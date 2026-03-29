Το σχέδιο του Υπ. Εσωτερικών για την «αναγέννηση» της Δημοτικής Αστυνομίας

Ολική επαναφορά για τη Δημοτική Αστυνομία προωθεί το υπουργείο Εσωτερικών, υλοποιώντας για πρώτη φορά μια ολοκληρωμένη μεταρρυθμιστική παρέμβαση, με στόχο όχι μόνο την επαναστελέχωσή της, αλλά κυρίως τον εκσυγχρονισμό του ρόλου, των δεξιοτήτων και της λειτουργίας της.

Σε συνεργασία με το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, αλλά και το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) έχει δρομολογηθεί ένα πλήρες και συνεκτικό θεσμικό και εκπαιδευτικό πλαίσιο, ώστε τα στελέχη της Δημοτικής Αστυνομίας να διαθέτουν πλέον όλα τα απαραίτητα εχέγγυα για την ανάληψη δράσης.

Και αυτό, γιατί η καθημερινότητα στις ελληνικές πόλεις αλλάζει με ταχείς ρυθμούς, ενώ η αύξηση της κινητικότητας, η εντατικοποίηση της οικονομικής δραστηριότητας, η ανάγκη για καλύτερη διαχείριση του δημόσιου χώρου και η ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών δημιουργούν νέες απαιτήσεις για τη λειτουργία των δήμων. Σε αυτό το πλαίσιο, η Δημοτική Αστυνομία επανέρχεται στο προσκήνιο ως ένας κρίσιμος θεσμός πρώτης γραμμής.

«Ζητούμενο υπήρξε η μετάβαση από την αποσπασματικότητα στη συστηματική αναβάθμιση του σώματος με την υιοθέτηση μιας νέας προσέγγισης που διαφοροποιείται ουσιαστικά από το παρελθόν», αναφέρει στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων η υφυπουργός Εσωτερικών Βιβή Χαραλαμπογιάννη.

Όπως επισημαίνει, «αντί για αποσπασματικές παρεμβάσεις, το υπουργείο Εσωτερικών προχωρά σε ένα συνεκτικό πλαίσιο πολιτικής που περιλαμβάνει σαφές θεσμικό πλαίσιο αρμοδιοτήτων, ενίσχυση της στελέχωσης μέσω διαγωνιστικών διαδικασιών, συστηματική εκπαίδευση και επιμόρφωση, ανάπτυξη δεξιοτήτων και επαγγελματικής κουλτούρας, καθώς και συνεργασία με άλλους φορείς επιβολής της τάξης».

Η μεταρρύθμιση αυτή εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική για τη βελτίωση των δημόσιων υπηρεσιών και την αναβάθμιση της καθημερινότητας των πολιτών.

Η σύγχρονη Δημοτική Αστυνομία δεν περιορίζεται στην επιβολή προστίμων ή στην τήρηση βασικών κανονισμών. Αντίθετα, καλείται να λειτουργήσει σε ένα πολυεπίπεδο περιβάλλον που συνδυάζει:

εφαρμογή κανονιστικών αποφάσεων των δήμων,

διοικητικό έλεγχο και επιβολή κυρώσεων,

διαχείριση περιστατικών στον δημόσιο χώρο,

άμεση επικοινωνία με πολίτες και επαγγελματίες,

συνεργασία με άλλες δημόσιες αρχές.

Οι δημοτικοί αστυνομικοί αποτελούν υπηρεσία «πρώτης γραμμής», με άμεση επαφή με τον πολίτη και ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση της εικόνας της Δημόσιας Διοίκησης.

Εκπαίδευση: ο πυρήνας της μεταρρύθμισης

Κεντρικός άξονας της νέας πολιτικής είναι η εισαγωγική εκπαίδευση των δημοτικών αστυνομικών, η οποία αναβαθμίζεται ριζικά.

Για πρώτη φορά, θεσπίζεται ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης διάρκειας 720 ωρών, που εκτείνεται σε έξι μήνες και περιλαμβάνει τόσο θεωρητική όσο και πρακτική κατάρτιση.

Η εκπαίδευση οργανώνεται σε τρία βασικά σκέλη:

Θεωρητική εκπαίδευση - πρώτο μέρος (Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης)

Υλοποιείται με μικτή μορφή εκπαίδευσης (blended learning), συνδυάζοντας διά ζώσης διδασκαλία, σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση και ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση μέσω ψηφιακών πλατφορμών.

Καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεματικών ενοτήτων, όπως αρμοδιότητες της δημοτικής αστυνομίας, ενίσχυση ψηφιακών δεξιοτήτων, παροχή πρώτων βοηθειών, υγεία και ασφάλεια στην εργασία, αγγλική ορολογία για την δημοτική αστυνομία, καλές πρακτικές στην εξυπηρέτηση πολιτών.

Θεωρητική εκπαίδευση - δεύτερο μέρος (Ελληνική Αστυνομία)

Παρέχεται διά ζώσης και επικεντρώνεται στις ακόλουθες θεματικές:

στοιχεία δικαίου, συνθετικές εφαρμογές και προσομοιωτικά σενάρια

θέματα τροχαίας,

αυτοάμυνα-αυτοπροστασία,

διαχείριση έκτακτων αναγκών.

Πρακτική εκπαίδευση σε πραγματικές συνθήκες

Οι εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν ενεργά σε πραγματικά περιστατικά, όπως ελέγχους, βεβαίωση παραβάσεων και διαχείριση καθημερινών συμβάντων, υπό την καθοδήγηση έμπειρων στελεχών.

Αξιολόγηση και πιστοποίηση

Η εκπαίδευση ολοκληρώνεται με υποχρεωτική διαδικασία αξιολόγησης, η οποία περιλαμβάνει:

-εξετάσεις πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων στο τέλος του πρώτου και δεύτερου μέρους της θεωρητικής εκπαίδευσης,

-αξιολόγηση της απόδοσης κατά την πρακτική άσκηση από επιβλέποντες εκπαιδευτές,

-χορήγηση πιστοποιητικού επιτυχούς ολοκλήρωσης.

Η επιτυχής ολοκλήρωση της εκπαίδευσης αποτελεί προϋπόθεση για τον διορισμό των νέων δημοτικών αστυνομικών.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη κρίσιμων δεξιοτήτων, όπως προσανατολισμός στον πολίτη, επαγγελματισμός και ακεραιότητα, διαχείριση συγκρούσεων, ομαδική εργασία και επίλυση προβλημάτων.

Το πρόγραμμα ευθυγραμμίζεται με το Ενιαίο Πλαίσιο Δεξιοτήτων του Δημοσίου και ενισχύει τη σύγχρονη διοικητική κουλτούρα.

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της μεταρρύθμισης είναι ότι η εκπαίδευση δεν περιορίζεται σε τεχνικές γνώσεις.

Αντίθετα, επιδιώκει να διαμορφώσει στελέχη που κατανοούν τη λειτουργία του κράτους και της αυτοδιοίκησης, εφαρμόζουν τις αρχές της νομιμότητας και της διαφάνειας και λειτουργούν με αίσθημα ευθύνης και λογοδοσίας.

Η υλοποίηση του προγράμματος βασίζεται στη συνεργασία του υπουργείου Εσωτερικών, των Δήμων, του ΕΚΔΔΑ και της Ελληνικής Αστυνομίας.

«Η νέα Δημοτική Αστυνομία αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς ένα κράτος πιο αποτελεσματικό, πιο σύγχρονο και πιο κοντά στον πολίτη.

Δεν πρόκειται απλώς για έναν μηχανισμό ελέγχου, αλλά για έναν θεσμό που συμβάλλει ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και στη διαμόρφωση λειτουργικών, ασφαλών και βιώσιμων πόλεων», τονίζει η κ. Χαραλαμπογιάννη.

Υλοποίηση της εισαγωγικής εκπαίδευσης

Οι νέοι δημοτικοί αστυνομικοί προσελήφθησαν μετά την έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων της 1Κ/2024 προκήρυξης του ΑΣΕΠ.

Προβλέφθηκε συγκεκριμένα η πλήρωση 1.213 θέσεων μόνιμου προσωπικού Πανεπιστημιακής (ΠΕ), Τεχνολογικής (ΤΕ) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ).

Εκδόθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα για τις 953 θέσεις (187 θέσεις ΠΕ, 191 θέσεις ΤΕ και 575 θέσεις ΔΕ) στις 22.12.2025.

Οι υπολειπόμενες 260 θέσεις της ανωτέρω προκήρυξης (21 θέσεις ΠΕ, 27 θέσεις ΤΕ και 212 θέσεις ΔΕ) θα καλυφθούν εντός του 2026 αμέσως μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων Υγειονομικών Εξετάσεων και Αθλητικών και Ψυχοτεχνικών Δοκιμασιών από το ΑΣΕΠ.

Από τις 953 θέσεις, έχει ήδη ολοκληρωθεί η διαδικασία έκδοσης ΦΕΚ για τον διορισμό, ορκωμοσίας και ανάληψης καθηκόντων για 676 θέσεις σε 124 Δήμους. Τις προσεχείς ημέρες αναμένεται να ολοκληρωθούν οι διορισμοί και οι πράξεις ανάληψης καθηκόντων για συνολικά 766 θέσεις.

Για την υλοποίηση της εισαγωγικής εκπαίδευσης του ειδικού ένστολου προσωπικού της δημοτικής αστυνομίας εκδόθηκε Κοινή απόφαση της υφυπουργού Εσωτερικών, του υπουργού Προστασίας του Πολίτη, του αναπληρωτή υπουργού και του υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Ειδικά για τους επιτυχόντες της ανωτέρω προκήρυξης το πρώτο μέρος της θεωρητικής εκπαίδευσης θα γίνει σε δύο διακριτούς κύκλους, όπου ο Α' Κύκλος θα υλοποιηθεί από το ΕΚΔΔΑ από τη Δευτέρα 30 Μαρτίου 2026 έως και τις 30 Απριλίου 2026, ενώ ο Β' Κύκλος αναμένεται να υλοποιηθεί τον Οκτώβριο.

Θα ακολουθήσει το δεύτερο μέρος της θεωρητικής εκπαίδευσης από την ΕΛΑΣ το διάστημα 4 - 31 Μαΐου 2026, ενώ από τον Ιούνιο θα εκκινήσει η πρακτική άσκηση των δημοτικών Αστυνομικών.