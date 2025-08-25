Ά. Σκέρτσος: Έκλεισε ραντεβού με καρδιολόγο μέσω του finddoctors - «Η υγεία αλλάζει προς το καλύτερο για όλους»

Ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος, τόνισε μέσω ανάρτησής του στο Facebook τη σημασία της ψηφιακής εφαρμογής finddoctors.gov.gr για τον προγραμματισμό ιατρικών ραντεβού με ιδιώτες γιατρούς συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ.

Σύμφωνα με τον κ. Σκέρτσο, το εργαλείο αυτό αξίζει να γίνει ευρέως γνωστό, καθώς «δίνει σε κάθε πολίτη τη δυνατότητα να εντοπίσει άμεσα την επιθυμητή ιατρική ειδικότητα, στον χρόνο που θέλει και με πολλές επιλογές».

Ο ίδιος μάλιστα μοιράστηκε φωτογραφίες από την προσωπική του εμπειρία, αποδεικνύοντας ότι κατάφερε να κλείσει ραντεβού με καρδιολόγο ακόμη και για την ίδια μέρα το απόγευμα. Όπως επισήμανε, «το γεγονός ότι αυτή η σημαντική ψηφιακή διευκόλυνση δεν είναι ακόμη τόσο γνωστή όσο θα έπρεπε, μας γεμίζει ευθύνη να την επικοινωνήσουμε πιο αποτελεσματικά».

«Η εικόνα του μέλλοντος για το σύστημα Υγείας, που διαπιστώσαμε κατά την εθνική εκστρατεία εμβολιασμού κατά τη διάρκεια της πανδημίας, γίνεται πλέον σταδιακά μέρος της καθημερινής μας εμπειρίας», πρόσθεσε.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Άκη Σκέρτσου:

«Σήμερα το πρωί ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης - Adonis Georgiadis είχε την ευκαιρία να κάνει ζωντανή παρουσίαση στον τηλεοπτικό «αέρα» του finddoctors.gov.gr, της καινοτόμου ψηφιακής εφαρμογής για ιατρικά ραντεβού με ιδιώτες γιατρούς που είναι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ.

Το γεγονός ότι η μεγάλη αυτή ψηφιακή ευκολία δεν έχει γίνει ακόμη τόσο γνωστή όσο θα έπρεπε, μας γεμίζει ευθύνη να την επικοινωνήσουμε περισσότερο και καλύτερα, καθώς δίνει την ευκαιρία σε κάθε πολίτη να βρει άμεσα και δωρεάν την ιατρική ειδικότητα που θέλει, στο χρόνο που θέλει, με πολλές επιλογές, είτε μέσω του https://www.finddoctors.gov.gr/ είτε μέσω της mobile εφαρμογής my health app.

Στην αναζήτηση που έκανα πριν λίγο για καρδιολόγο μου δόθηκε η δυνατότητα να κλείσω ραντεβού ακόμη και σήμερα το απόγευμα, με πολλές ακόμη επιλογές και για τις αμέσως επόμενες μέρες.

Η εικόνα του μέλλοντος από το σύστημα Υγείας που είδαμε κατά την εθνική εκστρατεία εμβολιασμού στη διάρκεια της πανδημίας, γίνεται πλέον μέρα με τη μέρα βίωμα της καθημερινότητάς μας.

Η υγεία αλλάζει προς το καλύτερο για όλες και όλους μας. Μένουν ακόμη πολλά που πρέπει να γίνουν. Όμως, η εικόνα κατάρρευσης, στασιμότητας και εγκατάλειψης του ΕΣΥ που κάποιοι επίμονα θέλουν να επιβάλλουν δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

