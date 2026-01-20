Κ. Χατζηδάκης: Αυτές είναι οι 30 μεταρρυθμίσεις που δρομολογεί η κυβέρνηση για το 2026

Στην πλήρη χαρτογράφηση των μεγάλων πρωτοβουλιών, μεταρρυθμίσεων, αλλά και έργων για το τρέχον έτος προχώρησε η κυβέρνηση -και εν είδει δέσμευσης προς τους πολίτες όπως πολλάκις αναφέρθηκε- μέσω της συνέντευξης Τύπου που έδωσαν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Θανάσης Κοντογεώργης και η γενική γραμματέας Συντονισμού, Εύη Δραμαλιώτη.

Τίτλος της συνέντευξης ήταν: «Απολογισμός κυβερνητικού έργου για το 2025 - Ενοποιημένο σχέδιο κυβερνητικής πολιτικής 2026».

Εισαγωγικά, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης παρατήρησε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η ΝΔ έδωσαν τις λιγότερες υποσχέσεις σε σχέση με τα υπόλοιπα κόμματα και πολιτικούς αρχηγούς, και το 2019 και το 2023. Και, με αφετηρία την πρώτη εκλογική νίκη της ΝΔ, η κυβέρνηση επιχείρησε να τιμήσει τις δεσμεύσεις της -και αυτό το σκοπό υπηρετεί η δημοσιοποίηση του απολογισμού του χρόνου που έφυγε, αλλά και των προτεραιοτήτων για την τρέχουσα χρονιά, προσέθεσε. Η προσπάθεια τήρησης των προεκλογικών δεσμεύσεων είναι διαρκής, υπογράμμισε ο Κωστής Χατζηδάκης.

Σε σχετικό ερώτημα δε, που δέχθηκε μετά την παρουσίαση, ο αντιπρόεδρος είπε ότι το 2027 είναι εκλογικό έτος, όμως, συμπλήρωσε, το 2026 είναι χρονιά δουλειάς. Και το γεγονός ότι η κυβέρνηση δημοσιοποιεί επόμενες πρωτοβουλίες και έργα, είναι ενδεικτικό ότι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θέλει να είναι το 2026 χρονιά μεταρρυθμίσεων, «για να είμαστε εντάξει απέναντι στους πολίτες στις εκλογές του 2027». Η κυβέρνηση της ΝΔ είναι «μία κυβέρνηση που τιμά τις δεσμεύσεις της», συμπλήρωσε σε άλλο σημείο της συνέντευξης Τύπου.

Στο σημείο αυτό, ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος παρατήρησε ότι όσο πιο συνεπής είναι η κυβέρνηση στις υποσχέσεις της, τόσο περισσότερες πιθανότητες έχει η ΝΔ να νικήσει στις εκλογές. «Υπάρχουν άλλοι που είναι καλύτεροι στα μεγάλα λόγια», συμπλήρωσε από την πλευρά του ο Κ. Χατζηδάκης.

Στη βασική παρουσίαση, η μεταρρυθμιστική πολιτική της κυβέρνησης είναι αδιάπτωτη, υπογράμμισε εξ άλλου ο αντιπρόεδρος και εξήγησε ότι η κυβέρνηση επιμένει στη γραμμή της δημοσιότητας. «Θέλουμε διαφάνεια και έντιμη σχέση με τους πολίτες, είτε συμφωνούν μαζί μας είτε όχι», τόνισε χαρακτηριστικά, θυμίζοντας και το προεκλογικό μότο της ΝΔ, «το είπαμε, το κάναμε».

Απολογισμός του 2025

Ακολούθως, τον λόγο πήρε ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, κάνοντας τον απολογισμό του 2025. Με την εισαγωγική παρατήρηση ότι σταθερότητα δεν είναι στασιμότητα, επεσήμανε ότι η πολιτική σταθερότητα είναι προϋπόθεση για να υπάρχει πρόοδος για όλους. Ενώ σε μια από τις πρώτες αναφορές του, σημείωσε τον διπλασιασμό πόρων για το ΕΣΥ, την ώρα που η αντιπολίτευση μιλά για κατάρρευση της Υγείας, όπως υπογράμμισε.

