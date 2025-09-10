Α. Σκέρτσος: Για πρώτη φορά δίνεται ένα τόσο μεγάλο πακέτο φοροελαφρύνσεων στη μισθωτή εργασία

Συνέχεια στην κόντρα που είχε με το ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής έδωσε ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, σε βραδινή συνέντευξή του στο Action24.

Επιμένοντας, έτσι, σε όσα είχε γράψει νωρίτερα σε ανάρτησή του για την αντιγραφή συνθημάτων της κυβέρνησης από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, σημείωσε: «Δεν θα μπούμε σε έναν ανταγωνισμό συνθημάτων με το ΠΑΣΟΚ, απλά κάποιες φορές χρειάζεται και η πρωτοτυπία στην πολιτική, όπως χρειάζεται, επίσης, και η ειλικρίνεια». Ενώ προς το τέλος της εκπομπής, όταν έγινε γνωστή η απάντηση του εκπροσώπου Τύπου του ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής Κώστα Τσουκαλά, ο υπουργός Επικρατείας αντέτεινε ότι «όποιος διεκδικεί το μονοπώλιο, στην αλήθεια, στην ευαισθησία, σε απολυτότητες, λέει ψέματα».

Ακολούθως και με αφετηρία το λεγόμενο «καλάθι της ΔΕΘ», σύμφωνα με τον κ. Σκέρτσο «η φετινή έκθεση της Θεσσαλονίκης είναι ένα κομβικό σημείο, όπου κεφαλοποιείται μια συλλογική προσπάθεια που έχει ξεκινήσει από το 2019 και μετά». Ενώ υπογράμμισε δυο κεντρικές πολιτικές της κυβέρνησης: τη σταθερή μείωση φόρων, 72 φόρων αφενός, και ταυτόχρονα την επιλογή για «μέτωπο με την αδικία που προκαλεί η φοροδιαφυγή στη χώρα μας». Και μάλιστα, συνέχισε, από αυτό το τελευταίο «προκύπτει το υπερπλεόνασμα και όχι από κάποια αύξηση φόρων, όπως αφήνει να εννοηθεί ή λέει ευθέως η αντιπολίτευση. Έχουν μειωθεί οι φόροι, αλλά έχουν αυξηθεί τα έσοδα διότι η οικονομία πηγαίνει καλύτερα, οι τζίροι μεγαλώνουν, ο αποδιδόμενος φόρος αυξάνεται και ταυτόχρονα έρχονται περισσότερα έσοδα στα ταμεία από τη μείωση της φοροδιαφυγής».

Για την ακρίβεια υπογράμμισε εξ αρχής ότι «η μεγάλη μεταρρύθμιση στη φορολογία εισοδήματος αποτελεί απάντηση στο πρόβλημα της ακρίβειας». Αφού σημείωσε δε για τους μισθούς ότι «έχουν αυξηθεί οι ονομαστικοί μισθοί, κατά 35,5% ο κατώτατος, κατά 28% ο μέσος μισθός», προσέθεσε ότι «ο γενικός δείκτης καταναλωτή έχει αυξηθεί σωρευτικά από το 2020 ως σήμερα, περίπου 20%». «Κάτι μένει στην τσέπη, δεν λέω ότι τα βγάζουν εύκολα πέρα οι άνθρωποι», ήταν το συμπέρασμά του.

Εξάλλου, συμπλήρωσε, «ο πληθωρισμός είναι ένα διεθνές πρόβλημα. Η μέση τιμή αύξησης του πληθωρισμού στην υπόλοιπη Ευρώπη είναι 26,5% στην πενταετία σωρευτικά, στην Ελλάδα 20%. Αυτό σημαίνει ότι κάτι έχουμε κάνει λίγο καλύτερα για να περιορίσουμε τις δυσμενείς συνέπειες αύξησης πληθωρισμού».

