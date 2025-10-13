Σκληρή σύγκρουση Γεωργιάδη - Δάγκα πάνω στο σχέδιο ειρήνης για το Ισραήλ: «Κλάψτε για τη Χαμάς που χάσατε!»

Σφοδρή αντιπαράθεση ξέσπασε ανάμεσα στον Άδωνι Γεωργιάδη και την Παρασκευή Δάγκα στη Βουλή, με αφορμή τις εξελίξεις στη Γάζα και το σχέδιο ειρήνης του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, όπως μετέδωσε ο ΣΚΑΙ

Η ένταση ξεκίνησε όταν ο υπουργός Υγείας, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση της κας Δάγκα, την κάλεσε να τοποθετηθεί για τις εξελίξεις στην περιοχή, επισημαίνοντας ότι ακόμα και οι πιο επικριτικοί απέναντι στο Ισραήλ και τον Τραμπ θα αναγνώριζαν σήμερα την επιστροφή των 20 αθώων ομήρων που κρατήθηκαν για πάνω από δύο χρόνια.

Η κα Δάγκα αντέτεινε ότι η συμφωνία «είναι μια συμφωνία με το πιστόλι στο κρόταφο του Παλαιστινιακού λαού», σημειώνοντας πως οι διαδηλωτές που απαιτούσαν «Λευτεριά στην Παλαιστίνη» αγωνιούσαν για την ανεξαρτησία ενός παλαιστινιακού κράτους στα σύνορα του 1967 με πρωτεύουσα την ανατολική Ιερουσαλήμ, ενώ τώρα προωθείται «ένα αμερικανοϊσραηλινό προτεκτοράτο».

Ο κ. Γεωργιάδης αντέδρασε έντονα, κατηγορώντας την κα Δάγκα και το ΚΚΕ για αντισημιτισμό και έλλειψη γνώσης της περιοχής. «Αν ξέρατε έστω και λίγο από την περιοχή, θα ξέρατε ότι δεν υπήρξε ποτέ Παλαιστινιακό κράτος για να επιστρέψει κανείς στα σύνορά του το ’67», δήλωσε, προσθέτοντας ότι το ΚΚΕ «δείχνει μίσος και απέχθεια προς το Ισραήλ».

Ο υπουργός συνέχισε με έντονο ύφος: «Φανταστείτε, κ. πρόεδρε, το ΚΚΕ δεν ήξερε ότι δεν υπήρχε ποτέ Παλαιστινιακό κράτος. Τι άλλο να πει κανείς για αυτούς τους ανθρώπους, τους υποκριτές, που κλείνανε κάθε μέρα τους δρόμους στην Κηφισίας και έκαναν όλους τους οδηγούς να ταλαιπωρούνται χωρίς να ξέρουν ούτε τον χάρτη της περιοχής. Αφήστε μας κυρία μου. Κλάψτε λίγο για την Χαμάς που χάσατε! Κλάψτε που ο πρόεδρος Τραμπ και ο πρωθυπουργός Νετανιάχου εξαφάνισαν τη Χαμάς από τον χάρτη του κόσμου για το καλό της ανθρωπότητας».