Αυτά τα έξι χρόνια αποδεδειγμένα συγκλίνει η Ελλάδα με την Ευρώπη, συγκεκριμένα στους τομείς της οικονομίας, της ενέργειας, τους θεσμούς και τα δικαιώματα, είπε ακόμη.

Αναλυτικά, ο Άκης Σκέρτσος παρέθεσε τα 40 σημαντικότερα επιτεύγματα του προηγούμενου έτους. Ειδικότερα, στην οικονομία χαρακτήρισε κορυφαία στιγμή την ανάληψη της Προεδρίας του Eurogroup από τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη. Επιπλέον, η Ελλάδα είναι μεταξύ των έξι οικονομιών της ΕΕ που καταγράφουν πλεονάσματα και συγχρόνως είναι δραστική η μείωση του δημόσιου χρέους κατά 50 μονάδες. Άλλο επίτευγμα στα οικονομικά, η επιθετική αποπληρωμή των μνημονιακών δανείων, ανέφερε ο κ. Σκέρτσος.

Ακολούθησαν τα επιτεύγματα στην ενέργεια και το περιβάλλον, τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους και την τεχνολογία, στην εργασία και τη στέγαση, στην υγεία, το κράτος δικαίου, την εκπαίδευση, την άμυνα.

Δεσμεύσεις για το 2026

Στη συνέχεια, ο Κωστής Χατζηδάκης κατέθεσε τις βασικές προγραμματικές δεσμεύσεις του 2026. Ξεκίνησε δε, από τους επτά μεγάλους στόχους του Ενοποιημένου Σχεδίου κυβερνητικής πολιτικής:

Διατήρηση ισχυρής ανάπτυξης και προσέλκυση νέων επενδύσεων.

Περαιτέρω ενίσχυση του εισοδήματος των πολιτών.

Διεύρυνση της κοινωνικής συνοχής.

Ενίσχυση του κράτους δικαίου και επιπλέον πρωτοβουλίες ενάντια στο βαθύ κράτος.

Περαιτέρω ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης της χώρας.

Προώθηση και ολοκλήρωση έργων υποδομής σε όλη τη χώρα.

Νέα βήματα στον ψηφιακό εκσυγχρονισμό του κράτους, με αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Αμέσως μετά, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ανακοίνωσε 10 βασικές νομοθετικές πρωτοβουλίες για το 2026:

Για κράτος πιο φιλικό στους πολίτες και την οικονομική δραστηριότητα. Θεσμοθέτηση νέου λυκείου και Εθνικού Απολυτηρίου. Νέο Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης (που περιλαμβάνει και νέο εκλογικό σύστημα για τις αυτοδιοικητικές εκλογές). Αναδιάρθρωση των υπηρεσιών δόμησης και ενσωμάτωσής τους στο Κτηματολόγιο. Απλούστευση διαδικασιών αδειοδότησης οικονομικών δραστηριοτήτων και ενίσχυση εποπτείας. Αναμόρφωση κληρονομικού δικαίου. Νομοθέτηση κοινωνικής συμφωνίας για την ενίσχυση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Δημοσίευση αναθεωρημένου νομοθετικού πλαισίου για τα ΚΕΠΑ (Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας). Σχέδιο αντιμετώπισης της λειψυδρίας. Νόμιμη μετανάστευση.

