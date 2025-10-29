Σφοδρή κόντρα Κωνσταντοπούλου με Γεροβασίλη στη Βουλή - Γεωργιάδης: Είναι κακιά και υστερική

Την άρση ασυλίας της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου αποφάσισε η Ολομέλεια της Βουλής στη μήνυση που είχε καταθέσει εναντίον της η πρώην πολιτεύτρια του κόμματος Όλγα Δάλλα, που την κατήγγειλε για παραβίαση του απορρήτου τηλεφωνικών επικοινωνιών. Συγκεκριμένα υπέρ του αιτήματος άρσης ασυλίας ψήφισαν 238 βουλευτές ενώ καταψήφισαν 48.

Αυτή η ανακοίνωση προκάλεσε την σφοδρή αντίδραση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, η οποία, έπειτα από την κόντρα που είχε νωρίτερα τη Βουλή με την Λιάνα Κανέλλη, έβαλε στο στόχαστρο την Όλγα Γεροβασίλη, εξαιτίας της άρνησής της να δώσει αμέσως τον λόγο στη Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Ακολούθησε έντονος διάλογος, ενώ όταν αργότερα η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας πήρε το λόγο, κατηγόρησε την κυρία Γεροβασίλη πώς «θέλει ένα κράτος με βασιλιά τον Μητσοτάκη και βασιλοπούλα την Ντόρα Μπακογιάννη».

Ολόκληρος ο διάλογος

Κωνσταντοπούλου: Ζητώ το λόγο.

Γεροβασίλη: Δεν έχετε το λόγο γιατί τον έχω δώσει στον κ. Κοττίδη.

Κωνσταντοπούλου: Ζήτησα το λόγο και προηγούμαι ως Αρχηγός και το γνωρίζετε.

Γεροβασίλη: Ναι αλλά έχω ανακοινώσει. Έχει καθυστερήσει ο κ. Κοττίδης. Αμέσως μετά θα έχετε τον λόγο, κα Κωνσταντοπούλου.

Κωνσταντοπούλου: Ζήτησα το λόγο. Ζήτησα το λόγο. Ζήτησα τον λόγο. Είναι η δεύτερη φορά που το κάνετε. Ζήτησα το λόγο.

Γεροβασίλη: Ποτέ δεν έχει γίνει ξανά από εμένα. Θα πάρετε το λόγο αμέσως μετά.

Κωνσταντοπούλου: Ζήτησα το λόγο. Ζήτησα το λόγο. Με ειδοποίησαν οι υπηρεσίες για την ανακοίνωση.

Γεροβασίλη: Για την ανακοίνωση δεν υπάρχει διαδικασία σχολιασμού.

Κωνσταντοπούλου: Δεν ντρέπεστε λίγο γι’ αυτά που κάνετε; Δεν ντρέπεστε; Είστε σε συμπαιγνία με την κα Μπακογιάννη από την προηγούμενη εβδομάδα.

Γεροβασίλη: Αντιλαμβάνεστε ότι δεν πρόκειται να σας απαντήσω, γιατί η θέση μου δεν το επιτρέπει.

Κωνσταντοπούλου: Η θέση σας είναι να παραιτηθείτε.

Γεροβασίλη: Εσείς έχετε κάνει παραιτήσεις από κόμματα.



Κωνσταντοπούλου: Όχι, κάνετε λάθος και τα σχόλιά σας με αυτόν τον τρόπο είναι αήθη και ανεπίτρεπτα.

Γεροβασίλη: Θα έχετε το λόγο όταν είναι η σειρά σας.

Γεωργιάδης για Κωνσταντοπούλου: Είναι μία υστερική, κακιά γυναίκα - Ποιος ξέρει τι της έχουν κάνει στη ζωή της

Σε εκείνο το σημείο παρενέβη ο Παύλος Πολάκης, σχολιάζοντας με ειρωνεία: «Γελάει ο άλλος απέναντι», εννοώντας τον Άδωνι Γεωργιάδη. Ο υπουργός Ανάπτυξης απάντησε χαμογελώντας: «Ε, με αυτά που βλέπω, τι να κάνω; Να μη γελάσω;» Η Ζωή Κωνσταντοπούλου επανήλθε, απευθυνόμενη στην Όλγα Γεροβασίλη, λέγοντας: «Είστε δεκανίκι, κα Γεροβασίλη».

Η κόντρα Γεροβασίλη - Κωνσταντοπούλου συνεχίστηκε αμέσως μετά την ομιλία του βουλευτή Κοττίδη με τον διάλογο των δύο να επεκτείνεται και στο πρόσφατο επεισόδιο που εξελίχθηκε στην Διάσκεψη των προέδρων όταν η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας έβγαλε το κινητό της τηλέφωνο για να καταγράψει την Ντόρα Μπακογιάννη και η βουλευτής της ΝΔ την αποκάλεσε «υστερική».

«Εάν με ξαναπεί θαυμαστή του Γκέμπελς, ναζί ή ό,τι άλλο, θα της κάνω μήνυση» προειδοποίησε ο υπουργός Υγείας, χαρακτηρίζοντάς την Ζωή Κωνσταντοπούλου ως «υστερική», ως την πιο «κακιά γυναίκα» που έχει περάσει ποτέ από τη Βουλή και ως «απαίσιο πλάσμα».

«Βιάζει το Κοινοβούλιο. Κάνει μπούλινγκ σε όλους εδώ μέσα. Έλεγε λαθρεμπόρους τους νεκρούς των Τεμπών. Ποιος ξέρει τι της έχουν κάνει στη ζωή της για να καταντήσει έτσι;», υποστήριξε.

«Ποια είναι η εμπλοκή της Ντόρας Μπακογιάννη στο τραγικό δυστύχημα; Ευθύνεται ο βουλευτής εάν ο οδηγός εμπλακεί σε δυστύχημα; Ούτε αυτή την ανθρώπινη ενσυναίσθηση του σοκ δε σέβεται!», υποστήριξε χαρακτηριστικά ο κ. Γεωργιάδης.

Η Όλγα Γεροβασίλη ζήτησε από τον υπουργό Υγείας να ανακαλέσει. «Μη χάσουμε την ανθρωπιά μας για να κερδίσουμε ψήφους» απάντησε ο υπουργός υποστηρίζοντας ότι «η κ. Κωνσταντοπούλου με τις ύβρεις που εκτοξεύει προς πάσα κατεύθυνση, ασκεί πολιτική».

Ενώ κατηγόρησε επίσης την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερία ότι έχει σκοπό να «διχάζει» με τη συμπεριφορά της, αρνήθηκε να ανακαλέσει σημειώνοντας ότι «η Δημοκρατία δεν είναι ανυπεράσπιστη στους τραμπουκισμούς της. Θα αντισταθεί σε αυτή τη γυναίκα, στη χυδαιότητά και την κακία της».