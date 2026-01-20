Ά. Σκέρτσος για κυβερνητικό υπολογισμό: Μια χώρα σε κίνηση - Πρόοδος, ασφάλεια, ανάπτυξη, συνοχή

«Στο πλαισίου του σημερινού απολογισμού –και στα στοιχεία ενός ολόκληρου έτους– αποτυπώνεται μια χώρα σε κίνηση», υπογράμμισε ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος σε ανάρτησή του σχολιάζοντας τη σημερινή συνέντευξη Τύπου για τον κυβερνητικό απολογισμό 2025 και τον προγραμματισμό του 2026.

Αναλυτικά η ανάρτηση του κ. Σκέρτσου:

Μια σύνοψη της σημερινής συνέντευξης τύπου με τον Kostis Hatzidakis, τον Thanasis Kontogeorgis και την Εύη Δραμαλιώτη για τον κυβερνητικό απολογισμό 2025 και τον προγραμματισμό του 2026.

Το 2025 δεν ήταν μια εύκολη χρονιά. Ήταν μια χρονιά διεθνούς αστάθειας, γεωπολιτικών εντάσεων, διεθνούς πολιτικής αβεβαιότητας αλλά και πιέσεων σε κρίσιμους τομείς της εγχώριας πολιτικής όπως είναι ο πρωτογενής τομέας. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η Ελλάδα απέδειξε κάτι ουσιαστικό: ότι η πολιτική σταθερότητα, όταν συνδυάζεται με σχέδιο, δεν οδηγεί στη στασιμότητα αλλά στην πρόοδο.

Στο πλαισίου του σημερινού απολογισμού –και στα στοιχεία ενός ολόκληρου έτους– αποτυπώνεται μια χώρα σε κίνηση. Μια χώρα που προχωρά με βήματα μετρήσιμα, τεκμηριωμένα και συγκρίσιμα με την Ευρώπη. Μια χώρα που δεν έχει φτάσει ακόμη εκεί που θα θέλαμε, όμως βρίσκεται στη μέση ενός σύνθετου μετασχηματισμού. Γιατί για εμάς η πρόοδος δεν είναι σύνθημα. Είναι μετρήσιμο αποτέλεσμα.

Το 2025 υλοποιήσαμε το 66% των οροσήμων του Ενοποιημένου Σχεδίου Κυβερνητικής Πολιτικής εντός του έτους, με τον βαθμό υλοποίησης να φτάνει τα 7 στα 10 έως τον Ιανουάριο και να υπερβαίνει τα 8 στα 10 εντός του πρώτου τριμήνου του 2026. Σε απόλυτους αριθμούς, μιλάμε για χιλιάδες συγκεκριμένες πράξεις πολιτικής: νόμους, κανονιστικές πράξεις, διαγωνισμούς, αναθέσεις, έργα που παραδίδονται. Αυτό είναι το πραγματικό νόημα της λογοδοσίας.

Τα ορόσημα αυτά δεν είναι αποσπασματικά. Εντάσσονται σε ένα συνεκτικό σχέδιο μετασχηματισμού που ξεκίνησε το 2019 και ενισχύθηκε από την Έκθεση Πισσαρίδη. Ένα σχέδιο που στόχευσε σε μια πιο παραγωγική, πιο εξωστρεφή και πιο δίκαιη Ελλάδα. Σήμερα, το 83% των 525 συστάσεων της Έκθεσης έχει ήδη υλοποιηθεί ή βρίσκεται σε φάση υλοποίησης. Αυτό δεν είναι αυτονόητο για τα ελληνικά δεδομένα. Είναι αποτέλεσμα επιμονής και συνέπειας.

Η πρόοδος όμως δεν αποτυπώνεται μόνο σε δείκτες υλοποίησης. Αποτυπώνεται στις πραγματικές συγκλίσεις. Στην οικονομία, όπου η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια αναπτύσσεται ταχύτερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Στη φορολογική δικαιοσύνη, όπου το κενό ΦΠΑ μειώθηκε από το 29% το 2017 κάτω από το 9% το 2025, φέρνοντάς μας ουσιαστικά στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Στην ενέργεια, όπου η χώρα μετατράπηκε από καθαρός εισαγωγέας σε εξαγωγική οικονομία καθαρής ενέργειας, με άμεσο όφελος για την ασφάλεια εφοδιασμού και τις τιμές.

Στην αγορά εργασίας καταγράφηκε ίσως η πιο κρίσιμη σύγκλιση. Από την τελευταία θέση της Ευρώπης το 2019, με ανεργία 17,5%, η Ελλάδα έφτασε το 2025 στο 8,2%, μειώνοντας την απόσταση από τον μέσο όρο της ευρωζώνης στις 1,9 μονάδες και αφήνοντας πίσω μας Ισπανία, Σουηδία, Φινλανδία. Η ανεργία δεν είναι απλώς ένας αριθμός. Είναι η μεγαλύτερη κοινωνική ανισότητα. Και η μείωσή της είναι πράξη κοινωνικής δικαιοσύνης.

Πρόοδος είναι επίσης το γεγονός ότι η οικονομική μεγέθυνση μετατράπηκε σε δημόσια πολιτική: διπλασιασμός των δαπανών για το ΕΣΥ από το 2019 έως σήμερα, οπως και της αμυντικής θωράκισης, νέες επενδύσεις στην παιδεία, στην ψηφιοποίηση, στην πολιτική προστασία. Όχι ως επικοινωνιακές εξαγγελίες, αλλά ως εγγεγραμμένες δαπάνες και υλοποιημένα έργα.

Το 2025 συμπυκνώνεται σε 40 κορυφαία επιτεύγματα: τέσσερα ιστορικά ρεκόρ –μείωσης ανεργίας και δημοσίου χρέος, αύξησης των άμεσων ξένων επενδύσεων και του τουρισμού– και δεκάδες παρεμβάσεις σε όλους τους κρίσιμους τομείς πολιτικής. Είναι ψηφίδες ενός μεγαλύτερου σχεδίου, που υλοποιείται βήμα-βήμα από το επιτελικό κράτος και τη Γενική Γραμματεία Συντονισμού.

Το 2026 θα είναι έτος κορύφωσης αυτής της προσπάθειας, με 177 νέα ορόσημα του Ταμείου Ανάκαμψης και στόχο την πλήρη απορρόφηση των 36 δισ. ευρώ. Έχοντας ήδη απορροφήσει 23,4 δισ. σε μόλις 3,5 χρόνια, η Ελλάδα αποδεικνύει ότι μπορεί να σπάσει παθογένειες δεκαετιών.

Ο στόχος μας είναι απλός και φιλόδοξος: να ανατρέψουμε οριστικά το στερεότυπο που βρίσκεται στη σκέψη πολλών πολιτών ότι «αν γίνει και ένα από όσα λέγονται, είναι αρκετό». Εμείς πιστεύουμε το αντίθετο. Ό,τι λέμε να γίνεται. Και ό,τι γίνεται να μπορεί να μετρηθεί. Αυτός είναι ο πυρήνας μιας σοβαρής, σύγχρονης διακυβέρνησης. Και αυτό είναι το αποτύπωμα του 2025 αλλά και ο δρόμος που θέλουμε να ακολουθήσουμε το 2026.