Ακολούθως, ο αντιπρόεδρος παρουσίασε 30 μεταρρυθμίσεις και έργα σε τομείς όπως: φορολογία, αύξηση κατώτατου μισθού, Υγεία, ψηφιακή κάρτα στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, άμυνα, μεγάλα έργα (Ε65, Μετρό Θεσσαλονίκης, σιδηροδρομική γραμμή Αθήνας - Θεσσαλονίκης), αναβάθμιση σιδηροδρομικών έργων και συστημάτων ασφαλείας της Πολιτικής Αεροπορίας, ολοκλήρωση Κτηματολογίου, οριστικό και ψηφιακό σύστημα για τις αγροτικές επιδοτήσεις, παιδεία, προστασία του καταναλωτή. Για αυτό το τελευταίο ο Κ. Χατζηδάκης έκανε ειδική μνεία στη δημιουργία μιας νέας ηλεκτρονικής πλατφόρμας καταναλωτή, μέσω της οποίας θα μπορεί, με εύχρηστο τρόπο, να συγκρίνει εθνικές και διεθνείς τιμές σε βασικά αγαθά.

Η προετοιμασία για την ελληνική Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, το ηλεκτρονικό σύστημα επιτήρησης των εξωτερικών συνόρων, η ηλεκτρονική παρακολούθηση εφαρμογής του προϋπολογισμού, είναι μερικά, ακόμη, έργα και πρωτοβουλίες, όπως επίσης έργα σε 238 παραλίες της χώρας προκειμένου να είναι προσβάσιμες στου ΑΜΕΑ.

Περιφερειακή ανάπτυξη

Ένα ειδικό κεφάλαιο για την κυβέρνηση είναι το ζήτημα της εσωτερικής σύγκλισης. Όχημα αντιμετώπισης του οποίου είναι η Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη, θέμα το οποίο ανέπτυξε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογεώργης. Υπογραμμίζοντας, ειδικότερα, τη σημασία κάθε πολίτης να έχει ευκαιρίες ανεξαρτήτως του τόπου που γεννιέται, παρουσίασε 10 οριζόντιες εθνικές πολιτικές και 12 παρεμβάσεις για την περιφέρεια.

Η συνέντευξη έκλεισε με την τοποθέτηση της γενικής γραμματέως Συντονισμού Εύης Δραμαλιώτη, η οποία αναφέρθηκε στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Ως τώρα έχουν εκταμιευθεί 23,4 δισ. σε χρόνο κατά πολύ πιο σύντομο σε σύγκριση με τα ΕΣΠΑ, ανέφερε, επίδοση που φέρνει τη χώρα μας στην 5η θέση της ΕΕ. Έκανε δε, συγκεκριμένη αναφορά σε τομείς όπως η πράσινη μετάβαση, ο ψηφιακός μετασχηματισμός, η απασχόληση-δεξιότητες-κοινωνική συνοχή, ο μετασχηματισμός της οικονομίας και τέλος, οι θεσμοί και η δημόσια διοίκηση.

Στις ερωτήσεις που ακολούθησαν, ο Κ. Χατζηδάκης διευκρίνισε ότι η ΝΔ είναι σταθερά υπέρ της συνεννόησης με άλλες πολιτικές δυνάμεις, φέρνοντας συγκεκριμένα παραδείγματα, ένα από αυτά το Εθνικό Απολυτήριο.

Επιπροσθέτως, ο Ά. Σκέρτσος, απαντώντας σε ερώτημα για τη μικρο-οικονομία, είπε ότι θα υπάρξουν ορατές αλλαγές στο πεδίο του εισοδήματος (φορολογία, αύξηση μισθών κά).

Στη συνέντευξη Τύπου τέθηκε και το πρόσφατο πρόβλημα στο FIR Αθηνών: Για το θέμα αυτό ο αντιπρόεδρος τόνισε ότι αποτελεί κυβερνητική προτεραιότητα και θα γίνει... whatever it takes.

Για τα αγροτικά, ο Κ. Χατζηδάκης δήλωσε ότι η κρίση αφήνει πίσω της το πέρασμα του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, το δίκαιο σύστημα απονομής των αγροτικών επιδοτήσεων μετά από 45 χρόνια, ενώ ανέδειξε και τη σημασία του διακομματικού διαλόγου που ξεκινά, εκφράζοντας την ελπίδα ότι θα συνεισφέρει σε αυτόν και η αντιπολίτευση.