Στο σημείο αυτό υπενθύμισε τη «βασική προεκλογική δέσμευση του πρωθυπουργού από το 2019 ως το 2023 ότι δουλεύουμε για μια οικονομία για όλους με όλους, όπου τα εισοδήματα θα αυξάνονται με δυναμικό τρόπο για να μειώσουμε την ψαλίδα μεταξύ των ελληνικών και ευρωπαϊκών εισοδημάτων». Επίσης, ανέφερε ότι «για πολλά χρόνια η Ελλάδα θα πρέπει να αναπτύσσεται με διπλάσιο ή τριπλάσιο ρυθμό για να μειώσει την ψαλίδα. Όταν μας λέει η αντιπολίτευση ότι είμαστε η δεύτερη, τρίτη χώρα με τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη, δεν παραλάβαμε την Ελβετία ή τη Δανία του Νότου το 2019. Παραλάβαμε μια χώρα που έβγαινε από χρεοκοπία και μνημόνια». Κατά συνέπεια, «έπρεπε να τρέξει ταχύτερα και το έχει πετύχει μέσα σε συνθήκες διεθνών κρίσεων» σημείωσε.

Μιλώντας στη συνέχεια για τη στέγη, είπε ότι «το στεγαστικό είναι μείζον ζήτημα, διεθνές πρόβλημα». Μια πρόσθετη παράμετρος είναι ότι «τα τελευταία χρόνια έχει τετραπλασιασθεί ο αριθμός των τουριστών που επισκέπτονται την Ελλάδα», ακόμη «η βραχυχρόνια μίσθωση είναι ένα πρόβλημα και έχουμε λάβει μέτρα και γι' αυτό». Και, παραθέτοντας όλες τις κυβερνητικές πολιτικές που αγγίζουν τόσο την προσφορά όσο και τη ζήτηση, ειδικά για τα προγράμματα «Σπίτι μου 1 και 2» επεσήμανε ότι «ως τώρα 20.000 νοικοκυριά έχουν αποκτήσει το δικό τους σπίτι, δεν είναι μικρό το νούμερο, είναι μια μικρή πόλη μέσα σε 2 χρόνια».

Επιστρέφοντας στα φορολογικά μέτρα που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Θεσσαλονίκη, τόνισε ότι «για πρώτη φορά στη μεταπολιτευτική και όχι μόνο, ιστορία τη χώρας δίνεται ένα τόσο μεγάλο πακέτο φοροελαφρύνσεων στη μισθωτή εργασία. Διαχρονικά οι μισθωτοί ήταν οι... ριγμένοι της ιστορίας. Δεν υπήρχε πολιτική για την οικογένεια μέσω της φορολογίας, δεν υπήρχε πολιτική για τους νέους, δεν υπήρχε πολιτική για τους μισθωτούς».

Απαντώντας δε, στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης για τον 13ο μισθό, επιχειρηματολόγησε ότι «αν παίρναμε ένα μέτρο σαν τον 13ο μισθό, θα σπαταλούσαμε σχεδόν όλο το διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο σε ένα μέτρο που αφορούσε μόνο τους δημοσίους υπαλλήλους». Αντ' αυτού προτιμήθηκε «τα μέτρα που πήραμε, ύψους 1,6 εκατ., να αφορούν 4 εκατ. πολίτες». Επέμεινε, μάλιστα, στο κόστος επιστροφής του 13ου μισθού με το επιχείρημα ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λογίζει τις ασφαλιστικές εισφορές ως δαπάνες.

Αλλάζοντας θέμα, σε αυτό του ΟΠΕΚΕΠΕ, η θέση που διατύπωσε ο υπουργός Επικρατείας ήταν η εξής: «Η κατασπατάληση δημοσίου χρήματος είναι ένα διαχρονικό σκάνδαλο που πονάει κάθε ευσυνείδητο φορολογούμενο πολίτη της χώρας, είναι μια ντροπή για τη χώρα και δεν πρέπει ποτέ να επαναληφθεί. Αυτή είναι η δική μας θέση». Με την υπενθύμιση ότι «έχουν γίνει δημοσιονομικοί καταλογισμοί στην Ελλάδα ύψους 2,8 δισ. ευρώ από τις αρχές του 2000 για αγροτικές επιδοτήσεις», μίλησε για «διαχρονικό και διαρθρωτικό πρόβλημα». Ωστόσο, διευκρίνισε, «αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχει ευθύνες η κυβέρνησή μας που κυβερνά έξι χρόνια, (ευθύνες) για το ότι δεν κατάφερε να διορθώσει το πρόβλημα αυτό. Έχουμε κάνει προσπάθειες, αλλά δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα. Έχουμε αναλάβει την πολιτική ευθύνη απόλυτα και έχουμε πάρει κάποιες αποφάσεις».

