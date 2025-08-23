Σήμερα η κηδεία του Απόστολου Βεσυρόπουλου στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας

Στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου, στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας, θα τελεστεί σήμερα, Σάββατο, στις 12 το μεσημέρι, η εξόδιος ακολουθία για τον εκλιπόντα γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Απόστολο Βεσυρόπουλο.

Το τελευταίο «αντίο» θα του απευθύνουν η οικογένεια του, φίλοι και συνεργάτες του, παρουσία μελών της κυβέρνησης και της κοινοβουλευτικής ομάδας της ΝΔ, εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης της Ημαθίας και τοπικών φορέων.

Ο Απόστολος Βεσυρόπουλος έφυγε αιφνίδια χθες από τη ζωή σε ηλικία 59 ετών, από ανακοπή καρδιάς, ενώ παραθέριζε οικογενειακώς στη Σιθωνία Χαλκιδικής, βυθίζοντας στη θλίψη τους οικείους του και όλους όσους συνεργάστηκαν μαζί του κατά τη διάρκεια της πολιτικής σταδιοδρομίας του και της κοινωνικής του ζωής.

Απόφοιτος δημοσίων σχολών ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, με οικονομικές σπουδές στο βιογραφικό του, θήτευσε σε μια σειρά από θέσεις ευθύνης, μεταξύ αυτών, του υφυπουργού Οικονομικών, αρμόδιου για τη Φορολογική Πολιτική και τη Δημόσια Περιουσία. Παλαιότερα, είχε υπηρετήσει στην αυτοδιοίκηση, ως νομαρχιακός σύμβουλος και αντινομάρχης Ημαθίας, αρμόδιος για τις διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης, Οικονομικών, Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή. Από το 2004 έως και το 2008 εργάστηκε ως εφοριακός στη Βέροια. Διετέλεσε μέλος του διοικητικού συμβουλίου της ΔΑΚΕ Εφοριακών Ημαθίας - Πέλλας - Πιερίας, Από το 2010 ήταν αντιπρόεδρος της Νομαρχιακής Διοικούσας Επιτροπής (ΝΟΔΕ) Ημαθίας της Νέας Δημοκρατίας.

Ο Απόστολος Βεσυρόπουλος εξελέγη, για πρώτη φορά, βουλευτής Ημαθίας με τη ΝΔ στις εκλογές του 2012. Επανεξελέγη και στις δύο εκλογικές αναμετρήσεις του 2015. Στις εκλογές του 2019 και του 2023, ήρθε πρώτος σε σταυρούς προτίμησης βουλευτής στην Ημαθία. Το 2019, στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, τοποθετήθηκε υφυπουργός Οικονομικών, Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας. Μετά τον τελευταίο ανασχηματισμό της κυβέρνησης μετακινήθηκε στη θέση του γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ.

Συλλυπητήρια για την απώλεια του εξέφρασε το σύνολο του πολιτικού κόσμου, με επιστολές και ανακοινώσεις, αμέσως μόλις έγινε γνωστός ο θάνατος του.

Αφήνει πίσω του τη σύζυγο του και δύο παιδιά. Σε μήνυμα της η οικογένεια του αναφέρει:

«Αντί στεφάνων όσοι το επιθυμούν θα θέλαμε να ενισχύσουν κοινωνικούς φορείς και φιλανθρωπικά ιδρύματα στη μνήμη του Απόστολου Βεσυρόπουλου που τόσο αναπάντεχα έφυγε από κοντά μας. Αυτό θα ήθελε και ο αγαπημένος μας Απόστολος που σε όλη του τη διαδρομή στάθηκε δίπλα σε αυτούς που είχαν ανάγκη και χρειάζονταν βοήθεια».