Εκτός από τις μειώσεις φόρων για το 2026 στη λέξη πολίτες μπήκαν και οι επιχειρήσεις, ενώ περισσότερα πλέον θα ξέρουμε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ανάλογα με το δημοσιονομικό χώρο.

Τον Μάρτιο θα γνωρίζουμε το νέο κατώτατο μισθό, ο οποίος θα εφαρμοστεί από την 1η Απριλίου, με το σενάριο των 920 930 ευρώ να είναι πάνω στο τραπέζι.

Η νέα εθνική αρχή προστασίας του Καταναλωτή έχει ψηφιστεί, για να αντιμετωπιστεί το μείζον πρόβλημα με την ακρίβεια και τις αυξήσεις των τιμών, όπως επίσης και μια μεταρρύθμιση που έχει να κάνει με την καλύτερη ενημέρωση των καταναλωτών. Μια νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα για τον καταναλωτή με δυνατότητα πολλών συγκρίσεων, όπως είπε ο Κωστής Χατζηδάκης.

Ψηφιακή κάρτα εργασίας, όπου παρατηρούνται δύο νέες αλλαγές. Το πρώτο είναι ότι μέσα στο 2026 μπαίνει ο στόχος να υπάρξει πλήρης επέκταση στον ιδιωτικό τομέα χωρίς καμία εξαίρεση και το δεύτερο η εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας και στον στενό δημόσιο τομέα. Προς το παρόν εφαρμόζεται στις ΔΕΚΟ.

Στο μέτωπο της γραφειοκρατίας, αρκετές οι δεσμεύσεις που ανέλαβε σήμερα το επιτελείο. Ψηφιακός φάκελος δικογραφίας Να λειτουργήσει η απλοποίηση 400 διαδικασιών γραφειοκρατικών διαδικασιών, μέσω του προγράμματος Μίτος, η ολοκλήρωση του Κτηματολογίου στο τέλος του χρόνου, όπως είπε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και ο Εθνικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας με περισσότερες διαλειτουργικότητας.

Στο μέτωπο των μεγάλων έργων, η παράδοση του Ε-65 ως σιδηροδρομικός άξονας της Αθήνας Θεσσαλονίκης, επέκταση του μετρό της Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, αλλά και η αναβάθμιση 156 Κέντρων Υγείας και 80 νοσοκομείων. Είναι ένα έργο που έχει ξεκινήσει ο κύριος Χατζηδάκης, καθώς είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός για μια χρονιά.

Επέκταση του προγράμματος Μαριέττα Γιαννάκου ώστε να αναβαθμιστούν 214 σχολικά κτίρια και από κει και πέρα βεβαίως να υλοποιηθούν έργα σε 238 παραλίες.

Στο μέτωπο του περιβάλλοντος με το ελληνικό κοινωνικό κλιματικό σχέδιο. Αυτό θα φέρει έργα περίπου 5,3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Έχει σημασία η απορρόφησή τους και το είδος των έργων που θα προχωρήσουν. Ειδικά Χωροταξικά πλαίσια για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τη βιομηχανία, αλλά και τον τουρισμό, με τον τουρισμό πρώτο σε σειρά προτεραιότητας σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, όπως επίσης και οι παραδόσεις έργων στο πλαίσιο του Πρόγραμμα Εγγύησης για την προστασία από τις φυσικές καταστροφές 2 δισεκατομμύρια ευρώ.

Μείζον το πρόβλημα του στεγαστικού. Αναφέρθηκαν στο οικιστικό πρόγραμμα των Ενόπλων Δυνάμεων για τη δημιουργία 815 κατοικιών μέσα στο χρόνο και το πρόγραμμα προσεκτικής κατοικίας με 4 στρατόπεδα και 10 δημόσια ακίνητα, στο σχετικό κατάλογο.

