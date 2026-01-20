Σιδηροδρομικό δυστύχημα: Πώς οι Ισπανοί έκαναν τη διάσωση

Το πρωτόκολλο που ακολούθησαν οι ισπανικές αρχές στο πλαίσιο των ερευνών μετά το τραγικό δυστύχημα από τη σύγκρουση των δύο αμαξοστοιχιών απέδειξε την ορθότητα της διαχείρισης από την πλευρά της ελληνικής πολιτείας στο δυστύχημα των Τεμπών.

Προκειμένου να επιταχυνθούν οι έρευνες και να λήξει η αγωνία των συγγενών των αγνοουμένων, στον τόπο της τραγωδίας τα σωστικά συνεργεία μετέφεραν μεγάλους γερανούς, ώστε να σηκώσουν τα βαγόνια που είχαν εκτροχιαστεί και ανατραπεί.

Έτσι, τα σωστικά συνεργεία προχώρησαν σε πρώτη φάση σε εργασίες σταθεροποίησης του εδάφους, με ειδικά συστήματα υποστήλωσης και επιχωματώσεις με αδρανή υλικά. Δηλαδή, και οι Ισπανοί, όπως και οι Έλληνες, διαχειρίστηκαν με παρόμοιο τρόπο τις προσπάθειες απεγκλωβισμού των θυμάτων.

Στην περίπτωση των Τεμπών η κατάσταση ήταν ακόμη πιο περίπλοκη, λόγω των αγωγών φυσικού αερίου που διέρχονταν δίπλα στις γραμμές του τρένου, οπότε είχαν απαιτηθεί μεγαλύτερες παρεμβάσεις, τις οποίες οι ευφάνταστοι συνωμοσιολόγοι είχαν χαρακτηρίσει ως «μπάζωμα» και συγκάλυψη.

Η κυβέρνηση της Ισπανίας φρόντισε πρώτα απ’ όλα τις ανθρώπινες ζωές και ακολούθως προχώρησε στη διερεύνηση των αιτιών του δυστυχήματος. Ό,τι δηλαδή έκανε και η ελληνική κυβέρνηση. Με τη διαφορά ότι σύσσωμο το πολιτικό προσωπικό της Ισπανίας περιμένει τα αποτελέσματα, σε αντίθεση με την εγχώρια αντιπολίτευση, που είχε βρει αμέσως τους υπαίτιους, τους είχε καταδικάσει και είχε παίξει πολιτικά παιχνίδια πάνω στις πλάτες των αδικοχαμένων παιδιών, χαρακτηρίζοντας τις αναγκαίες επιχειρήσεις των σωστικών συνεργείων ως «μπαζώματα» για την εξαφάνιση ιχνών ξυλολίου και για τη συγκάλυψη των 54 επιπλέον νεκρών που υποστήριζαν ότι είχαν υπάρξει.

Το τραγικό δυστύχημα στην Ισπανία μάς βοηθά, όσο κι αν αυτό φαίνεται σκληρό, να ξαναδούμε με ψυχραιμία όλα όσα είχαν συμβεί εκείνες τις πρώτες ώρες, καθώς και όλα όσα είχαν συνθέσει σε ένα τοξικό αφήγημα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, που κόντεψαν να διχάσουν τη χώρα και να την οδηγήσουν στο χάος.