Έθεσε, όμως, και μια άλλη παράμετρο λέγοντας πως «δεν ήταν εφικτό να γίνονται διασταυρώσεις ως τώρα γιατί η Ελλάδα δεν απέκτησε ποτέ, λόγω των προηγούμενων κυβερνήσεων, δασικούς χάρτες, κτηματολόγιο, σχέδια βόσκησης, διασταυρωτικούς ψηφιακούς μηχανισμούς. Αυτά όλα τα αποκτά τώρα: το κτηματολόγιο παραδίδεται, οι δασικοί χάρτες έχουν παραδοθεί, τα σχέδια βόσκησης παραδίδονται και υπάρχουν οι διασταυρωτικοί μηχανισμοί». Εν κατακλείδι, «το πελατειακό κράτος είναι σαράκι για τη δημοκρατία», σημείωσε.

Ερωτηθείς αν έχουν διαπιστωθεί αλαζονικά φαινόμενα εντός της κυβέρνησης, ο κ. Σκέρτσος απάντησε ως εξής: «Είμαστε υπηρέτες των πολιτών, βρισκόμαστε συγκυριακά σε αυτές τις θέσεις. Ένα στόχο έχουμε: να κάνουμε λίγο καλύτερη, καθημερινά, τη ζωή των πολιτών. Αυτό πρέπει να θυμόμαστε». Και προσέθεσε: «Δεν είμαι σημαντικός εγώ, είναι σημαντικό αυτό που κάνω». Ενώ σε έναν πιο προσωπικό τόνο διαβεβαίωσε: «Εργάζομαι καθημερινά για να κάνω καλύτερη τη ζωή της μεσαίας τάξης».

Δηλώνοντας, ακολούθως, υπέρμαχος των σταθερών, μονοκομματικών κυβερνήσεων, ανέφερε, από την άλλη, ότι ο διάλογος και οι συναινέσεις είναι αναγκαίες γιατί μόνο έτσι θα πάει η πατρίδα πιο μπροστά και πιο ψηλά. Και, επανήλθε στην κριτική κατά του ΠΑΣΟΚ και του προέδρου του κατηγορώντας τον Νίκο Ανδρουλάκη ότι «διακατέχεται από ένα αντιδεξιό σύνδρομο το οποίο λειτουργεί ως βαρίδι για την πολιτική παρουσία του».

Η συνέντευξη έκλεισε με όσα είπε για τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα: «Δεν προσεγγίζω την παρουσία του κυρίου Τσίπρα τακτικιστικά, θεωρώ ότι υπήρξε ένας καταστροφικός πρωθυπουργός για τη χώρα. Όλοι βέβαια έχουμε δικαίωμα στο λάθος με μια βασική προϋπόθεση: να το αναγνωρίζουμε, να κάνουμε έντιμη και αυστηρή αυτοκριτική και να αποδεικνύουμε στην πράξη ότι έχουμε αλλάξει. Τίποτε από αυτά δεν έχει κάνει ο κ. Τσίπρας. Πρέπει να κριθεί όχι μόνο για τον κυβερνητικό βίο του, όπως - και μάλιστα πολύ αυστηρά - και για τον τρόπο που ηγήθηκε της αξιωματικής αντιπολίτευσης μετά το 2019. Εκεί διέπραξε κορυφαία λάθη», υποστήριξε ο υπουργός φέρνοντας το παράδειγμα διαχείρισης της πανδημίας, ενώ θύμισε ότι ο πρ. πρωθυπουργός το 2023 είχε κατέβει με «ένα νέο πρόγραμμα Θεσσαλονίκης». Στο δια ταύτα, είναι «πολτικός δημαγωγός -κι αυτό δεν είναι αυτό που χρειάζεται η χώρα αυτή τη στιγμή».