπολογισμό περίπου 100 εκατομμυρίων ευρώ, στοχεύοντας στην αναβάθμιση 2.000 σχολείων κάθε χρόνο.

Αναφερόμενη ειδικά στην απόφαση του δημάρχου να αφαιρέσει τις πινακίδες από τα σχολεία της Πάτρας, η Σοφία Ζαχαράκη προκάλεσε τον Κώστα Πελετίδη να απαντήσει “αν θέλει το πρόγραμμα Μαριέττα Γιαννάκου στα σχολεία του”.

Η υπουργός επανέλαβε ότι η χρηματοδότηση των σχολικών υποδομών αποτελεί αρμοδιότητα του Υπουργείου Εσωτερικών και των δήμων, διευκρινίζοντας ότι «δεν χρηματοδοτεί το υπουργείο Παιδείας γιατί δεν έχει δικαιοδοσία».

Όσον αφορά τα κενά στα σχολεία, υπενθύμισε πως από το 2019 έχουν διοριστεί πάνω από 48.000 μόνιμοι εκπαιδευτικοί, ενώ ανακοίνωσε ότι ξεκινά η τρίτη φάση τοποθέτησης αναπληρωτών, με στόχο έως την επόμενη εβδομάδα να τοποθετηθούν όλοι στις θέσεις προτίμησής τους.