Τέλος στις μεταφορές, το σύστημα ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας, η αναβάθμιση των σιδηροδρομικών μεταφορών και το εθνικό σύστημα για την ασφαλή και ελεγχόμενη ναυσιπλοΐα.

Οι 7 προγραμματικές δεσμεύσεις για το 2026

Σύμφωνα με τον Κωστή Χατζηδάκη η κυβέρνηση, σε ένα ταραχώδες διεθνές σκηνικό, θέτει 7 στόχους:

Διατήρηση ισχυρής ανάπτυξης και προώθηση επενδύσεων. Το 2025 ήταν μια ακόμη πιο θετική χρονιά στους τομείς αυτούς

Περαιτέρω ενίσχυση του εισοδήματος των πολιτών

Διεύρυνση της κοινωνικής συνοχής

Ενίσχυση κράτους Δικαίου και πρωτοβουλίες ενάντια στο βαθύ κράτος

Περαιτέρω ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης της χώρας

Προώθηση και ολοκλήρωση έργων υποδομής σε όλη τη χώρα

Νέα βήματα στον ψηφιακό εκσυγχρονισμό του κράτους με αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης

Επιπλέον, ο κ. Χατζηδάκης παρουσίασε και 30 βασικές μεταρρυθμίσεις και έργα που θα πραγματοποιηθούν το 2026.

Α. Σκέρτσος: Σταθερότητα δεν σημαίνει στασιμότητα

Έπειτα, τον λόγο πήρε ο κ. Σκέρτσος, ο οποίος παρουσίασε τον απολογισμό του κυβερνητικού έργου για το 2025.

«Χάρη στην πολιτική σταθερότητα αλλά και το κυβερνητικό πλάνο», σύμφωνα με τον υπουργό Επικρατείας, Άκη Σκέρτσο η Ελλάδα και η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει επιτύχει πλήθος στόχων της.

Παρουσιάζοντας τον απολογισμό του 2025, ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος ανέφερε ότι στο Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής είχαν τεθεί 5.637 ορόσημα, εκ των οποίων έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025 είχαν ολοκληρωθεί 3.700, ποσοστό 66%. Σύμφωνα με τα στοιχεία, σχεδόν 4.000 ορόσημα αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί έως το τέλος Ιανουαρίου 2026, ενώ ο στόχος είναι να ξεπεράσουν τα 4.500 έως το τέλος του πρώτου τριμήνου του έτους.

Όπως υπογράμμισε, τα ορόσημα αυτά εντάσσονται σε ένα ευρύτερο σχέδιο μετασχηματισμού του κράτους, της οικονομίας και της κοινωνίας, που υλοποιείται από το 2019 και βασίζεται, μεταξύ άλλων, στις συστάσεις της έκθεσης Πισσαρίδη. Σύμφωνα με ανεξάρτητη έκθεση του Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετών, το 83% των συστάσεων αυτών έχει ήδη υλοποιηθεί ή βρίσκεται σε φάση υλοποίησης.

«Όσα λέμε να τα κάνουμε και όσα εννοούμε να τα λέμε» υπογράμμισε ο κ. Σκέρτσος.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην πορεία της ελληνικής οικονομίας, με την κυβέρνηση να υποστηρίζει ότι η χώρα παρουσιάζει καλύτερες επιδόσεις από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε η δραστική μείωση της ανεργίας από το 17,5% το 2019 στο 8,2% το 2025, καθώς και η μείωση της φοροδιαφυγής μέσω της αύξησης των εσόδων από ΦΠΑ χωρίς αύξηση φόρων.

Στον τομέα της υγείας, επισημάνθηκε ο διπλασιασμός της δημόσιας δαπάνης για το ΕΣΥ – από 4,1 δισ. ευρώ το 2019 σε 8,1 δισ. ευρώ το 2026 – καθώς και η πρόοδος σε δράσεις πρόληψης, ψηφιοποίησης και μείωσης των χρόνων αναμονής στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών.