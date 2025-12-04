Σφοδρή σύγκρουση στη Βουλή: Τρώτε με χρυσά κουτάλια, είπε η Κωνσταντοπούλου - Θα έπρεπε να λέγεστε Πλεύση Λασπολογίας, απάντησε ο Μαγειρίας

Σε οξείς τόνους εκτυλίχθηκε ο διάλογος στην εξεταστική της Βουλής, ανάμεσα στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου και στον μάρτυρα Χρήστο Μαγειρία, το όνομα του οποίου έχει εμπλακεί στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η κυρία Κωνσταντοπούλου σχολίασε την εισαγωγική τοποθέτηση του κ. Μαγειρία και την αναφορά του ότι λόγω των ακραίων συνθηκών που επικρατούσαν από την νομαδική ζωή της κτηνοτροφικής του οικογένειας έχασε την ζωή η μικρή του αδελφή και η μητέρα τους, τον είχε πάει σε ορφανοτροφείο μέχρι τα εννιά τους χρόνια.

«Μα καλά είστε μεγαλοκτηνοτρόφοι. Πήρατε τόσα λεφτά από την απαλλοτρίωση οικοπέδου και αναγκάστηκαν οι γονείς σας να σας πάνε σε ορφανοτροφείο;», είπε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

Μαγειρίας: Αμφισβητείτε τον θάνατο της αδελφής μου. Θα ευχόσασταν να είχε πεθάνει όλη η οικογένεια μου. Κάνετε αντιπολίτευση στην δική μας πλάτη

Κωνσταντοπούλου: Δεν ντρέπεστε; Έχετε φάει με χρυσά κουτάλια και επικαλείστε ένα νεκρό παιδί. Πότε πήγατε στο ορφανοτροφείο;

Μαγειρίας: από τα 4 μέχρι τα 8-9 μου χρόνια

Κωνσταντοπούλου: από το 1978 μέχρι το 1984 δηλαδή. Μα το 1984 πήρατε τα λεφτά από την απαλλοτρίωση

Μαγειρίας: μα τι λέτε; Το 1994 έγινε το δικαστήριο για την απαλλοτρίωση

Ενώ έπειτα η ένταση κορυφώθηκε όταν η κα Κωνσταντοπούλου τον ενέπλεξε σε υπόθεση αρχαιοκαπηλίας.

Ο διάλογος

Κωνσταντοπούλου: Δημοσίευμα στην Huffington αναφέρει ότι στην περιοχή Τρικάλων συνελήφθη κτηνοτρόφος γιατί βρέθηκαν στην κατοχή του 3 πιστόλια αστυνομικός φάρος και πηλίκιο. Προκάλεσαν εντύπωση τα εισοδήματά του.

Μαγειρίας: σας υπογράφω πληρεξούσιο να πάτε και εμένα στα δικαστήρια. Αν βρείτε καταδικαστική απόφαση για εμένα να ξεβρακωθώ. Να μου τρυπήσετε την μύτη. Αλλά αυτό που κάνετε είναι ντροπή. Είναι λάσπη. Δεν υπάρχουν αυτά που λέτε. Δεν έχω κατηγορηθεί ποτέ για αρχαιοκαπηλία. Μου βρήκαν 3 πιστόλια της δεκαετία του 1940 που ήταν κειμήλια του πατέρα μου. Και το δικαστήριο είπε ότι πρέπει να μου επιστραφούν. Όμως αυτό που κάνετε είναι αντιπολίτευση στην δική μου πλάτη. Δεν πρέπει να λέγεστε Πλεύση Ελευθερίας. Αλλά Πλεύση Λασπολογίας.

Κωνσταντοπούλου: είπατε ότι ο πατέρας σας γνώριζε τον πατέρα του Σκρέκα. Τι σχέση είχαν;

Μαγειρίας: ο πατέρας μου πέθανε πριν από 25 χρόνια. Τι με ρωτάτε ;

Κωνσταντοπούλου: O Σκρέκας έκλεισε την ΛΑΡΚΟ

Μαγειρίας: στο τέλος θα με κατηγορήσετε και για πυρηνικούς πυραύλους

Κωνσταντοπουλου: γιατί τα είχε αυτά τα όπλα ο πατέρας σας; Ήταν αντάρτης ;

Μαγειρίας: ο πατέρας μου ήταν δεξιός. Δεν ξέρω δεξιό αντάρτη.

Κωνσταντοπούλου: μήπως ήταν ταγματασφαλίτης;

Μαγειρίας: τώρα τι να σας πω; Ντροπή σας.

Κωνσταντοπούλου: τρώτε με χρυσά κουτάλια την ώρα που οι αγρότες πεινάνε. Τα παίρνατε από παντού

Μαγειρίας: τι είναι αυτά που λες

Κωνσταντοπούλου: όχι μαγκιές. Με άκουσες. Να μου μιλάς στον πληθυντικό. Είσαι μάρτυρας εδώ. Δεν είσαι απλά ένας πολίτης εδώ. Το Δημόσιο παίρνει από όλους και δίνει μόνο σε εσάς

Μαγειρίας: και από εμάς πήρε την περιουσία μας.

Κωνσταντοπούλου: τι πήρε ;

Μαγειρίας: μας σας είπα για αναγκαστική απαλλοτρίωση του ακινήτου μας

Κωνσταντοπούλου: πόσα στρέμματα ήταν το οικόπεδο και κολυμπάτε ακόμα στο χρήμα ;

Μαγειρίας: υπάρχουν συμβόλαια γι' αυτά

Κωνσταντοπούλου: που τα βρήκε η μητέρα σας τα χρήματα και τα αγόρασε ;

Μαγειρίας: εργαζόταν.

Κωνσταντοπουλου: το 1972 είχε τόσα λεφτά και αγόρασε οικόπεδο;

Μαγειρίας: εργαζόταν. Το 1972 δεν υπήρχε ΟΠΕΚΕΠΕ κυρία Κωνσταντοπούλου

Κωνσταντοπούλου: είχατε βρει από τότε τρόπους να αρμέγετε το Δημόσιο

Μαγειρίας: λέτε ψέματα. Κάνετε παιχνίδια εις βάρος της οικογένειας μου. Λέτε ψέματα

Κωνσταντοπουλου: πόσα εισοδήματα δηλώσατε 2019-24 ;

Μαγειρίας: περίπου 75 χιλ ευρώ

Κωνσταντοπούλου: 2015-18;

Μαγειρίας: πολύ λιγότερα. Γύρω στις 15 χιλ. ευρώ. Θα πείτε τώρα ότι αυξήθηκαν επί ΝΔ

Κωνσταντοπούλου: από τα λαχεία. Ζείτε εις βάρος των Ελλήνων πολιτών

Μαγειρίας: το 2018 εντάχθηκαν τα ζώα μου στη βιολογική γεωργία.

Οι απαντήσεις του Χρήστου Μαγειρία στη Βουλή για την Ferrari και τα λαχεία

Στις απαντήσεις των μελών της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ απάντησε την Τετάρτη ο Χρήστος Μαγειρίας, σύντροφος της Πόπης Σεμερτζίδου, απαντώντας παράλληλα και στις ερωτήσεις μελών της Επιτροπής σχετικά με τα όσα έχουν δει το φως δημοσιότητας για τα πολυτελή οχήματα που συνδέονται μαζί του.

Ο κ. Μαγειρίας υποστήριξε ότι η Ferrari (για την οποία ο ίδιος έχει βρεθεί στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης που αφορά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ) αποκτήθηκε με χρήματα που εισέπραξε η μητέρα του και ο ίδιος από απαλλοτρίωση οικογενειακού οικοπέδου στο λιμάνι Ηγουμενίτσας. «Το 80% ανήκε σε μένα και το 20% στη μητέρα μου. Μου το έκανε μεταβίβαση η μητέρα μου μετά από έναν χρόνο σαν δώρο. Δεν μπορούμε να θάβουμε μια οικογένεια. Είμαστε τίμιοι αγρότες», όπως υποστήριξε ο ίδιος.

Ακόμα, ανέφερε πως δεν ισχύουν όσα λέγονται περί κερδισμένων 6.000 τυχερών δελτίων και πρόσθεσε ότι τα συνολικά κέρδη από τζόκερ την περίοδο 2019 έως σήμερα ανέρχονται περίπου σε 25 χιλ ευρώ.

«Είμαι γόνος κτηνοτροφικής οικογένειας. Ίσως μια από τις μεγαλύτερες στην Ελλάδα», ενώ για την Ferrari σημείωσε: «Αυτό το αυτοκίνητο δεν έχει αποκτηθεί από πόρους εργασίας ή επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Έγινε μετά από αναγκαστική απαλλοτρίωση οικοπέδου στο λιμένα Ηγουμενίτσα.

Ένας μέρος της αποζημίωσης μου την έκανε δώρο η μητέρα μου και χρησιμοποιήθηκε για την αγορά του συγκεκριμένου αυτοκινήτου. Μην λασπολογείτε μια οικογένεια. Είμαστε κτηνοτροφική οικογένεια. Σε πρόσφατο έλεγχο ΣΔΟΕ και οικονομικής αστυνομίας αποτυπώθηκε ότι όσα δηλώνουμε τα κατέχουμε πλήρως».

Ο ίδιος είπε ότι κατά μέσο όρο οι ετήσιες επιδοτήσεις που λαμβάνει ο ίδιος προσωπικά και όχι τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας του από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ανέρχονται σε 98.500 ευρώ.

«Άλλες χρονιές είναι 60 χιλ και άλλες 120 χιλ ευρώ. Συνολικά το 2019-25 έχω πάρει 593 χιλ ευρώ και κάτι παραπάνω” είπε για να υποστηρίξει ότι οι επιδοτήσεις αφορούν “Από το 2019 έχω 130 αγελάδες οι οποίες αυξάνονται και σήμερα είναι 290 και 60 αιγοπρόβατα.

Και έχω 272 στρέμματα χωράφια σπαρμένα μηδική που είναι ενταγμένα στην βιολογική γεωργία. Το ίδιο και οι αγελάδες μου είναι στην βιολογική γεωργία. Πέραν αυτών έχω και ιστορικά δικαιώματα».